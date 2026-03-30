Estados Unidos

La estrella del fútbol brasileño Ronaldo compró un penthouse de USD 8 millones en Miami

Adquirió una exclusiva propiedad en Bay Harbor Islands tras vender sus participaciones en clubes como Real Valladolid y Cruzeiro, sumándose a la tendencia de deportistas en el mercado inmobiliario de Miami

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Bay Harbor Island
Recientes cambios de zonificación detonaron una ola de interés en el pueblo entre desarrolladores y compradores exclusivos

Según los registros, la leyenda brasileña Ronaldo compró un penthouse de 7,8 millones de dólares en Bay Harbor Islands, Miami, sumándose así a la creciente lista de futbolistas que poseen propiedades de lujo en la zona.

La compra de Ronaldo se produce después de que vendiera su participación mayoritaria en el Real Valladolid el año pasado y en el Cruzeiro de Brasil en 2024, club donde comenzó su carrera. Ronaldo Luis Nazario de Lima, campeón del mundo, es conocido entre los aficionados al fútbol simplemente como Ronaldo, o en Brasil como o fenômeno.

En Miami, el deporte y los atletas van de la mano”, afirmó Dina Goldentayer, representante de los vendedores, un equipo de promotores inmobiliarios que finalizó la construcción del edificio de 41 apartamentos Onda Residences en 2024. Goldentayer mencionó eventos que van desde la Fórmula 1 hasta los próximos partidos del Mundial que se disputarán en la ciudad.

Ronaldo estuvo presente en la final femenina del Abierto de Miami el pasado fin de semana y asistió a la conferencia FII Priority la semana pasada en Miami Beach junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

El penthouse frente al mar cuenta con cinco dormitorios, siete baños y una amplia terraza en la azotea con piscina privada.

Bay Harbor Towers-- Desarrollado por PPG Development
Bay Harbor Towers, desarrollado por PPG Development. (PPG Development)

Goldentayer declinó hacer comentarios sobre la identidad del comprador. Los registros públicos del penthouse, ubicado en una isla artificial en la parte norte de la Bahía de Biscayne, muestran a un propietario, una LLC, vinculada a Ronaldo. Talita Pinheiro, la agente inmobiliaria que representa al comprador, declinó hacer comentarios. Los representantes de Ronaldo no respondieron a la solicitud de comentarios.

Miami se ha consolidado como la capital del fútbol en Estados Unidos. La FIFA y el FC Barcelona han abierto oficinas en la zona, y Miami será sede de siete partidos de la Copa Mundial este verano. El Inter Miami, equipo de la Major League Soccer de la ciudad, atrajo a Lionel Messi, considerado por muchos el mejor jugador del mundo, un fichaje simbólico para la creciente popularidad de la liga estadounidense y para Miami como centro neurálgico del fútbol.

El Inter Miami ha traído a otras grandes figuras al sur de Florida: Sergio Busquets y Luis Suárez, ambos compañeros de Messi en el FC Barcelona, ​​también ficharon por el equipo y posteriormente realizaron importantes compras inmobiliarias. David Beckham, excompañero de Ronaldo en el Real Madrid, es copropietario del Inter Miami. Beckham compró una mansión de 72 millones de dólares en Miami Beach en 2024.

No es la primera vez que Ronaldo tiene vínculos con el sur de Florida. En 2014 se convirtió en copropietario minoritario de los Fort Lauderdale Strikers, un equipo de la ya desaparecida Liga Norteamericana de Fútbol (NASL).

Indian Creek Island, Jeff Bezos, bienes raíces de lujo, Florida, propiedades exclusivas Florida-
Frente a Bay Harbor Island está Indian Creek Island, otra comunidad exclusiva de Florida. Credito:Google Earth

El mercado inmobiliario de Miami ha alcanzado nuevas cotas desde la pandemia, cuando una oleada de personas adineradas del noreste y el medio oeste del país se mudó a la zona. Este año, el segmento de lujo del mercado se ha disparado con la llegada de numerosos compradores multimillonarios de California, de quienes se sospecha que huyen de un impuesto propuesto para los multimillonarios.

A los deportistas les encanta tanto como a los directores ejecutivos, financieros y empresarios tecnológicos de California”, afirmó Goldentayer, el agente inmobiliario. Magnates de Silicon Valley como los cofundadores de Alphabet Inc., Larry Page y Sergey Brin, y Mark Zuckerberg, de Meta Platforms Inc., han adquirido propiedades en Miami en los últimos meses. La compra de Zuckerberg batió un récord en el condado de Miami-Dade.

“Compradores como estos generan confianza en el mercado”, afirmó. “Estos compradores pueden vivir en cualquier parte del mundo y eligen Miami”.

(Bloomberg)

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