Semana Santa 2026: estos son los chocolates más consumidos por los estadounidenses

La Semana Santa es una de las festividades más importantes para la industria del chocolate en Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Semana Santa es una de las festividades más importantes para la industria del chocolate en Estados Unidos, con el 92 % de quienes celebran la Pascua incluyendo chocolate y dulces en sus tradiciones, según una investigación de la Asociación Nacional de Fabricantes de Confitería (NCA). Los conejitos de chocolate, las gominolas y los dulces de temporada se encuentran entre los productos más consumidos en estos días.

John Downs, presidente y director ejecutivo de la NCA, expresó: “Las tradiciones de Pascua cobran vida en los momentos que las familias esperan con ilusión durante todo el año. Durante más de dos siglos y medio, el chocolate y los dulces han aportado creatividad, diversión y un toque de dulzura a celebraciones como estas”

“Al conmemorar el 250 aniversario de la nación, recordamos que el chocolate y los dulces no son solo un complemento para ocasiones especiales, sino un pilar fundamental de la cultura y las tradiciones estadounidenses”, agrego Downs

Una familia sonriente disfruta de una alegre comida de Pascua alrededor de una mesa decorada con un huevo gigante abierto lleno de vegetales y varios conejos de chocolate. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según un informe de la revista sectorial Candy & Snack Today, la relevancia de la Pascua para la industria es tal que, junto a San Valentín, Halloween y las festividades invernales, representa el 63% de las ventas anuales del sector, que en total genera USD 55.000 millones anuales.

El impacto económico de la Pascua en la industria del chocolate

Los datos provienen tanto del informe State of Treating 2026 como de una encuesta nacional efectuada en julio de 2024 sobre una muestra representativa de 1.690 personas, abarcando distintos grupos de edad, ingreso, etnicidad y región de Estados Unidos.

Cara o cruz, los conejitos de chocolate generan debate: el 77 % de los estadounidenses afirma que las orejas son el lugar adecuado para dar el primer bocado, pero el 16 % prefiere las patas y el 6 % opta por la cola.

Los conejitos de chocolate, las gominolas y los dulces de temporada se encuentran entre los productos más consumidos en estos días.. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un tercio de las personas que celebran la Pascua clasifica sus caramelos de goma por color antes de disfrutarlos, mientras que dos tercios prefieren la sorpresa de un surtido aleatorio. En cuanto a sabores, la fresa, la cereza y la uva lideran las preferencias.

El 89 % de quienes preparan cestas de Pascua incluye chocolate y dulces como gominolas, huevos de chocolate y malvaviscos. También hay preferencias respecto a los huevos de chocolate: al 41 % de los estadounidenses les gustan macizos, al 36 % rellenos y al 23 % huecos.

Preferencias y hábitos de consumo de chocolates en Pascua

De acuerdo con la plataforma de estadísticas Statista, dentro del mercado estadounidense, Hershey’s supera el 50 % de consumo entre adultos, situándose como la marca de barras de chocolate más popular. Tras Hershey’s, las marcas M&M’s, Reese’s, Snickers y KitKat también alcanzan cifras superiores al 40 % de la población adulta que declara haberlas consumido en el último año.

Entre quienes adquieren barras de chocolate habitualmente, Hershey’s, M&M’s y Reese’s figuran como las más elegidas. En términos de notoriedad, Snickers ostenta un reconocimiento del 94 %, apenas superior al de KitKat y M&M’s, lo que refuerza la predominancia de pocas empresas en el sector.

Cada año, los habitantes de Estados Unidos consumen aproximadamente 1.280 millones de kilogramos de chocolate. Esta cifra sitúa al país como el principal importador mundial de chocolate y productos derivados del cacao, con compras cercanas a los USD 5.000 millones anuales. Según el análisis de Statista, esta suma supera en más de USD 1.000 millones a la del segundo mayor importador del rubro.