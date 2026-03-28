Estados Unidos

Un estudio revela en qué ocupan su tiempo los estadounidenses

Los datos recopilados por Pew Research Center muestran que existen diferencias entre hombres y mujeres en cuanto al tiempo dedicado a las tareas domésticas, al trabajo remunerado y al cuidado de otras personas, variaciones que además se modifican según la edad

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Una mujer y un hombre están en una cocina moderna; ella limpia la encimera con un pulverizador y un paño, mientras él carga platos en el lavavajillas.
La brecha de género persiste en las tareas domésticas: las mujeres de 40 años dedican hasta una hora más que los hombres a estas labores diarias.

Un reciente análisis realizado por Pew Research Center a partir de la American Time Use Survey de la Oficina del Censo de Estados Unidos examina cómo distribuyen su tiempo los adultos en ese país. El informe clasifica las actividades cotidianas en doce áreas, incluyendo descanso, empleo, ocio y responsabilidades del hogar, y destaca cómo las rutinas varían a lo largo de distintas etapas de la vida.

Distribución del tiempo en la rutina diaria

A lo largo de las diferentes etapas de la vida, el tiempo dedicado a las tareas del hogar varía según la edad y el género. Entre los 30 y los 60 años, la brecha de tiempo invertido en labores domésticas entre hombres y mujeres es considerable. A los 40 años, los hombres dedican 1 hora 29 minutos, mientras que las mujeres destinan 2 horas y 21 minutos a estas actividades, según Pew Research Center.

En la población de 70 años o más, ambos géneros incrementan el tiempo dedicado al trabajo doméstico: los hombres superan 2 horas y 15 minutos diarios y las mujeres llegan a 2 horas y 53 minutos.

Las actividades laborales representan otro eje central en la distribución diaria del tiempo. En todos los rangos de edad relevados por el informe del Pew Research Center, los hombres dedican más tiempo al trabajo remunerado que las mujeres. Estas últimas destinan más minutos a tareas no remuneradas y de cuidados. Un hombre de 40 años trabaja un promedio de 7 horas y 19 minutos diarios; una mujer de la misma edad dedica 5 horas y 32 minutos.

Dos personas de traje sentadas frente a computadoras se miran, oficina moderna y luminosa al fondo.
El informe destaca que los hombres estadounidenses dedican más horas al trabajo remunerado que las mujeres en todos los rangos de edad analizados.

Por su parte, el sueño representa la principal actividad fuera de las horas laborales. Los adultos duermen entre 8 y 10 horas diarias en promedio, aunque esta cifra disminuye progresivamente con la edad y presenta ligeras diferencias según el género.

Por ejemplo, un hombre adulto de 50 años duerme 8 horas y 34 minutos, mientras que una mujer de la misma edad alcanza 8 horas y 56 minutos. Tanto en hombres como en mujeres de 20 años, así como en adultos de 70 años o más, el promedio supera las 9 horas diarias de sueño.

Por otro lado, el tiempo que los adultos dedican a la alimentación se mantiene relativamente estable a lo largo de la vida. Entre los 20 años y los mayores de 70, el promedio diario oscila entre 1 hora y 9 minutos y 1 hora y 23 minutos.

El ocio, la socialización y el ejercicio físico

Los estadounidenses dedican una parte menor de su jornada a actividades cívicas y religiosas. El tiempo asignado a estas actividades varía según la edad: oscila entre 10 y 35 minutos diarios, con los adultos de 60 años o más registrando el mayor promedio de dedicación.

Además, la encuesta revela que el ejercicio físico ocupa al menos 13 minutos diarios en promedio, cifra observada en los segmentos de mayor edad. En adultos de 20 años, el tiempo destinado al ejercicio es superior: las mujeres dedican 18 minutos y los hombres 25 minutos al día a esta actividad.

El aseo personal, que comprende baño y arreglo, ocupa entre 30 y 53 minutos diarios, según la edad, y nunca desciende de 30 minutos. Las mujeres presentan los tiempos más altos dedicados a esta actividad en todos los grupos etarios.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La práctica de ejercicio físico es más frecuente entre jóvenes, pero se mantiene estable en todos los rangos etarios.

El ocio y el esparcimiento también integran la rutina diaria de los adultos en Estados Unidos. Ver televisión es una de las actividades más frecuentes durante el tiempo libre, con un aumento notable en los grupos de mayor edad y una leve prevalencia entre los hombres.

Por su parte, los momentos de relajación varían según la edad, pero tanto el tiempo dedicado a la televisión como al descanso alcanza sus valores más altos en los adultos mayores. En contraste, las actividades sociales descienden a un rango de entre 27 y 41 minutos diarios en todos los grupos etarios.

Por último, el estudio considera el tiempo diario dedicado a realizar compras o gastar dinero. Las mujeres invierten más tiempo que los hombres en esta actividad, con un mínimo de 37 minutos diarios en todos los grupos etarios. El mayor promedio se registra a los 60 años: los hombres dedican 1 hora y 2 minutos, y las mujeres 1 hora y 10 minutos al día.

La brecha de género en las tareas de cuidado

En el ámbito del cuidado de personas, el Pew Research Center señala que las mujeres dedican más tiempo que los hombres al cuidado de niños y adultos dependientes. Mientras tanto, los hombres tienden a emplear una mayor proporción de su jornada en el trabajo remunerado.

Entre los 30 y 40 años, las edades en las que se suelen desempeñar con mayor frecuencia estas labores, las mujeres destinan en promedio entre 1 hora y 6 minutos y 1 hora y 40 minutos diarias al cuidado de otras personas. En ese mismo rango de edad, los hombres dedican entre 41 y 46 minutos por día a actividades de cuidado.

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