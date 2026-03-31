Cómo ha cambiado la población de Estados Unidos en los últimos 50 años, según un informe

El informe revela un crecimiento poblacional de más de 120 millones de personas en Estados Unidos desde 1970.

Estados Unidos ha experimentado una transformación demográfica significativa en las últimas cinco décadas, de acuerdo con el análisis más reciente de Pew Research Center. El estudio, publicado pocos meses antes del 250º aniversario del país, describe los cambios sustanciales en la composición y la distribución interna de la población. El análisis se fundamenta en datos oficiales de la Oficina del Censo y la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense.

Un país más grande y envejecido

Uno de los datos centrales del informe es el crecimiento poblacional. La población total de Estados Unidos aumentó en más de 120 millones de personas desde 1970, alcanzando cerca de 340 millones en la actualidad. El informe de Pew Research Center atribuye este incremento tanto a la inmigración como al aumento de la esperanza de vida.

A su vez, el país experimentó un pronunciado envejecimiento: mientras en 1970 el 10% de los habitantes tenía 65 años o más, para 2024 ese porcentaje se elevó a 18%. Esta tendencia afecta a todos los grupos raciales y étnicos, aunque los estadounidenses blancos y negros mostraron los incrementos más relevantes.

Por su parte, la proporción de menores de 18 años en la población ha experimentado una disminución considerable: en 1970, los niños y adolescentes representaban el 35%, mientras que en 2024 esa cifra descendió al 21%. En contraste, los adultos de 18 a 64 años pasaron del 55% en 1970 al 61% en 2024.

La población de personas mayores de 65 años en Estados Unidos aumentó del 10% en 1970 al 18% en 2024, evidencia del envejecimiento nacional.

Diversidad racial y étnica en aumento

El informe de Pew Research Center destaca la diversificación étnica como uno de los mayores cambios estructurales en la población estadounidense. En 1970, los blancos no hispanos constituían el 83,5% del país. Para 2024, esta proporción descendió a 56,3%. Paralelamente, la población hispana estadounidense se cuadruplicó, pasando de 4,4% a 20%, y la asiática aumentó del 0,7% al 6,1%. Los afroamericanos se mantuvieron estables cerca del 12%.

En el Sur y el Oeste de Estados Unidos, los blancos ya representan la mitad o menos de la población. Estas regiones concentran la mayor diversidad, impulsada por la llegada de migrantes y el crecimiento de comunidades hispanas y asiáticas.

Auge de la inmigración y su impacto en la distribución geográfica

El peso de la inmigración en la transformación demográfica de Estados Unidos es notable. La proporción de residentes nacidos en el extranjero aumentó de 4,7% en 1970 a 14,8% en 2024. Entre los grupos étnicos, los estadounidenses de origen asiático presentan la mayor proporción de inmigrantes (64,5%), seguidos por los hispanos (33,4%).

En consecuencia, la inmigración alteró la distribución geográfica de la población, según detalla el informe. La presencia de extranjeros aumentó de manera significativa en el Oeste y el Noreste: en 2024, el 19,9% de los habitantes del Oeste y el 17,9% del Noreste nació fuera de Estados Unidos.

En el Sur, la proporción de inmigrantes subió de 2,1% en 1970 a 13,7% en 2024. El Medio Oeste, en cambio, evidenció un crecimiento más moderado, pasando de 3,3% en 1970 a 8,3% en 2024.

Las personas de origen asiático concentran la mayor proporción de inmigrantes del país, alcanzando un 64,5% en 2024.

Reconfiguración geográfica: el auge del Cinturón del Sol

El informe registra el desplazamiento interno hacia el Sur y el Oeste, precisamente hacia la región denominada Cinturón del Sol. En 1970, estas regiones representaban el 48% de la población del país; para 2024, su participación ascendió al 63%. Actualmente, el Sur concentra el 39% de los habitantes, mientras que el Oeste reúne el 24%.

Este movimiento migratorio se atribuye a factores económicos, climáticos y de calidad de vida, lo que ha favorecido el crecimiento de ciudades como Houston, Phoenix y Miami. En contraste, el Noreste y el Medio Oeste han reducido su peso en la distribución demográfica nacional.