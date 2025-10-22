The economist

¿Por qué las mujeres estadounidenses están abandonando la fuerza laboral?

Quizás se estén convirtiendo en esposas tradicionales. O quizás haya una explicación más sencilla

Por The Economist

Las mujeres están abandonando la fuerza laboral (Crédito: Freepik)

Durante casi 80 años, desde que la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos comenzó a dividir los datos por género, al menos una historia ha sido cierta: las mujeres han ido ganando terreno a los hombres. En 1948, solo el 32% de las mujeres estaban empleadas o buscaban trabajo, en comparación con el 87% de sus pares masculinos. A finales de la década de 1990, alrededor del 60% de las mujeres formaban parte de la fuerza laboral, junto con el 75% de los hombres. A lo largo de las décadas de 2000 y 2010, la brecha continuó reduciéndose, aunque debido a la disminución del empleo masculino. En la década de 2020, la pandemia de COVID-19 expulsó a muchos trabajadores, pero el trabajo femenino se recuperó más rápidamente, reduciendo la brecha entre los sexos a solo 10,1 puntos porcentuales a principios de 2025, la menor registrada.

Ahora algo ha cambiado. Aunque la participación masculina se ha mantenido estable este año, las mujeres están abandonando la fuerza laboral. Desde un máximo pos-COVID del 57,7 % en agosto de 2024, la tasa de participación femenina ha disminuido casi un punto porcentual, hasta el 56,9 %, lo que implica que más de 600.000 mujeres han abandonado sus empleos. Los datos sobre la fuerza laboral pueden fluctuar de un mes a otro, y hay muchos factores que podrían explicar la volatilidad actual, desde los despidos y aranceles federales hasta la fuerte caída de la inmigración y el auge de la inteligencia artificial. Aun así, la brecha de participación entre hombres y mujeres ha experimentado su mayor aumento anual desde la década de 1950.

¿Qué podría estar detrás de esta tendencia? La explicación más obvia sería un cambio en la naturaleza de la economía estadounidense. Hombres y mujeres tienden a trabajar en industrias diferentes; quizás aquellas con mayor presencia femenina estén teniendo dificultades. Sin embargo, la evidencia sugiere lo contrario. Según las encuestas mensuales de la Oficina del Censo, los sectores que han experimentado la mayor pérdida de empleos durante el último año son el comercio minorista, la manufactura y el transporte, que presentan una participación relativamente equilibrada o mayoritariamente masculina. Mientras tanto, la educación y la salud, con una participación mayoritariamente femenina, han incorporado trabajadores.

Quizás, entonces, la explicación sea un cambio social. Las “esposas tradicionales”, que alaban los roles de género tradicionales, están en auge en TikTok; quizás también en la vida real. O podría ser que las madres estén dejando de trabajar debido al aumento vertiginoso de los costos del cuidado infantil. A primera vista, la idea de un retiro maternal del trabajo parece corroborada por los datos de la Oficina del Censo: la tasa de participación de las mujeres en edad productiva (de 25 a 54 años) con hijos menores de cinco años ha disminuido desde su máximo pospandemia.

Pero esto podría no deberse a que las mujeres en edad productiva estén abandonando la fuerza laboral de forma permanente. Hace dos años, había 7,8 millones de mujeres con hijos pequeños trabajando; ahora hay 7,9 millones trabajando. En cambio, la caída en la tasa de participación en edad productiva parece reflejar un aumento en el número de madres jóvenes. Muchas parejas pospusieron sus bodas y matrimonios durante la pandemia, lo que provocó un aumento repentino de votos en 2022. Y es muy común que las parejas comiencen a tener hijos uno o dos años después de contraer matrimonio. Aunque los datos oficiales sobre nacimientos se publican con retraso, las encuestas de la Oficina del Censo indican que Estados Unidos podría estar experimentando un minibaby boom pospandémico, que podría ser suficiente para retirar a las mujeres de la fuerza laboral.

En cierto sentido, esta es una buena noticia: muchas mujeres volverán al trabajo tras la baja por maternidad. Pero la pregunta es cómo interactuará esta tendencia con las nuevas normas sobre el teletrabajo. Misty Heggeness, de la Universidad de Kansas, publicó recientemente un artículo que muestra que las mujeres que estaban embarazadas en marzo de 2020, y que no podían saber lo que estaba a punto de ocurrir, tienen tasas de participación más altas que las que tuvieron hijos un año antes, quizás porque el teletrabajo facilitó su doble función.

Ahora, sin embargo, las órdenes de regreso a la oficina son cada vez más comunes entre muchos empleadores, incluyendo el gobierno federal y los sectores financiero y tecnológico. ¿Volverán al trabajo las madres que forman parte del minibaby boom a un ritmo menor que sus compañeras que tuvieron hijos durante la pandemia? La experiencia de su corresponsal ofrece motivos para el optimismo. Se casó en 2022 y a finales del año pasado se convirtió en la orgullosa madre de un bebé que brinca y balbucea. Debería poder deducir, a partir de la existencia de este artículo, que ya se ha reincorporado al mercado laboral.

