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Al menos 20 combatientes de Estado Islámico fueron abatidos en ataques aéreos conjuntos de Nigeria y Estados Unidos

Las ofensivas aéreas lanzadas el domingo ocurrieron en la región noreste tras identificarse una concentración de milicianos, y se produjeron después del anuncio de la muerte del líder yihadista Abu-Bilal al-Minuki

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EEUU llevó a cabo ataques cinéticos contra combatientes de ISIS en el noreste de Nigeria

Al menos veinte combatientes del Estado Islámico murieron en una serie de ataques aéreos conjuntos realizados por Nigeria y Estados Unidos en el noreste del país, según informó el Mando de África de Estados Unidos (AFRICOM) y el ejército nigeriano. Los bombardeos, efectuados el domingo, se produjeron después de que se anunciara la muerte de Abu-Bilal al-Minuki, considerado el segundo al mando del grupo yihadista a nivel mundial.

Las autoridades nigerianas describieron los ataques como una continuación de operaciones coordinadas contra militantes de ISIS en la región nororiental. El comunicado de Defensa de Nigeria indicó que, tras detectar una concentración de elementos terroristas, se lanzaron “múltiples ataques aéreos que resultaron en la eliminación de más de veinte combatientes de ISIS/ISWAP”. AFRICOM afirmó que la inteligencia confirmó la presencia exclusiva de miembros del grupo y que ninguna fuerza estadounidense o nigeriana resultó herida.

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El ejército nigeriano confirmó que la operación eliminó una concentración de militantes de ISIS/ISWAP sin bajas propias ni estadounidenses. (REUTERS/ARCHIVO)
El ejército nigeriano confirmó que la operación eliminó una concentración de militantes de ISIS/ISWAP sin bajas propias ni estadounidenses. (REUTERS/ARCHIVO)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el viernes en su red Truth Social que la eliminación de al-Minuki se logró mediante una “misión muy compleja y meticulosamente planificada” ejecutada entre fuerzas estadounidenses y nigerianas. Trump añadió que el líder yihadista “ya no aterrorizará al pueblo africano ni ayudará a planificar operaciones contra estadounidenses”, y agradeció al Gobierno de Nigeria por la colaboración en la misión.

El ejército nigeriano y AFRICOM señalaron que al-Minuki era responsable de la dirección global en medios, finanzas y desarrollo de armas y explosivos para Estado Islámico, y que estaba bajo sanciones estadounidenses desde 2023.

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Donald Trump destacó la eliminación de al-Minuki como resultado de una misión compleja en cooperación con el Gobierno de Nigeria. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)
Donald Trump destacó la eliminación de al-Minuki como resultado de una misión compleja en cooperación con el Gobierno de Nigeria. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

Nigeria enfrenta ataques de Boko Haram desde 2009 y la violencia se agravó en 2016 tras la aparición de Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP). En el noroeste del país, el grupo Lakurawa, vinculado a Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP), ha cometido atentados en Kebbi y Sokoto. Los combates se intensificaron desde los ataques aéreos conjuntos de Estados Unidos y Nigeria en diciembre de 2025, que tuvieron como objetivo posiciones yihadistas en el noroeste.

En febrero, el ejército nigeriano anunció la llegada de aproximadamente cien soldados estadounidenses al aeródromo de Bauchi como parte de un programa de cooperación en defensa. Un informe del monitor internacional ACLED indicó que la actividad de Estado Islámico en África alcanzó un récord en el primer trimestre de 2026. Una fuente de inteligencia, citada por AFP, advirtió que la muerte de al-Minuki podría derivar en una escalada de ataques de ISWAP contra bases militares nigerianas.

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