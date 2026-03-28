El acceso al puente de Brooklyn se transforma en tiempo récord para la Copa Mundial 2026

El rediseño del acceso al puente de Brooklyn en Nueva York separará de manera definitiva a peatones y ciclistas antes del Mundial 2026 (REUTERS/Angelina Katsanis)

La ciudad de Nueva York avanza con un rediseño integral en la entrada de Manhattan del puente de Brooklyn, cuyo objetivo es transformar la circulación peatonal y ciclista antes de junio de 2026, fecha que coincide con el inicio de la Copa Mundial de la FIFA.

La intervención, confirmada por el Departamento de Transporte de Nueva York —organismo oficial de tránsito—, busca garantizar seguridad y fluidez ante el aumento previsto de visitantes, según detalló Brianna Perry, funcionaria de la agencia municipal.

En una presentación oficial realizada el 27 de marzo de 2026, el alcalde Zohran Mamdani y el comisionado del Departamento de Transporte, Mike Flynn, anunciaron la implementación de accesos exclusivos para bicicletas y peatones.

El plan incluye barreras físicas y señalización renovada. Se destaca un carril exclusivo para bicicletas en Centre Street, que separará a ciclistas y peatones, una demanda de usuarios y de entidades como Transportation Alternatives y Samuel Schwartz, según la agencia municipal.

Según elDepartamento de Transporte de Nueva York, el puente de Brooklyn recibecasi 30.000 peatones y 5.600 ciclistas por día. Desde 2021, con carriles exclusivos, la cantidad de ciclistas se duplicó, aumentando la congestión y los riesgos en la llamada “zona de mezcla” del acceso a Manhattan..

La remodelación integra el objetivo de eliminar los conflictos entre peatones y ciclistas, optimizar la señalización y guiar mejor el flujo de tránsito utilizando nuevas barreras físicas, así como fortalecer los estándares de seguridad, en particular para ciclistas esporádicos y familias.

Esta iniciativa se inserta en una política urbana que ha convertido a Nueva York en referencia internacional en materia de movilidad sustentable durante los últimos años.

Cambios recientes y antecedentes en la infraestructura ciclista de Nueva York

La reforma incluye la construcción de un carril independiente para bicicletas sobre Centre Street y un espacio señalizado exclusivo para peatones (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actualización de la red ciclista de Nueva York forma parte de una estrategia más amplia de transformación vial. En los últimos años, la ciudad ha funcionado como laboratorio de nuevas soluciones de movilidad.

Según el informe de Brianna Perry para la agencia municipal, destacan el rediseño de la Novena Avenida, con carriles bici de doble ancho, y la creación de un carril protegido de alto estándar hasta Prospect Park, ambos implementados recientemente.

La remodelación del puente de Queensboro también integró la agenda de reformas, consolidando una red interconectada y más segura para ciclistas y peatones.

Con estas intervenciones, el gobierno municipal apunta a adaptar los espacios públicos a un patrón emergente de movilidad, donde la bicicleta y los desplazamientos a pie adquieren mayor relevancia tanto en la vida cotidiana como en la experiencia turística.

El rediseño del puente de Brooklyn responde a la tendencia de crecimiento sostenido en el uso de la bicicleta como alternativa de transporte.

La intervención en la “zona de mezcla” busca reducir las maniobras evasivas de ciclistas frente a turistas o trabajadores, mejorando la experiencia de todos los usuarios. El proyecto prevé el uso combinado de nuevas barreras físicas y señalización revisada para orientar los desplazamientos y disminuir la percepción de inseguridad.

Plazos y prioridades para la finalización de la obra antes del Mundial 2026

La intervención en el puente de Brooklyn responde al aumento del flujo por la Copa Mundial de la FIFA y pretende estar lista en junio de 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los elementos más destacados del plan es la definición de junio de 2026 como fecha límite para la finalización de las obras, establecida por el Departamento de Transporte de Nueva York.

Esta decisión responde a la inminente llegada de miles de turistas y delegaciones internacionales por la Copa Mundial de la FIFA, un evento que incrementará exponencialmente el tránsito en los principales accesos de la ciudad.

La nueva conexión exclusiva sobre Centre Street constituye el núcleo del rediseño. Desde la entrada de Manhattan, los ciclistas contarán con un carril segregado y los peatones dispondrán de un espacio señalizado independiente. Las autoridades municipales indican que con esta medida se busca eliminar la conflictividad persistente entre ambos grupos.

El Departamento de Transporte anticipa que la reforma reducirá el “factor miedo” que afecta a ciclistas esporádicos y disminuirá los riesgos para quienes atraviesan el puente a pie.

El cronograma ajustado refleja tanto la urgencia planteada por el evento deportivo como la presión creciente para resolver los problemas de congestión y seguridad, agravados tras el aumento del flujo de usuarios desde 2021. El inicio de las obras está previsto para las próximas semanas, con el compromiso de respetar los plazos establecidos.

Impacto y proyección de la remodelación del acceso al puente de Brooklyn

El proyecto de movilidad urbana deja a Nueva York como referencia internacional, preparando la ciudad para el turismo y la vida cotidiana con accesos seguros y sustentables (Imagen Ilustrativa Infobae)

La intervención sobre el acceso de Manhattan al puente de Brooklyn representa un paso relevante en la política de movilidad urbana de Nueva York. Según el Departamento de Transporte, la separación total de peatones y ciclistas, junto con la implementación de barreras físicas, permitirá reducir los incidentes viales y los embotellamientos en uno de los puntos más transitados de la ciudad.

Además, la obra está diseñada para responder a la demanda tanto de neoyorquinos como de visitantes que utilizan el puente como vía de conexión esencial y atractivo turístico.

Las autoridades municipales destacan que, con la próxima Copa Mundial de la FIFA, la ciudad estará preparada para gestionar el incremento de personas en tránsito, ofreciendo condiciones de circulación más seguras y eficientes.

Tras la finalización de las obras, los usuarios del puente de Brooklyn dispondrán de accesos diferenciados y una experiencia de movilidad alineada con los estándares internacionales de seguridad y sustentabilidad.