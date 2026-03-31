Estados Unidos

10 trabajos bien remunerados en sectores liderados por mujeres en Estados Unidos

El acceso a posiciones mejor remuneradas aumentó para el personal femenino, impulsado por su liderazgo académico y profesional. Aunque, informes recientes indicaron que las diferencias económicas con sus pares masculinos continúan siendo significativas

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Una mujer rubia con traje dirige una reunión sentada en una mesa blanca con cuatro hombres, dos portátiles y vistas a la ciudad desde un ventanal.
La brecha salarial entre mujeres y hombres en Estados Unidos se mantiene, con las mujeres recibiendo solo el 85% del salario horario en promedio (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un contexto donde la presencia femenina en la educación superior, posiciones de liderazgo y empleos de altos ingresos es cada vez mayor, la brecha salarial de género persiste como un desafío en Estados Unidos.

La discusión sobre las diferencias salariales adquiere especial relevancia durante fechas como el Mes de la Historia de la Mujer o el Equal Pay Day, momentos que invitan a analizar tanto los logros alcanzados como los retos pendientes.

Diversos factores sociales, culturales, económicos y de percepción influyen en las constantes desigualdades, a pesar de que existen sectores liderados mayoritariamente por mujeres que presentan salarios elevados y oportunidades de crecimiento profesional.

Dos mujeres sonrientes, una rubia de cabello largo y otra de pelo corto oscuro, miran hacia abajo en un gesto colaborativo frente a una pared clara
Las mujeres superan a los hombres en obtención de títulos universitarios, maestrías y doctorados, según datos federales recientes (Equip Health)

Evolución y situación actual de la brecha salarial por género en Estados Unidos

La brecha salarial de género en Estados Unidos ha experimentado una reducción gradual en los últimos 40 años, aunque sigue representando una diferencia considerable en los ingresos entre hombres y mujeres.

En 2024, las mujeres obtuvieron en promedio el 85% del salario que percibieron los hombres, considerando tanto a trabajadores a tiempo completo como parcial. Este porcentaje representa una leve mejora respecto a 2003, cuando las mujeres ganaban el 81% del salario masculino, pero aún está lejos de la paridad total.

Entre los trabajadores de 25 a 34 años, la diferencia salarial es más estrecha: las mujeres en este grupo ganaron, en promedio, 95 centavos por cada dólar que recibieron los hombres de la misma edad, frente a una brecha de 26 centavos registrada en décadas previas.

Al observar únicamente a quienes trabajan a tiempo completo durante todo el año, el nivel de ingresos femeninos alcanzó el 83% respecto al masculino en 2023, de acuerdo con la Oficina del Censo.

Factores como el avance en la educación, la reducción de la segregación ocupacional y la mayor experiencia laboral de las mujeres explican en parte la reducción de la brecha. Sin embargo, existen elementos difíciles de cuantificar, como la discriminación de género, que siguen influyendo en la diferencia de ingresos.

Un análisis reciente del Economic Policy Institute reportó que, al controlar variables socioeconómicas, las mujeres ganaron un 18,6% menos que los hombres en 2025.

Promoción de políticas para igualdad salarial, reducción de la brecha de género en empleo - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El 50% de los adultos estadounidenses atribuye la desigualdad salarial al trato diferente de los empleadores hacia las mujeres (Imagen Ilustrativa Infobae)

10 campos laborales de altos ingresos liderados por mujeres

Un listado de 10 profesiones en Estados Unidos destacan por ofrecer salarios elevados y contar con una mayoría de mujeres en su fuerza laboral. Todas presentan ingresos anuales iguales o superiores a los USD 95.000 y, en la mayoría de los casos, muestran perspectivas de crecimiento.

A continuación se detallan las áreas que se caracterizan por requerir habilidades de liderazgo, comunicación y formación avanzada:

  1. Gerente financiero: salario anual medio de USD 161.700; 53% mujeres.
  2. Gerente de recursos humanos: USD 140.030; 76% mujeres.
  3. Farmacéutico: USD 137.480; 60% mujeres.
  4. Asistente médico: USD 133.260; 73% mujeres.
  5. Gerente de relaciones públicas y recaudación de fondos: USD 132.870; 70% mujeres.
  6. Enfermero/a especialista: USD 132.050; 88% mujeres.
  7. Veterinario: USD 125.510; 69% mujeres.
  8. Gerente de servicios médicos y de salud: USD 117.960; 74% mujeres.
  9. Terapeuta ocupacional: USD 98.340; 88% mujeres.
  10. Patólogo/a del habla y lenguaje: USD 95.410; 95% mujeres.

Una doctora examina a otra mujer. (Canva)
10 ocupaciones donde las mujeres son mayoría ofrecen salarios anuales por encima de los 100.000 dólares en Estados Unidos (Canva)

Percepciones con factores explicativos de la brecha salarial de género

La explicación de la brecha salarial de género resulta compleja y multifacética. Según estudios recientes, la mayoría de los estadounidenses considera que el trato desigual por parte de los empleadores es una causa principal de la diferencia salarial. Esta percepción es más fuerte entre las mujeres, el 61% de las cuales atribuye la brecha a un trato discriminatorio, frente al 37% de los hombres.

Otros factores señalados por la población incluyen las decisiones relacionadas con el equilibrio entre el trabajo y la familia (42%) y la concentración de mujeres en empleos con menor remuneración (34%).

De acuerdo con el análisis del Pew Research Center, aunque las mujeres han accedido en mayor proporción a empleos profesionales y de dirección tradicionalmente dominados por hombres, siguen estando sobrerrepresentadas en ocupaciones de menor remuneración, lo que contribuye a las diferencias salariales.

Participación y liderazgo femenino en el mercado laboral

En el ámbito laboral estadounidense, el liderazgo femenino sigue siendo minoritario pese a los avances en educación y especialización. Solo una cuarta parte de los adultos empleados afirma ser jefe o directivo principal en su lugar de trabajo, y los hombres tienen mayor presencia en estos roles (28%) en comparación con las mujeres (21%).

El interés por ocupar puestos de liderazgo también difiere según el género: el 46% de las mujeres empleadas declara que no le interesa llegar a ser jefa o una de las principales responsables en su empresa, frente al 37% de los hombres. Estos patrones se mantienen incluso entre padres y madres trabajadoras.

Una mujer estadounidense, gerente financiera, de pie en una oficina moderna con ventanales grandes, señala una pantalla con gráficos de datos financieros.
Solo el 21% de las mujeres trabajadoras ocupa cargos de dirección o alta gerencia, frente al 28% de los hombres, de acuerdo con Pew Research Center (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presión por equilibrar responsabilidades laborales y familiares recae de manera desigual. Cerca de la mitad de las mujeres trabajadoras (48%) siente una fuerte presión por atender las tareas domésticas y de cuidado, frente al 35% de los hombres.

Entre las madres con hijos menores de 18 años, estas presiones ascienden al 67%. Mientras tanto, la presión financiera es percibida de manera similar por madres y padres trabajadores, si bien más madres solteras reportan sentir una gran presión económica.

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