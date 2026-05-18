Energía nuclear: Finlandia activa el primer almacén subterráneo permanente para desechos radiactivos

El sitio subterráneo, ubicado en Olkiluoto, se prepara para albergar miles de toneladas de desechos radiactivos bajo estrictas condiciones de seguridad (Derechos de autor AP Photo)

Por primera vez, Finlandia activó una instalación destinada al almacenamiento de residuos nucleares, ubicada en la isla de Olkiluoto, a unos 250 kilómetros de Helsinki. El proyecto Onkalo, cuya construcción empezó en 2004 y demandó dos décadas de trabajo, se encuentra a la espera de la licencia final para operar y prevé funcionar hasta el año 2120. La obra, financiada por 1.000 millones de euros, representa una respuesta al desafío del manejo de desechos radiactivos, según informó la agencia de noticias estadounidense Associated Press.

En cuanto a la seguridad, Onkalo se sitúa en una zona boscosa y poco habitada, a 15 kilómetros de Eurajoki, donde residen cerca de 9.000 personas. La elección de la isla de Olkiluoto responde a la estabilidad de su roca madre y el bajo riesgo sísmico. De acuerdo con declaraciones recogidas por AP, la separación entre la instalación y la población busca minimizar el riesgo de exposición a la radiación. Además, la planta se encuentra junto a tres de los cinco reactores nucleares finlandeses, lo que facilita el traslado directo de los residuos.

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¿Qué es la instalación Onkalo y por qué es relevante?

A diferencia de los métodos temporales utilizados desde la década de 1950, Onkalo plantea una nueva forma de gestión. Según datos de la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA), el organismo de la ONU, desde mediados del siglo pasado se generaron casi 400.000 toneladas de combustible nuclear gastado en el mundo. Dos tercios permanecen en almacenamientos provisorios y un tercio pasa por procesos de reciclaje.

La apertura de esta infraestructura, resultado de una inversión de mil millones de euros, responde a la necesidad de aislar materiales peligrosos por siglos (Derechos de autor AP Photo)

En Finlandia, el combustible agotado se mantuvo hasta ahora en piscinas o contenedores superficiales, pero con la puesta en marcha de Onkalo, las barras radiactivas se sellarán en cápsulas de cobre y se depositarán a 400 metros de profundidad, rodeadas por capas de arcilla bentonítica que actúan como barrera ante el agua.

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¿Cómo funcionará el almacenamiento geológico?

Respecto a su capacidad, Onkalo podrá albergar hasta 6.500 toneladas de combustible gastado, según la empresa Posiva Oy responsable de la gestión del almacén. La operación contempla el uso de maquinaria no tripulada para manipulación y encapsulado, con el objetivo de reducir los riesgos para los trabajadores. De acuerdo con AP, la tecnología utilizada busca garantizar el aislamiento de los residuos durante cientos de miles de años, periodo en el que los materiales radioactivos seguirán representando un peligro para la salud y el ambiente.

¿Qué riesgos y desafíos existen?

Analistas internacionales advierten que, pese al avance, el almacenamiento geológico subterráneo presenta incertidumbres. Según Edwin Lyman, director de seguridad nuclear en la organización estadounidense Union of Concerned Scientists (UCS), “no existe una opción ideal para la gestión de residuos nucleares, aunque el entierro subterráneo resulta menos riesgoso que el almacenamiento superficial”, según citó AP.

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Lyman remarcó que los principales peligros recaerán sobre las generaciones futuras, debido a la larga vida de los elementos radiactivos.

La decisión de encapsular el combustible usado a profundidades de 400 metros, rodeado de barreras naturales y artificiales, pretende mantener la radiactividad aislada durante cientos de miles de años

Especialistas en semiótica nuclear, a partir de este contexto, trabajan para diseñar advertencias comprensibles durante decenas de miles de años. El objetivo es evitar que, en el futuro, seres humanos accedan a los túneles sin conocer los peligros. Según AP, la duración de la amenaza obliga a pensar en señales universales y métodos de comunicación duraderos.

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¿Cómo reacciona la comunidad internacional?

En lo referente a la legislación, Finlandia estableció en 1994 que sus residuos nucleares deben gestionarse y almacenarse dentro del territorio nacional. Según Sari Multala, ministra de Medio Ambiente, “en aquel momento, parte de los residuos se exportaba, pero decidimos ocuparnos nosotros mismos”. Multala señaló que no descartan aceptar, en el futuro, cantidades limitadas de desechos de otros países, siempre que no afecten los estándares de seguridad.

Mientras Francia y otros países europeos exploran alternativas para el tratamiento de residuos radiactivos, la experiencia de Onkalo genera expectativas y debate en la comunidad internacional. AP destacó que el director adjunto de la ONG ambientalista Greenpeace Finlandia, Juha Aromaa, afirmó que “nadie más en el mundo está ni de lejos cerca de resolver este problema”. Aromaa recordó también los antecedentes de accidentes como Chernóbil y Fukushima, que marcaron la historia de la industria nuclear.

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La inauguración de Onkalo representa una referencia para naciones con parques nucleares en expansión. Según AP, el proceso de obtención de la licencia final avanza y se prevé que la instalación reciba sus primeros residuos en el corto plazo.