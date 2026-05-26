El alcalde Zohran Mamdani impulsa 400.000 viviendas accesibles para frenar la crisis habitacional de Nueva York

New York City Mayor Zohran Mamdani delivers his remarks during an annual Memorial Day commemoration ceremony to honor the men and women who made the ultimate sacrifice while serving in the United States Armed Forces, at the Intrepid museum in New York City, U.S., May 25, 2026. REUTERS/Eduardo Munoz

El alcalde de Nueva York, Zohran Mandani, anunció este martes un plan para construir 200.000 viviendas accesibles en la ciudad y preservar otras 200.000 ya existentes en los próximos 10 años.

Mandani detalló además que el programa se financiará con una inversión de capital de USD 22.000 millones en cinco años.

PUBLICIDAD

“Cuando los neoyorquinos pueden pagar una vivienda, pueden permitirse soñar”, dijo Mandani en conferencia de prensa.

En la misma intervención, el alcalde afirmó que encontrar vivienda asequible es “casi imposible” y lo describió como “el mayor motor individual de la crisis de asequibilidad”. Mandani también vinculó el problema con decisiones públicas acumuladas durante décadas.

PUBLICIDAD

El plan, llamado ‘Block by block’, incluye una notable inversión en la autoridad de vivienda social (NYCHA), así como reformas de zonificación para permitir la construcción, una mayor protección para inquilinos y trabajadores, y colaboración del sector privado para varios proyectos.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mandani anunció este martes en Brooklyn un plan para 400.000 viviendas asequibles REUTERS/Priyanshu Singh

El plan y el foco en la vivienda pública

Mandani confirmó que durante siglos la ciudad construyó suficientes viviendas para acompañar el crecimiento de la población, hasta la década de 1960. “En los últimos 60 años, el gobierno ayudó a crear la crisis de vivienda que ahora enfrentamos a través de una serie de decisiones”, afirmó.

PUBLICIDAD

Luego, el alcalde añadió que esa misma acción estatal puede revertir la situación: “Si la ausencia de un buen gobierno creó las condiciones que ahora enfrentamos, la presencia de un buen gobierno puede construir las soluciones que ahora necesitamos”.

Cómo será el plan de viviendas de Zohran Mandani

El alcalde prometió que la ciudad construirá 200.000 nuevas viviendas accesibles con alquiler regulado durante la próxima década. Al mismo tiempo, indicó que ese impulso de producción elevará en casi el 45% la cantidad de hogares disponibles para neoyorquinos sin vivienda.

PUBLICIDAD

Un hombre de piel morena, de espaldas, sostiene las llaves de su nueva vivienda de clase media mientras la observa con expectación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mandani aseguró que el plan invertirá miles de millones en nueva producción de vivienda accesible y protegerá a los inquilinos frente a propietarios abusivos, según CBS New York. De acuerdo a el alcalde, el 70% de los neoyorquinos no son propietarios de sus viviendas.

La tercera parte del plan de Mandani consiste en invertir en la Autoridad de la Vivienda de la ciudad de Nueva York (NYCHA). En ese sentido, Mandani aseguró que “el Ayuntamiento reescribirá un legado de abandono con la mayor inversión de capital destinada a NYCHA en décadas: 5.600 millones de dólares en cinco años”. “Y haremos todo esto garantizando que NYCHA siga siendo de propiedad y gestión pública”, indicó Mandandi.

PUBLICIDAD

El 70% de los neoyorquinos no son propietarios de sus viviendas (Eyewitness News )

El proyecto recibió apoyo de Open New York y objeciones del sector inmobiliario

Mandani afirmó que el diseño del plan incorpora comentarios recogidos por su administración en audiencias recientes sobre abusos en el mercado de alquileres, según CBS New York. El alcalde señaló que la iniciativa generará una cantidad importante de empleos vinculados a la construcción.

Annemarie Gray de Open New York , la Directora Ejecutiva de Open New York, una organización de base sin fines de lucro que aboga por la construcción de más viviendas en la ciudad y el estado de Nueva York, aseguró que “el plan de vivienda del alcalde Mandani es un ejemplo de un plan de vivienda progresista e integral”.

PUBLICIDAD

“Combina estrategias ambiciosas para construir más viviendas de todo tipo con protecciones para los inquilinos, inversiones en la preservación de viviendas, atención a las necesidades de vivienda pública y ampliación de las oportunidades de ser propietario de una vivienda”, detalló Gray.

En tanto, Gray concluyó: “Resulta muy prometedor ver que la administración Mamdani adopta plenamente un enfoque integral que se centra en la construcción de más viviendas, especialmente en los barrios que no han hecho lo suficiente para formar parte de la solución, como una parte fundamental de una agenda progresista de asequibilidad.”

PUBLICIDAD