Estados Unidos

Fuertes críticas de Trump al Reino Unido por no sumarse a la guerra contra Irán: “Nunca más los ayudaremos”

El presidente de Estados Unidos también le sugirió a los británicos que le compren combustible a su país y le advirtió a Francia que recordará su “falta de colaboración”

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Fuertes críticas de Trump al Reino Unido por no sumarse a la guerra contra Irán: “Nunca más los ayudaremos” (REUTERS/ARCHIVO)
Fuertes críticas de Trump al Reino Unido por no sumarse a la guerra contra Irán: “Nunca más los ayudaremos” (REUTERS/ARCHIVO)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra Francia y el Reino Unido por no sumarse a la ofensiva contra el régimen de Irán. En mensajes publicados en Truth Social, Trump instó a los países que enfrentan dificultades para obtener combustible debido al cierre del Estrecho de Ormuz a que “compren a Estados Unidos, tenemos de sobra” o, en sus palabras, a que “vayan al Estrecho y simplemente TóMENLO”. El mandatario remarcó: “Tendrán que empezar a aprender a pelear por ustedes mismos, EEUU ya no estará para ayudarles, así como ustedes no estuvieron para nosotros”.

Trump afirmó que Irán ha quedado “esencialmente diezmado” tras la intervención militar y subrayó que la etapa más difícil ya está superada. “Vayan a buscar su propio petróleo”, expresó, al tiempo que insistió en que los países europeos deben asumir la defensa de sus intereses y no depender del respaldo estadounidense.

Respecto a Francia, Trump criticó la decisión de impedir el sobrevuelo de aviones con suministros militares destinados a Israel, calificando la actitud francesa de “MUY POCO ÚTIL” ante la eliminación del líder iraní. “EEUU lo RECORDARÁ”, advirtió Trump en su mensaje.

Enorme explosión

El presidente de Estados Unidos,Donald Trump, difundió este lunes en su cuenta oficial de Truth Social un video de un ataque militar masivo. No especificó la ubicación ni la fecha del suceso. El material, de 32 segundos, muestra una explosión de gran magnitud observada en una toma panorámica.

El video publicado por Donald Trump que muestra una explosión de gran magnitud aún no identificada

El video difundido por Donald Trump muestra una explosión de gran magnitud captada en una toma panorámica. Durante los 32 segundos que dura la grabación, se observa una bola de fuego que se eleva rápidamente, seguida de una nube densa y expansiva. La secuencia carece de sonido ambiente, y no se distinguen detalles del terreno ni de posibles objetivos militares o civiles.

Medios de la región señalaron que las imágenes coinciden con reportes de explosiones masivas en Isfahán, en el centro de Irán. Diversos usuarios en redes sociales compartieron capturas del video, señalando la similitud visual con el tipo de detonaciones registradas en instalaciones militares. Sin embargo, en la publicación original no se incluyeron datos sobre el lugar exacto, responsables del ataque ni el saldo de daños.

Ni la Casa Blanca ni otras fuentes oficiales han confirmado detalles sobre el lugar o las consecuencias del ataque exhibido en el video.
Ni la Casa Blanca ni otras fuentes oficiales han confirmado detalles sobre el lugar o las consecuencias del ataque exhibido en el video.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró el lunes que la guerra contra el régimen de Irán ya superó la mitad de sus objetivos estratégicos, aunque evitó establecer una fecha para su finalización.

Está definitivamente más allá de la mitad del camino. Pero no quiero ponerle un calendario”, sostuvo al referirse al avance de la ofensiva conjunta con Estados Unidos iniciada a fines de febrero. Netanyahu aclaró que su evaluación no responde a un plazo temporal sino al cumplimiento de metas militares.

Me refiero a que hemos avanzado más de la mitad en términos de misiones, no necesariamente en términos de tiempo”, explicó. Según detalló, las operaciones se concentran en degradar de manera sostenida las capacidades clave de Irán, incluyendo su estructura militar, su sistema de misiles y su programa nuclear.

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