Huelga histórica en Nueva York: el LIRR seguirá paralizado y 300.000 pasajeros buscan alternativas

LIRR aclaró que el servicio seguirá suspendido durante la noche, pero que hay buses en funcionamiento para los usuarios, tras no llegar a un acuerdo.REUTERS/Angelina Katsanis

El Ferrocarril de Long Island (LIRR, por sus siglas en inglés) canceló su servicio durante la madrugada de este sábado 16 de mayo, luego de que cinco sindicatos iniciaron un paro a las 0:01, tras el fracaso de las negociaciones con la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA). A través de sus redes sociales, el LIRR aclaró que el servicio seguirá suspendido durante la noche, pero que hay buses en funcionamiento para los usuarios, tras no llegar a un acuerdo.

Kevin Sexton, vicepresidente nacional de la Hermandad de Ingenieros y Maquinistas de Locomotoras (Brotherhood of Locomotive Engineers and Trainmen, BLET), uno de los cinco sindicatos que representan a más de 3.500 trabajadores de LIRR, aseguró que él y otros líderes no alcanzaron un pacto sobre aumentos salariales y los costos de la atención médica antes de que terminara el plazo de negociación.

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El Ferrocarril de Long Island (LIRR, por sus siglas en inglés) canceló su servicio durante la madrugada de este sábado 16 de mayo, luego de que cinco sindicatos iniciaran un paro a las 0:01, tras el fracaso de las negociaciones con la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA)

Con este paro, 300.000 pasajeros se vieron obligados a usar otros medios de transporte para moverse entre los suburbios de Long Island y la ciudad de Nueva York. Es la primera huelga del LIRR en más de tres décadas: la última vez que los trabajadores pararon fue en 1994, durante aproximadamente dos días.

El presidente de la MTA, Janno Lieber, rechazó un acuerdo que, según sus palabras, obligaría a los pasajeros y a los contribuyentes a financiar incrementos salariales para los trabajadores, quienes, según él, son los empleados ferroviarios “mejor pagados del país”.

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Sexton añadió que no se han programado nuevas negociaciones. “Estamos muy distanciados en este momento”, dijo Sexton a The Associated Press. “Lamentamos profundamente estar en esta situación”, agregó.

El paro involucró a alrededor de la mitad de los 7.000 empleados del sistema, especialmente a ingenieros, maquinistas y señalistas, de acuerdo con The Associated Press.

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Un cartel advierte a los pasajeros sobre una posible huelga del ferrocarril de Long Island en la estación Penn Station de Nueva York, el jueves 14 de mayo de 2026. (Foto AP/Seth Wenig)

Qué aumento pidieron los trabajadores del Ferrocarril de Long Island

El conflicto gira en torno a los salarios y las primas de salud. Los sindicatos —que agrupan a ingenieros de locomotoras, maquinistas, señalistas y otros trabajadores ferroviarios— exigieron un aumento total del 16% en cuatro años.

Los trabajadores argumentaron que el costo de vida en la región no deja de subir, por lo que dicha suba salarial buscaría compensar el avance de la inflación.

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Por su parte, la MTA ofreció un 9,5% de aumento en tres años más lo que describió como un incremento efectivo del 4,5% en el cuarto año, en forma de pagos de suma global. Además, la agencia propuso que los nuevos empleados paguen primas de salud más altas para compensar los costos, condición rechazada por los sindicatos.

El presidente de la MTA, Janno Lieber, aseguró a The Associated Press: “la agencia le dio al sindicato todo lo que pidió en términos salariales”.

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El conflicto gira en torno a los salarios y las primas de salud. Los sindicatos —que agrupan a ingenieros de locomotoras, maquinistas, señalistas y otros trabajadores ferroviarios— exigieron un aumento total del 16% en cuatro años. REUTERS/Angelina Katsanis

Cómo afectó el paro del servicio del Ferrocarril de Long Island a los trabajadores

Las consecuencias del paro afectaron a todos los usuarios habituales del servicio, muchos de los cuales no pudieron trasladarse entre Long Island y Manhattan. Se estima que esta interrupción incrementará la congestión vehicular y los tiempos de traslado diarios.

La gobernadora Kathy Hochul recomendó a los pasajeros trabajar desde sus hogares mientras dure la huelga. Además, la MTA ofrecerá autobuses gratuitos en horario pico, con prioridad para empleados esenciales.

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La suspensión del servicio también impactó a quienes planeaban asistir a eventos deportivos en Manhattan durante el fin de semana, como los partidos de los Knicks en la NBA o el clásico de béisbol entre los Yankees y los Mets. Rob Udle, electricista y usuario regular del tren, expresó a The Associated Press que prefiere tomar vacaciones antes que enfrentar el “caos” en sus desplazamientos.

Por su parte, la entrenadora personal Susanne Alberto, de Long Island, ya reorganizó sus sesiones con clientes para realizarlas de manera virtual. Alberto considera que la MTA va a ceder, y que los sindicatos lo saben. “¿Por qué no lo hacen ahora, en lugar de esperar a que millones sufran las consecuencias?”, cuestionó.

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De acuerdo con The Associated Press, tanto la MTA como los sindicatos señalaron que el conflicto sigue girando en torno a los salarios y el costo de la cobertura médica. Kevin Sexton, vicepresidente nacional de la BLET, reconoció que las posiciones “están aún muy alejadas” y que “lamenta sinceramente” la situación.

De acuerdo con The Associated Press, tanto la MTA como los sindicatos señalaron que el conflicto sigue girando en torno a los salarios y el costo de la cobertura médica REUTERS/Angelina Katsanis

La gobernadora Hochul responsabilizó a los líderes sindicales por la interrupción del servicio y afirmó: “Los pasajeros están sufriendo una disfunción innecesaria y miles de trabajadores del LIRR pasan a estar sin sueldo, todo por las decisiones de un pequeño grupo de dirigentes sindicales. Yo respaldo a los usuarios y pelearé por la estabilidad de la MTA a largo plazo”.

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A mediados de septiembre, bajo la administración del entonces presidente Donald Trump, una intervención federal había postergado temporalmente el conflicto mediante la extensión de una tregua de 60 días, plazo que concluyó con el inicio del actual paro. No está prevista ninguna nueva rueda de diálogo a corto plazo.

Cómo moverse durante la suspensión del servicio

La MTA activó autobuses de enlace gratuitos, aunque de capacidad muy limitada. El servicio opera solo en horas pico: de 4:30 a 9:00 hacia Manhattan y de 15:00 a 19:00 hacia Long Island. Tiene prioridad para trabajadores esenciales y quienes no puedan trabajar desde casa, según informó la cadena estadounidense ABC7 NY. Las rutas y conexiones disponibles son las siguientes:

Desde Huntington y Ronkonkoma : buses hacia Jamaica Center-Parsons/Archer (Queens), con conexión a los trenes E, J y Z.

Desde Bay Shore, Hicksville, Mineola y Hempstead Lake State Park : buses hacia Howard Beach-JFK Airport, con conexión al tren A hacia Manhattan.

Desde Nassau County : la MTA recomienda usar el bus NICE para llegar a Flushing-Main Street (tren 7) o a la Terminal de Buses de Jamaica, próxima a la estación 169th Street (tren F).

Desde Huntington y Ronkonkoma : buses hacia Jamaica Center-Parsons/Archer (Queens), con conexión a los trenes E, J y Z.

Desde Bay Shore, Hicksville, Mineola y Hempstead Lake State Park : buses hacia Howard Beach-JFK Airport, con conexión al tren A hacia Manhattan.

Desde Nassau County: la MTA recomienda usar el bus NICE para llegar a Flushing-Main Street (tren 7) o a la Terminal de Buses de Jamaica, próxima a la estación 169th Street (tren F).

Las estaciones de metro indicadas como puntos de llegada no cuentan con estacionamiento propio. La MTA advirtió que la huelga provocará congestión grave en las autopistas y recomienda evitar todo viaje no esencial. Quien deba trasladarse de todas formas debe calcular tiempo adicional, sin importar el medio de transporte que elija.