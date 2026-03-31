Las devoluciones de impuestos en 2026 podrían ser menores para algunos estadounidenses por el nuevo marco fiscal

El reembolso fiscal promedio en Estados Unidos en 2026 sube a USD 3.676, pero el aumento se concentra en los contribuyentes de ingresos más altos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ciclo de declaraciones de impuestos de 2026 está marcado por variaciones significativas en los reembolsos fiscales, con incrementos concentrados en sectores con mayores ingresos y un incremento promedio menor de lo anticipado para la mayoría de contribuyentes.

La administración del presidente Donald Trump había proyectado “la mayor temporada de devoluciones de la historia”, impulsada por la reciente ley de reducción de impuestos y nuevas deducciones, con la expectativa de que el reembolso promedio aumentaría más de USD 1.000.

Sin embargo, los datos reportados por el medio USA Today y cifras del Servicio de Rentas Internas (IRS) evidencian que la mayoría de los estadounidenses no obtiene la devolución récord prometida, en gran medida debido a la manera en la que se distribuyen los beneficios fiscales y al contexto económico actual.

Mediante la ley de reducción de impuestos, las devoluciones deberían ser mayores que anteriores temporadas (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Al cierre de marzo, el IRS informó que el reembolso promedio alcanzó los USD 3.676, un aumento de 10,9% o USD 355 respecto al mismo período del año anterior, según divulgó el medio especializado Money Lion.

Sin embargo, el crecimiento global en la cantidad de reembolsos fue de apenas 0,2%, lo que indica una mejora moderada y focalizada. Además, según estimaciones de Corey Husak, director de políticas tributarias en el Center for American Progress, solo el 48,8% de los hogares con ingresos inferiores a USD 100.000 recibirán un aumento en su reembolso este año, en contraste con el 93,1% de quienes perciben ingresos superiores a ese umbral.

La ley fiscal conocida como OBBBA, aprobada en el verano pasado, introdujo varios mecanismos que explican este panorama. Según un análisis de Principal Asset Management, los recortes tributarios permitirán un incremento promedio de USD 700 por contribuyente en el reembolso, llevando el monto típico a cerca de USD 3.800.

Sin embargo, estos beneficios están “sesgados” a favor de quienes cuentan con ingresos medios y altos, al tiempo que la inflación provocada por la reciente guerra con Irán repercute en el costo de vida, contrarrestando parte de los avances para los sectores más vulnerables.

De acuerdo con datos de GasBuddy publicados por Money Lion, el precio promedio del galón de gasolina al 24 de marzo alcanzaba los USD 3,99, más de un dólar por encima del mes previo, lo que afecta directamente el poder adquisitivo de los hogares de menores ingresos.

El costo de gastos cotidianos reduce el efecto positivo de los reembolsos en los hogares vulnerables (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento en los reembolsos favorece a los contribuyentes de ingresos medios y altos

La disparidad en los reembolsos fiscales de 2026 se acentúa al revisar el desglose por tramos de ingreso. Como informó Money Lion, el incremento promedio del reembolso respecto al año anterior es de apenas USD 18 para el quintil más bajo de ingresos (USD 33.000 anuales o menos).

El segundo quintil (USD 33.000 a 62.200) accede a un aumento de USD 129, mientras que la mejora crece sustancialmente en los tramos superiores: quienes integran el tercer quintil (USD 62.200 a 101.000) perciben USD 597 adicionales, el cuarto quintil (USD 101.000 a 165.300) recibe USD 1.401 y quienes se ubican entre el 80 y 90 de percentil (USD 165.300 a 234.900) obtienen USD 2.044 más.

El decil superior (USD 210.000 o más) tiene un incremento de USD 3.189, mientras que el 5% de mayores ingresos (USD 316.100 en adelante) accede a USD 3.748 adicionales. No obstante, en el extremo más alto, el 1% (USD 1.149.000 y más) observa un alza de solo USD 908, probablemente por topes y deducciones específicas que atenúan el beneficio.

El mayor impulso en algunos casos obedece a nuevas deducciones y alzas en los límites existentes, como el aumento en el tope de deducción para impuestos estatales y locales (SALT), que para 2025 subió de USD 10.000 a 40.000, según explicó Richard Pon, contador público certificado de San Francisco, en declaraciones recogidas por USA Today.

También se habilitaron nuevas deducciones para ingresos por horas extra: hasta USD 12.500 para quienes presentan declaración individual y USD 25.000 para matrimonios. No obstante, estos beneficios se empiezan a eliminar gradualmente para ingresos superiores a USD 150.000 (individual) o USD 300.000 (conjunta).

El quintil más bajo recibe apenas USD 18 adicionales en reembolsos fiscales, mientras el 5% de mayores ingresos obtiene hasta USD 3.748 más (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto de la política fiscal y contexto económico sobre los reembolsos

La distribución de los incrementos fiscales responde, en parte, a la propia estructura del sistema impositivo federal. Eric Steffy, director ejecutivo de Federal Solutions Support y especialista en beneficios federales, señaló en USA Today que las devoluciones más voluminosas resultan también de que los contribuyentes con mayores ingresos pagan montos iniciales más altos.

De acuerdo con H&R Block, una parte significativa de los contribuyentes anticipó mayores retornos debido a las declaraciones oficiales, pero la cifra final puede resultar menor porque el alivio tributario se hizo efectivo durante el año en los salarios netos, a través de una menor retención impositiva, lo que derivó en un aumento sostenido en la remuneración neta y no necesariamente en una devolución abultada al final del ciclo fiscal.

El especialista Steffy sostuvo que “la diferencia principal es que ahora el alivio tributario se entrega de manera adelantada, convirtiendo lo que era un gran cheque de reembolso en un incremento progresivo en el salario neto”.

El alivio tributario anticipado en los salarios netos limita el tamaño de los cheques de reembolso finales para millones de contribuyentes estadounidenses (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una valoración presentada por el ejecutivo Husak en USA Today subrayó que el 55% de los reembolsos incrementados se concentra en dos grupos: quienes reciben pago de horas extra y quienes deducen montos elevados en impuestos estatales y locales.

La combinación de estos factores, sumada a la volatilidad en los precios de insumos básicos y la distribución desigual del crecimiento económico recientes, profundiza la brecha fiscal y condiciona el impacto real de los cambios legislativos sobre los diferentes segmentos de la población estadounidense.