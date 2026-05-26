Estados Unidos

Nueva York agotó en tres minutos los registros para boletos de 50 dólares del Mundial 2026

La lotería municipal completó el cupo diario de 50.000 inscripciones casi al instante y confirmó el apetito por entradas subsidiadas para partidos en el MetLife Stadium, con 1.000 localidades reservadas para residentes

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La ciudad de Nueva York agotó en solo tres minutos el cupo diario de 50.000 registros para la lotería de boletos del Mundial 2026 (REUTERS/Shannon Stapleton)
La ciudad de Nueva York agotó en solo tres minutos el cupo diario de 50.000 registros para la lotería de boletos del Mundial 2026 (REUTERS/Shannon Stapleton)

La ciudad de Nueva York agotó este lunes en 3 minutos el cupo diario de 50.000 registros para la lotería de boletos de USD 50 del Mundial 2026, una iniciativa anunciada por el alcalde Zohran Mamdani para ampliar el acceso a partidos en el área metropolitana.

La demanda expuso desde el primer día el interés por entradas que, fuera de este esquema, suelen tener precios inaccesibles, según la oficina del alcalde citada por El Diario NY.

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El programa pondrá a la venta 1.000 entradas exclusivamente para residentes de la ciudad, informó Mamdani. Cada paquete incluirá traslado gratuito de ida y vuelta en autobús al MetLife Stadium, en Nueva Jersey, donde se disputarán varios partidos del torneo, de acuerdo con El Diario NY.

Los residentes podrán registrarse cada día hasta el sábado 30 de mayo desde las 10:00, según El Diario NY. Los ganadores del sorteo serán notificados el 3 de junio, confirmaron autoridades municipales al mismo medio.

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La respuesta inmediata explicó por qué la plataforma se saturó en cuestión de minutos: la combinación de un precio bajo y una oferta limitada concentró a miles de personas en el primer día de inscripción, según El Diario NY.

El programa municipal ofrece boletos a USD 50, un precio muy por debajo del mercado para asistir al Mundial en el MetLife Stadium (AP Foto/Seth Wenig)
El programa municipal ofrece boletos a USD 50, un precio muy por debajo del mercado para asistir al Mundial en el MetLife Stadium (AP Foto/Seth Wenig)

Fallas por códigos telefónicos y la respuesta de la alcaldía

El arranque de la lotería también dejó problemas técnicos para parte de los usuarios. Según Gothamist, el sitio de inscripción mostró mensajes de error vinculados a determinados códigos de área telefónicos.

Cassio Mendoza, portavoz de la alcaldía, indicó que el gobierno municipal trabajó con FEVO, la plataforma encargada de distribuir los boletos, para resolver fallas relacionadas con códigos telefónicos, según Gothamist.

Las autoridades sostuvieron al mismo medio que la plataforma no colapsó ni sufrió interrupciones graves.

Robert J. DiGisi, especialista en economía deportiva y profesor de la Escuela Wharton de la University of Pennsylvania, dijo a Gothamist que pagar USD 50 por un evento de esa magnitud en el área metropolitana de Nueva York equivalió a una oferta poco frecuente.

“Desde una perspectiva de negocios deportivos, prácticamente están regalando dulces”, afirmó DiGisi a Gothamist. “Es una oferta increíble”.

DiGisi agregó a Gothamist que asistir a espectáculos deportivos en Nueva York puede costar más incluso antes de comprar la entrada.

Solo los residentes de Nueva York pueden registrarse para acceder a 1.000 entradas diarias exclusivas para partidos del Mundial 2026 (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)
Solo los residentes de Nueva York pueden registrarse para acceder a 1.000 entradas diarias exclusivas para partidos del Mundial 2026 (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)

Según explicó, seguidores de equipos como los Yankees pueden gastar más de USD 50 solo en peajes y estacionamiento para ir a un partido.

Por qué el Mundial en Estados Unidos elevó el interés por entradas

El interés también se explicó por la baja frecuencia con la que el torneo llega al país. Según El Diario NY, la última vez que Estados Unidos organizó la Copa Mundial de la FIFA fue en 1994.

“Es precisamente la rareza lo que impulsa todo esto”, señaló DiGisi a Gothamist. “El Mundial llega a EE.UU. una vez cada 30 años aproximadamente, mientras que los deportes tradicionales están disponibles cada temporada”.

El impulso alrededor del torneo coincidió además con el crecimiento del fútbol en Estados Unidos, según El Diario NY.

El medio atribuyó ese avance a las plataformas de streaming, las transmisiones internacionales y la expansión de ligas profesionales, con un aumento del seguimiento en públicos jóvenes y comunidades inmigrantes.

Nueva York aparece como uno de los focos principales del Mundial 2026, que organizarán de manera conjunta Estados Unidos, México y Canadá, según El Diario NY.

La saturación de la plataforma de inscripción reflejó el enorme interés popular por los boletos económicos para el torneo de la FIFA (REUTERS/Megan Varner)
La saturación de la plataforma de inscripción reflejó el enorme interés popular por los boletos económicos para el torneo de la FIFA (REUTERS/Megan Varner)

La región metropolitana recibirá algunos de los encuentros más relevantes del campeonato, incluida la final programada en el MetLife Stadium, de acuerdo con el mismo medio.

La lotería municipal respondió también a una barrera de precio que ya dejó afuera a muchos aficionados. Para quienes no pudieron acceder a boletos tradicionales por sus valores elevados, el sorteo de la alcaldía se convirtió en una vía para asistir al torneo sin pagar miles de dólares.

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