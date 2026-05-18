Mundo

Energía nuclear: Finlandia activa el primer almacén subterráneo permanente para desechos radiactivos

Con una inversión de 1.000 millones de euros, la planta comenzará a recibir combustible radiactivo usado. El proyecto busca aislar residuos peligrosos durante siglos en la gestión de energía nuclear

Guardar
Google icon
Un trabajador con casco y chaqueta de seguridad amarilla camina por un largo túnel subterráneo rocoso, iluminado por luces y con paredes reforzadas con malla
El sitio subterráneo, ubicado en Olkiluoto, se prepara para albergar miles de toneladas de desechos radiactivos bajo estrictas condiciones de seguridad (Derechos de autor AP Photo)

Por primera vez, Finlandia activó una instalación destinada al almacenamiento de residuos nucleares, ubicada en la isla de Olkiluoto, a unos 250 kilómetros de Helsinki. El proyecto Onkalo, cuya construcción empezó en 2004 y demandó dos décadas de trabajo, se encuentra a la espera de la licencia final para operar y prevé funcionar hasta el año 2120. La obra, financiada por 1.000 millones de euros, representa una respuesta al desafío del manejo de desechos radiactivos, según informó la agencia de noticias estadounidense Associated Press.

En cuanto a la seguridad, Onkalo se sitúa en una zona boscosa y poco habitada, a 15 kilómetros de Eurajoki, donde residen cerca de 9.000 personas. La elección de la isla de Olkiluoto responde a la estabilidad de su roca madre y el bajo riesgo sísmico. De acuerdo con declaraciones recogidas por AP, la separación entre la instalación y la población busca minimizar el riesgo de exposición a la radiación. Además, la planta se encuentra junto a tres de los cinco reactores nucleares finlandeses, lo que facilita el traslado directo de los residuos.

PUBLICIDAD

¿Qué es la instalación Onkalo y por qué es relevante?

A diferencia de los métodos temporales utilizados desde la década de 1950, Onkalo plantea una nueva forma de gestión. Según datos de la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA), el organismo de la ONU, desde mediados del siglo pasado se generaron casi 400.000 toneladas de combustible nuclear gastado en el mundo. Dos tercios permanecen en almacenamientos provisorios y un tercio pasa por procesos de reciclaje.

Trabajador con casco y chaleco amarillo junto a una furgoneta blanca en un túnel subterráneo industrial. Se ven tuberías, cables y equipos de seguridad
La apertura de esta infraestructura, resultado de una inversión de mil millones de euros, responde a la necesidad de aislar materiales peligrosos por siglos (Derechos de autor AP Photo)

En Finlandia, el combustible agotado se mantuvo hasta ahora en piscinas o contenedores superficiales, pero con la puesta en marcha de Onkalo, las barras radiactivas se sellarán en cápsulas de cobre y se depositarán a 400 metros de profundidad, rodeadas por capas de arcilla bentonítica que actúan como barrera ante el agua.

PUBLICIDAD

¿Cómo funcionará el almacenamiento geológico?

Respecto a su capacidad, Onkalo podrá albergar hasta 6.500 toneladas de combustible gastado, según la empresa Posiva Oy responsable de la gestión del almacén. La operación contempla el uso de maquinaria no tripulada para manipulación y encapsulado, con el objetivo de reducir los riesgos para los trabajadores. De acuerdo con AP, la tecnología utilizada busca garantizar el aislamiento de los residuos durante cientos de miles de años, periodo en el que los materiales radioactivos seguirán representando un peligro para la salud y el ambiente.

¿Qué riesgos y desafíos existen?

Analistas internacionales advierten que, pese al avance, el almacenamiento geológico subterráneo presenta incertidumbres. Según Edwin Lyman, director de seguridad nuclear en la organización estadounidense Union of Concerned Scientists (UCS), “no existe una opción ideal para la gestión de residuos nucleares, aunque el entierro subterráneo resulta menos riesgoso que el almacenamiento superficial”, según citó AP.

Lyman remarcó que los principales peligros recaerán sobre las generaciones futuras, debido a la larga vida de los elementos radiactivos.

La decisión de encapsular el combustible usado a profundidades de 400 metros, rodeado de barreras naturales y artificiales, pretende mantener la radiactividad aislada durante cientos de miles de años
La decisión de encapsular el combustible usado a profundidades de 400 metros, rodeado de barreras naturales y artificiales, pretende mantener la radiactividad aislada durante cientos de miles de años

Especialistas en semiótica nuclear, a partir de este contexto, trabajan para diseñar advertencias comprensibles durante decenas de miles de años. El objetivo es evitar que, en el futuro, seres humanos accedan a los túneles sin conocer los peligros. Según AP, la duración de la amenaza obliga a pensar en señales universales y métodos de comunicación duraderos.

¿Cómo reacciona la comunidad internacional?

En lo referente a la legislación, Finlandia estableció en 1994 que sus residuos nucleares deben gestionarse y almacenarse dentro del territorio nacional. Según Sari Multala, ministra de Medio Ambiente, “en aquel momento, parte de los residuos se exportaba, pero decidimos ocuparnos nosotros mismos”. Multala señaló que no descartan aceptar, en el futuro, cantidades limitadas de desechos de otros países, siempre que no afecten los estándares de seguridad.

Mientras Francia y otros países europeos exploran alternativas para el tratamiento de residuos radiactivos, la experiencia de Onkalo genera expectativas y debate en la comunidad internacional. AP destacó que el director adjunto de la ONG ambientalista Greenpeace Finlandia, Juha Aromaa, afirmó que “nadie más en el mundo está ni de lejos cerca de resolver este problema”. Aromaa recordó también los antecedentes de accidentes como Chernóbil y Fukushima, que marcaron la historia de la industria nuclear.

La inauguración de Onkalo representa una referencia para naciones con parques nucleares en expansión. Según AP, el proceso de obtención de la licencia final avanza y se prevé que la instalación reciba sus primeros residuos en el corto plazo.

Temas Relacionados

Almacenamiento GeológicoFinlandiaResiduos RadiactivosEnergía NuclearNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La economía de China se desaceleró en abril ante el descenso del consumo y la producción

Ventas minoristas que cayeron a sus niveles más bajos en más de tres años. El aumento de los costos de los insumos amenaza con reducir los márgenes de las fábricas, ya de por sí débiles

La economía de China se desaceleró en abril ante el descenso del consumo y la producción

Al menos 20 combatientes de Estado Islámico fueron abatidos en ataques aéreos conjuntos de Nigeria y Estados Unidos

Las ofensivas aéreas lanzadas el domingo ocurrieron en la región noreste tras identificarse una concentración de milicianos, y se produjeron después del anuncio de la muerte del líder yihadista Abu-Bilal al-Minuki

Al menos 20 combatientes de Estado Islámico fueron abatidos en ataques aéreos conjuntos de Nigeria y Estados Unidos

Trump: “Le estamos ganando a China por mucho en inteligencia artificial”

El presidente de EEUU atribuyó la ventaja estadounidense a haber autorizado la construcción de plantas energéticas privadas para las grandes tecnológicas. En una entrevista con Fortune, también habló de Taiwán, aranceles, deuda, Irán y su legado

Trump: “Le estamos ganando a China por mucho en inteligencia artificial”

El crucero Hondius arribó a Rotterdam para su desinfección bajo estrictas medidas sanitarias por el hantavirus

La llegada de la embarcación procedente de Tenerife se produce tras la detección de casos de hantavirus a bordo, lo que activa planes de aislamiento y limpieza en instalaciones con infraestructura especializada para estas emergencias

El crucero Hondius arribó a Rotterdam para su desinfección bajo estrictas medidas sanitarias por el hantavirus

El régimen de Irán creó de la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico, un organismo para gestionar el paso por Ormuz

Teherán dijo que supervisará la navegación y establecerá tarifas para embarcaciones que utilizan la ruta marítima clave hacia el mar Arábigo

El régimen de Irán creó de la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico, un organismo para gestionar el paso por Ormuz
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Emergencia por la expansión del sarampión en Perú: lo último que se sabe, la vacunación y cómo cuidarse

Emergencia por la expansión del sarampión en Perú: lo último que se sabe, la vacunación y cómo cuidarse

Le robó a un automovilista y cayó por las cámaras de seguridad: el prontuario del peligroso asaltante que fue detenido en Villa Lugano

Precio del GNV, GLP, Diesel y gasolina en Perú para hoy, lunes 18 de mayo de 2026

Estafa al diputado del Tesla: los 19 autos de lujo que incautó la Justicia en la concesionaria denunciada

Receta de chai latte, rápida y fácil

INFOBAE AMÉRICA

La economía de China se desaceleró en abril ante el descenso del consumo y la producción

La economía de China se desaceleró en abril ante el descenso del consumo y la producción

El día que la selección salvadoreña enfrentó el récord más doloroso del Mundial y celebró su único gol con nombre propio: Zapata

82% de los jóvenes salvadoreños paga por plataformas de música y se aleja del formato tradicional

Honduras suma cerca de 70 ambientalistas asesinados en cinco años la mayoría en la impunidad

Uruguay: policía asesinó a su ex pareja y al actual novio de ella y se quitó la vida

ENTRETENIMIENTO

Chris Rock revela cómo la presencia de Brad Pitt transforma cualquier reunión

Chris Rock revela cómo la presencia de Brad Pitt transforma cualquier reunión

La última vez de Freddie Mercury en un estudio de grabación y el inicio de una leyenda: “Cuando me vaya, ustedes terminan las canciones”

James Rodríguez estrena en Netflix su impactante serie documental a días del Mundial de fútbol

Las Cuatro Estaciones renueva y se muda a Italia en su regreso

Emilia Clarke y el síndrome del impostor: la historia detrás de sus inseguridades tras “Game of Thrones”