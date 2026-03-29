Esta es la playa más urbanas de Nueva York que cerrará durante los meses de verano como parte del Proyecto de Resiliencia de la Costa Atlántica

Rockaway Beach, uno de los balnearios más conocidos de la ciudad, que permanecerá parcialmente cerrado como parte del Proyecto de Resiliencia de la Costa Atlántica. Foto: Instagram @rockawaybeachny

Durante la temporada alta de verano, varias zonas costeras de Nueva York enfrentarán cierres parciales por un ambicioso plan de infraestructura ambiental. Entre los sectores afectados se encuentra Rockaway Beach, uno de los balnearios más conocidos de la ciudad, que permanecerá parcialmente cerrado como parte del Proyecto de Resiliencia de la Costa Atlántica, una iniciativa valorada en USD 336 millones, según informó el sitio de noticias locales Secret NYC.

La medida responde a la necesidad de proteger la línea costera tras años de erosión y el impacto de tormentas cada vez más graves, factores agravados por el avance del cambio climático.

El Proyecto de Resiliencia de la Costa Atlántica fue puesto en marcha en 2020

Cómo será el Proyecto de Resiliencia de la Costa Atlántica

El Proyecto de Resiliencia de la Costa Atlántica fue puesto en marcha en 2020 y continuará su desarrollo hasta la temporada de playas de 2026. El plan prevé el cierre al acceso de entre 10 y 15 manzanas de playa de manera simultánea, con un esquema rotativo que desplazará progresivamente las áreas inhabilitadas hacia el oeste desde Beach 116th Street y hacia el este desde Beach 143rd Street, de acuerdo con información publicada por NYC Parks y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE).

Mientras se ejecutan las obras, entre 60 y más de 70 manzanas continuarán habilitadas para el baño y el esparcimiento, lo que permitirá que la mayoría de los visitantes disfrute del litoral neoyorquino durante el verano, como destacó el medio local The Rockaway Times.

El impacto de estos trabajos está orientado a proteger tanto las viviendas y la infraestructura local como los ecosistemas costeros amenazados

El cierre de sectores específicos de la playa se implementa para enfrentar décadas de graves daños provocados por la erosión y las inundaciones derivadas de tormentas, fenómenos que han golpeado con mayor frecuencia y fuerza a la región en los últimos años.

Según detalló el USACE, el proyecto contempla la construcción de 14 nuevas estructuras conocidas como espigones de piedra, diseñadas para frenar la pérdida de arena y reforzar el perfil costero, junto a la rehabilitación de cinco espigones existentes.

Además, está prevista la creación de un sistema de dunas reforzadas y la reposición de arena en el margen atlántico de la península de Rockaway.

Objetivos ambientales y especies protegidas

El impacto de estos trabajos está orientado a proteger tanto las viviendas y la infraestructura local como los ecosistemas costeros amenazados. Un comunicado oficial del Departamento de Parques de Nueva York indica que estas intervenciones buscan “fortalecer la resiliencia de comunidades expuestas a la crecida del mar, restaurar hábitats y asegurar la viabilidad de especies locales como el piping plover y el sea amaranth”.

La decisión de avanzar con el cierre de sectores playeros ha sido coordinada con los operadores de los concesionarios de playa, quienes podrán continuar ofreciendo servicios gastronómicos y recreativos en las áreas que permanezcan abiertas.

El impacto de estos trabajos está orientado a proteger tanto las viviendas y la infraestructura local como los ecosistemas costeros amenazados. Foto: Instagram @rockawaybeachny

El paseo marítimo de Rockaway, un corredor de 8,8 km que bordea la costa, se mantendrá accesible en su totalidad durante toda la temporada, mientras que el ferry de la ciudad tampoco sufrirá interrupciones, según puntualizó el portal oficial NYC Parks (Building a Better Rockaway Beach).

El perfil y la historia de Rockaway Beach

La relevancia de Rockaway Beach trasciende su función como balneario. Es uno de los destinos más visitados de Nueva York y el principal enclave para la práctica de surf en la ciudad. La playa, situada en la península de Rockaway, en el distrito de Queens, concentra una comunidad diversa, con presencia destacada de residentes de origen irlandés, lo que le ha valido el apodo de “Riviera irlandesa”.

A lo largo del paseo costero, los visitantes encuentran puestos de comida y una oferta cultural única, lo que refuerza el atractivo turístico de la zona.

La historia reciente de Rockaway Beach ha estado marcada por el paso de tormentas devastadoras, como el huracán Sandy en 2012, que dejó al descubierto la vulnerabilidad del litoral frente a fenómenos extremos.

Desde entonces, la demanda de una solución a largo plazo para frenar la erosión y el avance del mar se convirtió en prioridad para autoridades locales y federales.

De acuerdo con NYC Parks, el Proyecto de Resiliencia de la Costa Atlántica representa la intervención más ambiciosa de su tipo en la región y busca evitar que eventos climáticos futuros provoquen daños similares o mayores.

Recomendaciones para los visitantes y cronograma de obras

Mientras avanzan las obras, las autoridades recomiendan disfrutar de las áreas abiertas únicamente en los sectores habilitados y en los horarios en que hay presencia de salvavidas, de 10:00 a 18:00.

La prohibición de baño en las zonas señalizadas con bandera roja se mantiene estricta para garantizar la seguridad de los visitantes. El acceso a información actualizada sobre las áreas disponibles y los avances de la obra puede consultarse en el sitio oficial de NYC Parks (Rockaway Beach and Boardwalk).

El desarrollo del Proyecto de Resiliencia de la Costa Atlántica continuará hasta 2026, con modificaciones periódicas en el acceso a la playa a medida que progresen los trabajos.