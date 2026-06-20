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Inscríbete al lanzamiento del telescopio espacial Roman de la NASA: hay pocos cupos, cómo postularse

50 creadores de contenido de cualquier parte del mundo podrán ir Centro Espacial Kennedy de la NASA e interactuar con la tecnología de la agencia, así como de SpaceX

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La NASA abrió una convocatoria para asistir en persona al lanzamiento del telescopio espacial Nancy Grace Roman. REUTERS/Antranik Tavitian
La NASA abrió una convocatoria para asistir en persona al lanzamiento del telescopio espacial Nancy Grace Roman. REUTERS/Antranik Tavitian

Si eres creador de contenido y te interesan los temas relacionados con la tecnología y astronomía, debes conocer que la NASA ha abierto una convocatoria para que asistas al lanzamiento del telescopio espacial Nancy Grace Roman.

Hasta 50 creadores de cualquier parte del mundo podrán asistir al evento y conocer de primera mano toda la tecnología detrás de la NASA y SpaceX, dado que la compañía aeroespacial de Elon Musk, apoya este lanzamiento.

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El lanzamiento de esta misión está programado para el 30 de agosto de 2026 a bordo de un cohete Falcon Heavy de SpaceX, desde el complejo de lanzamientos 39A en el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida.

“El evento de NASA Social tendrá lugar durante dos días, incluyendo el día del lanzamiento. Un máximo de 50 creadores digitales serán seleccionados para asistir a este evento”, indicó la agencia del gobierno de los Estados Unidos responsable del programa espacial civil, la investigación aeronáutica y la exploración aeroespacial.

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Hasta 50 creadores de todo el mundo podrán presenciar el evento y conocer la tecnología de la NASA de primera mano. (NASA)
Hasta 50 creadores de todo el mundo podrán presenciar el evento y conocer la tecnología de la NASA de primera mano. (NASA)

Cómo postularse para ver en persona el lanzamiento del telescopio espacial Roman

Para postularte y asistir en persona al lanzamiento del telescopio espacial Roman, ingresa al sitio oficial de la NASA: https://www.nasa.gov/nasa-social-media-credential-application/

Antes de completar la solicitud, ten en cuenta estas condiciones:

  • Los postulantes deben utilizar activamente distintas plataformas de redes sociales para difundir información a una audiencia definida.
  • El plazo de inscripción cierra el domingo 28 de junio a las 23:59, hora del este de Estados Unidos. La inscripción corresponde a una sola persona y no es transferible: quienes deseen asistir deben postularse de forma individual, y cada solicitud se evaluará por separado.
El lanzamiento está programado para el 30 de agosto de 2026 a bordo de un cohete Falcon Heavy de SpaceX. REUTERS/Mike Blake
El lanzamiento está programado para el 30 de agosto de 2026 a bordo de un cohete Falcon Heavy de SpaceX. REUTERS/Mike Blake
  • Una vez recibidas y procesadas las inscripciones, los seleccionados recibirán un correo electrónico con la confirmación y las instrucciones correspondientes. Las primeras notificaciones se enviarán el 17 de julio; las de lista de espera, el 22 de julio.
  • La solicitud implica el compromiso de viajar al Centro Espacial Kennedy, en Florida, y de participar presencialmente en este evento de dos días. Los gastos de traslado, alojamiento, alimentación y demás servicios corren por cuenta del asistente.
  • La programación y la participación de invitados especiales están sujetas a cambios sin previo aviso. La NASA no asume responsabilidad por pérdidas o daños derivados de la visita, ni por los ocasionados en caso de cancelación con anticipación limitada o sin previo aviso.

Qué tecnología de la NASA podrán conocer los asistentes

Durante el evento en el Centro Espacial Kennedy, los creadores de contenido podrán conocer de cerca la ingeniería detrás del Telescopio Espacial Nancy Grace Roman y las misiones de la NASA. Estos son los principales componentes y tecnologías que posiblemente se abordarán:

telescopio Nancy Grace Roman de NASA
Durante el evento en el Centro Espacial Kennedy, los creadores de contenido tendrán acceso directo a la ingeniería del Telescopio Espacial Nancy Grace Roman y las misiones de la NASA. (NASA)
  • Instrumento de Campo Amplio (WFI, por sus siglas en inglés).

Es la cámara principal del telescopio, un sensor infrarrojo de 300 megapíxeles con un campo de visión 100 veces más amplio que el del Hubble. Su tecnología permitirá mapear el universo en tres dimensiones para estudiar la materia oscura y la energía oscura a una velocidad sin precedentes.

  • Instrumento Coronógrafo (CGI, por sus siglas en inglés).

Diseñado para la búsqueda de exoplanetas, emplea espejos deformables y máscaras de precisión que bloquean la luz de las estrellas para captar imágenes directas de planetas tenues en su órbita. Representa un paso hacia futuras misiones en busca de mundos habitables.

  • Óptica espacial de alta resolución.

Los expertos explicarán el funcionamiento del espejo principal del telescopio, de 2,4 metros de diámetro, optimizado para captar luz infrarroja de galaxias lejanas.

  • Infraestructura de lanzamiento y navegación.

Al recorrer el Centro Espacial Kennedy, los asistentes conocerán instalaciones como el Complejo 39A y aprenderán sobre la logística necesaria para integrar el telescopio con el cohete Falcon Heavy de SpaceX, el vehículo encargado de transportarlo hacia su órbita a más de 1,5 millones de kilómetros de la Tierra.

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