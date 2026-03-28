Un restaurante de Texas deberá pagar 21 millones de dólares por robo de propinas a sus trabajadores

La sentencia federal contra Perry’s Steakhouse & Grille en Texas obliga al pago de más de 21 millones de dólares por robo de propinas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un tribunal federal de Texas ha emitido una de las sentencias más severas en la historia reciente contra una cadena de restaurantes por prácticas laborales irregulares. La resolución, dictada por el juez federal Robert Pitman, obliga a Perry’s Steakhouse & Grille, con sede en Houston, a desembolsar más de 21 millones de dólares tras perder una demanda colectiva interpuesta por un grupo de 750 camareros. Este fallo, resultado de años de litigio, pone en el centro del debate nacional el manejo de las propinas y los derechos de los trabajadores en la industria restaurantera de Estados Unidos.

La condena de Perry’s Steakhouse & Grille se originó tras comprobarse que la empresa implementó un sistema de reparto de propinas que contravenía abiertamente la Ley de Normas Laborales Justas (FLSA, por sus siglas en inglés). Según los documentos judiciales, la cadena forzaba a sus camareros a entregar una parte significativa de sus propinas semanales a un fondo común obligatorio. Este esquema no solo afectaba de manera directa el ingreso de quienes dependían de las gratificaciones de los clientes para complementar su salario, sino que además distorsionaba el propósito de las propinas en la dinámica laboral de un restaurante.

El fondo común impuesto por la empresa no tenía como finalidad repartir de manera equitativa las ganancias entre el personal de servicio. Por el contrario, la recaudación de este fondo se destinaba al pago de salarios de empleados que, por la naturaleza de sus funciones, no suelen recibir propinas —como cocineros o personal de limpieza—. De este modo, la cadena lograba reducir sus costos operativos transfiriendo parte de la carga salarial a los ingresos obtenidos por los camareros gracias a la generosidad de los clientes.

Los 750 camareros afectados trabajaban en distintas sucursales y recuperarán sus ingresos retenidos tras la resolución judicial (Imagen Ilustrativa Infobae)

La demanda iniciada en 2022 detalla cómo los responsables del restaurante, incluyendo a su propietario Christopher Perry, establecieron este mecanismo bajo la premisa de que era una medida interna de la empresa. Los trabajadores afectados denunciaron que se les obligaba a entregar una fracción considerable de sus percepciones semanales, en un sistema que permaneció vigente durante varios años y que terminó siendo el eje de la controversia judicial.

En su defensa, los representantes legales de Perry’s Steakhouse argumentaron que el sistema de reparto de propinas perseguía “equilibrar los ingresos” entre los turnos matutinos y vespertinos. Según esta postura, el objetivo era que todos los empleados del área de servicio, independientemente del horario, tuvieran ingresos similares al finalizar la jornada. Sin embargo, el juez Pitman desestimó de manera tajante este argumento en su fallo emitido en noviembre de 2025, recordando que las leyes federales prohíben expresamente que los empleadores retengan o desvíen las propinas de sus trabajadores bajo cualquier pretexto. La sentencia subrayó que la normativa vigente protege de forma absoluta el derecho de los empleados a recibir la totalidad de las gratificaciones que les corresponden por su desempeño, sin que la empresa pueda intervenir en la distribución de esos recursos.

La resolución judicial no solo ordena la devolución íntegra de las sumas retenidas a los trabajadores, sino que también impone sanciones legales adicionales por el daño causado. El monto total de la condena asciende a 21.283,476 USD, una cifra que aún puede incrementarse debido a la acumulación de intereses y al pago de los honorarios legales que deben sumarse al fallo principal. Esto significa que el desembolso final de la cadena Perry’s Steakhouse & Grille será considerablemente mayor al anunciado en primera instancia, lo que representa un golpe financiero significativo para la empresa.

Este veredicto representa un antes y un después para el sector restaurantero de Texas. La decisión del tribunal federal marca un precedente en materia de derechos laborales, enviando una señal clara a todas las cadenas de hospitalidad sobre la ilegalidad de manipular los fondos de propinas en beneficio propio. Los 750 demandantes, que trabajaban en distintas sucursales de Perry’s a lo largo del estado, verán finalmente restituidos sus ingresos tras cuatro años de batalla judicial. El caso se convierte así en un hito para trabajadores de restaurantes que enfrentan situaciones similares, al demostrar que la vía legal puede revertir prácticas empresariales que perjudican a los empleados.

El fallo, emitido por el juez Robert Pitman, establece que la empresa violó la Ley de Normas Laborales Justas al implementar un fondo común obligatorio (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto de la sentencia se percibe más allá de las fronteras del propio restaurante condenado. El dictamen fortalece la protección de los derechos laborales y obliga a otras empresas del sector a revisar sus políticas internas para evitar sanciones similares. Organizaciones laborales y sindicatos han valorado el fallo como una victoria significativa en la lucha por condiciones más justas dentro de la industria restaurantera, mientras que expertos en derecho laboral anticipan que este precedente podría inspirar nuevas demandas colectivas en todo el país.

Hasta el momento, la directiva de Perry’s Steakhouse & Grille no ha emitido comentarios públicos adicionales tras conocerse la sentencia definitiva. La cadena, que mantiene operaciones en múltiples establecimientos de Texas, enfrenta ahora no solo el reto de cumplir con las obligaciones económicas impuestas por el tribunal, sino también el desafío de reconstruir su imagen ante la opinión pública y su propio personal. La resolución judicial ha dejado en evidencia la magnitud de las conductas irregulares y sus consecuencias, colocando a la empresa bajo una intensa mirada social y mediática.