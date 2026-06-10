Caso O’Shae Sibley, condenan a su agresor por homicidio agravado por odio en Nueva York

Dmitriy Popov, el joven acusado, escuchó el veredicto entre fuertes medidas de seguridad y con la mirada puesta en una posible apelación (Mark Pollard)

Un jurado de Brooklyn declaró culpable a Dmitriy Popov por homicidio agravado por odio en el asesinato del bailarín O’Shae Sibley, un caso que expuso la violencia por motivos de odio y el racismo en Nueva York.

El veredicto, alcanzado tras tres semanas de juicio, determinó que Popov, quien tenía 17 años al momento del hecho, enfrentará entre 8 y 25 años de prisión cuando reciba sentencia el 30 de junio, de acuerdo con New York Daily News.

PUBLICIDAD

El bailarín y coreógrafo O’Shae Sibley fue recordado por familiares y amigos como un referente de creatividad y libertad en la escena artística local (Foto cortesía de Whitney Brown y Ailey Extension vía AP)

El veredicto y la reacción de las partes

La decisión del jurado se centró en tres cargos principales: asesinato como delito de odio, asesinato simple y homicidio agravado por odio.

Tras largas deliberaciones, el panel descartó la acusación de asesinato, pero encontró a Popov responsable de homicidio con agravante de odio. De haber sido condenado por el cargo más grave, el acusado habría recibido una pena de 20 años a cadena perpetua, según New York Daily News.

PUBLICIDAD

Joshua Sanchez, amigo y testigo presencial, expresó a New York Daily News: “Hubo justicia. Va a cumplir el tiempo que merece, pero para quienes estuvimos esa noche, no pareció homicidio involuntario”. Sánchez consideró que el veredicto fue indulgente e insistió: “La sacó barata”.

En Nueva York, el jurado halló culpable a Popov de manslaughter as a hate crime, una categoría legal que implica homicidio sin premeditación pero motivado por odio, lo que difiere de la figura de homicidio culposo o por imprudencia habitual en otros sistemas legales.

PUBLICIDAD

El fallo del jurado generó alivio en unos y desilusión en otros, dividiendo opiniones sobre la justicia alcanzada en el proceso (REUTERS/Hannah Beier/Archivo)

El incidente en la estación de servicio

La noche del 29 de julio de 2023, O’Shae Sibley y cuatro amigos llegaron a una estación de servicio Mobil en Coney Island Avenue, Brooklyn, tras un día en la costa de Nueva Jersey. El grupo bailaba canciones de Beyoncé mientras cargaba combustible. Uno de los acompañantes de Sibley vestía un suspensorio, prenda mencionada durante el juicio.

Según el relato de New York Daily News, uno de los amigos de Popov vio al grupo y comenzó a lanzar insultos homofóbicos y racistas.

PUBLICIDAD

El fiscal adjunto Sarah Jafari, citada por el medio, sostuvo que los agravios precedieron la agresión. Sibley intentó mediar, asegurando: “No nos conocen, solo estamos divirtiéndonos y disfrutando la vida. Todo es respeto, tenemos derecho a estar aquí igual que ustedes”.

La noche del crimen, una discusión en una gasolinera se transformó en un ataque violento marcado por insultos discriminatorios (CBS News)

El desarrollo del juicio: defensa propia y testimonios

La fiscalía presentó grabaciones de video y testimonios que reconstruyeron el enfrentamiento. Popov grabó parte del altercado con su teléfono y, cuando los grupos se separaron, continuó filmando a Sibley y sus amigos.

PUBLICIDAD

Todos los acompañantes del bailarín declararon ante el tribunal, recogió New York Daily News, que Popov profirió insultos homofóbicos. Dos miembros de una patrulla comunitaria también afirmaron que escucharon expresiones racistas.

Durante el juicio, la defensa de Popov se centró en su edad y en la teoría de la defensa propia. Su abogado, Mark Pollard, afirmó ante el jurado que el video mostraba a Sibley abalanzándose sobre Popov segundos antes de la puñalada.

PUBLICIDAD

“Se abalanzó, corrió hacia Dmitriy Popov. Ese es el caso”, sostuvo Pollard, pidiendo al jurado que se pusiera en la perspectiva de un joven de 17 años. El abogado subrayó: “No tuvo el lujo de analizar después las imágenes para decidir quién hacía qué antes de actuar”.

Durante el juicio, testigos y videos reconstruyeron los minutos previos al apuñalamiento, mientras la defensa insistía en la versión de defensa propia (REUTERS/Shannon Stapleton/Archivo)

Implicancias y reacciones tras el fallo

La fiscalía, encabezada por Jafari y citada por New York Daily News, argumentó que Popov provocó y escaló el conflicto, siendo el único armado. “No se puede provocar a alguien y luego, cuando esa persona se planta, decir: ‘Dios mío, tengo tanto miedo, esto es defensa propia’”.

PUBLICIDAD

La familia y los amigos de Sibley reaccionaron con sorpresa y decepción al conocer la absolución del cargo de asesinato.

La madre de Popov lloró aliviada tras el fallo. Sánchez, el amigo de la víctima, aseguró que Popov “parecía orgulloso de lo que hizo” y que “no estaba arrepentido”.

PUBLICIDAD

La familia de Sibley expresó su pesar por la pérdida y cuestionó que el castigo fuera proporcional a la gravedad del hecho (REUTERS/Hannah Beier/Archivo)

El fiscal de distrito de Brooklyn, Eric Gonzalez, destacó —según New York Daily News— que el veredicto coincidió con el inicio del Mes del Orgullo LGBTQ+.

“O’Shae Sibley se mudó a Nueva York para perseguir su sueño de ser bailarín y coreógrafo, y su vida fue truncada cuando este acusado lo mató porque no soportaba ver a O’Shae y a sus amigos viviendo abiertamente como hombres negros y gays”, indicó Gonzalez. “Con el veredicto del jurado, este acusado ahora deberá rendir cuentas”.

La defensa anticipó que apelará la condena, mientras la comunidad LGBTQ+ y los allegados de Sibley esperan la sentencia definitiva el 30 de junio.