Estados Unidos

La ciudad de Nueva York se prepara para una invasión récord de mosquitos en 2026

Las autoridades advierten que el próximo verano podría registrar la mayor proliferación de mosquitos en la historia reciente de La Gran Manzana, impulsada por condiciones climáticas favorables y cambios en los patrones de lluvia

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Primer plano de varios mosquitos grandes cerca del agua con muchos mosquitos más pequeños volando al fondo, iluminados por un atardecer naranja brillante.
El verano de 2026 en Nueva York podría registrar la mayor proliferación de mosquitos según previsiones de salud y clima (Imagen Ilustrativa Infobae)

El verano de 2026 en Nueva York podría registrar la mayor presencia de mosquitos en años recientes, según estimaciones del Departamento de Salud y expertos en clima.

Las autoridades advierten que, de cumplirse los pronósticos de un clima cálido y húmedo, los residentes de los cinco distritos enfrentarán una proliferación inusual de estos insectos.

De acuerdo con el Departamento de Salud, la combinación de temperaturas elevadas y lluvias frecuentes favorecerá la reproducción de mosquitos en toda el área metropolitana, incluso en pequeños depósitos de agua.

Este fenómeno afecta no solo a Manhattan, sino también a parques, cementerios, zonas costeras y patios traseros de la ciudad.

Nueva York podría experimentar un aumento significativo en la población de mosquitos debido a inviernos más suaves, lluvias abundantes y olas de calor anticipadas, factores que han extendido la temporada de estos insectos, oficialmente comprendida entre el 1 de abril y el 31 de octubre.

Nueva York ocupó el tercer lugar entre ciudades de Estados Unidos con mayor cantidad de mosquitos en la última temporada, detrás de Los Ángeles y Chicago (REUTERS/Eduardo Munoz)
Nueva York ocupó el tercer lugar entre ciudades de Estados Unidos con mayor cantidad de mosquitos en la última temporada, detrás de Los Ángeles y Chicago (REUTERS/Eduardo Munoz)

Agencias de control de plagas en el Lower Hudson Valley y los suburbios cercanos han reportado temporadas más largas y precoces, lo que refuerza la preocupación de las autoridades locales.

No existen datos precisos sobre el incremento porcentual para este año; sin embargo, la tendencia es clara: las condiciones previstas para 2026 ofrecen un entorno óptimo para la multiplicación de mosquitos, según información del Departamento de Salud y servicios de control de plagas.

El control sanitario y la vigilancia en Nueva York

El Departamento de Salud de Nueva York mantiene un programa integral de vigilancia que incluye trampas, pruebas y fumigaciones selectivas para reducir el riesgo de transmisión de enfermedades como el virus del Nilo Occidental, detectado anualmente en la ciudad desde 1999.

En el último año, también se identificó por primera vez el virus Jamestown Canyon en mosquitos locales, según reportes del propio organismo.

La colaboración ciudadana es fundamental para el éxito de las campañas oficiales, que insisten en la eliminación de criaderos.

La combinación de inviernos suaves, lluvias abundantes y olas de calor anticipadas extiende la temporada de mosquitos en Nueva York hasta finales de octubre (REUTERS/Eduardo Munoz)
La combinación de inviernos suaves, lluvias abundantes y olas de calor anticipadas extiende la temporada de mosquitos en Nueva York hasta finales de octubre (REUTERS/Eduardo Munoz)

Las directrices municipales recomiendan vaciar recipientes que puedan acumular agua, como neumáticos, latas, fuentes y juguetes en desuso, para limitar la reproducción de mosquitos.

Datos recientes sobre la presencia de mosquitos

Durante la temporada anterior, Nueva York ocupó el tercer lugar entre las ciudades estadounidenses con mayor cantidad de mosquitos, solo detrás de Los Ángeles y Chicago, según datos de agencias de control de plagas.

Este aumento se vinculó a lluvias intensas y temperaturas más altas, que convirtieron áreas mal drenadas en focos de incubación.

A pesar del incremento en el número de picaduras, la incidencia del virus del Nilo Occidental en mosquitos descendió ese año.

Las autoridades atribuyen la reducción a la vigilancia activa, la fumigación dirigida y las campañas públicas, lo que demuestra que el control focalizado puede disminuir el riesgo sanitario incluso en contextos de alta proliferación de insectos.

Medidas de protección para la población

Ante la previsión de una temporada prolongada y activa, las autoridades recomiendan eliminar el agua estancada de cualquier recipiente, utilizar repelentes aprobados por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), especialmente en horas de mayor actividad de mosquitos, y vestir ropa de manga larga en zonas verdes o cercanas al agua.

Las autoridades de Nueva York alertan sobre el alto riesgo de mosquitos debido a temperaturas elevadas y lluvias frecuentes en toda la ciudad (REUTERS/Eduardo Munoz)
Las autoridades de Nueva York alertan sobre el alto riesgo de mosquitos debido a temperaturas elevadas y lluvias frecuentes en toda la ciudad (REUTERS/Eduardo Munoz)

El Departamento de Salud notifica periódicamente la aplicación de larvicidas y fumigaciones, e insta a la población a reportar la presencia de enjambres inusuales a través de su plataforma digital.

No hay una cifra concreta sobre la cantidad de mosquitos que podría registrar Nueva York en 2026, pero las proyecciones indican que el verano será especialmente intenso si persisten las condiciones cálidas y húmedas.

La principal recomendación oficial es anticipar medidas preventivas, eliminar posibles criaderos en el hogar, proteger la piel con repelentes y mantenerse informado a través de los avisos de las autoridades.

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