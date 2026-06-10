Estados Unidos

Proyectan un boom económico de USD 465 millones gracias a los Knicks en la ciudad de Nueva York

Las Finales de la NBA desatan una fiebre comercial sin precedentes en la Gran Manzana. Estimaciones oficiales confirman que el masivo consumo en restaurantes y comercios locales generará una inyección financiera histórica

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La presencia de los Knicks en las Finales de la NBA podría inyectar USD 465 millones en la economía de Nueva York si la serie regresa al Madison Square Garden para un sexto partido (AP Foto/Ross D. Franklin)
La presencia de los Knicks en las Finales de la NBA podría inyectar USD 465 millones en la economía de Nueva York si la serie regresa al Madison Square Garden para un sexto partido (AP Foto/Ross D. Franklin)

La presencia de los Knicks en las Finales de la NBA podría inyectar USD 465 millones en la economía de la ciudad de Nueva York, según estimaciones de la oficina del alcalde Zohran Mamdani. La cifra proyecta un escenario en que la serie regresa para un sexto partido, con los Knicks arriba 2-1 frente a los Spurs de San Antonio.

Los bares y restaurantes de la ciudad registran ocupación completa en cada noche de juego. Dueños de negocios, directivos del sector y ex jugadores coinciden en que el efecto económico no tiene precedentes recientes en la ciudad.

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El impacto en los negocios

Arthur Backal, propietario de Versa Restaurant & Rooftop, a metros del Madison Square Garden, lo describió con claridad en diálogo con la CBS: “Pizzerías, bagel shops, bares, tabernas. Todo el mundo se está beneficiando de esto”.

Mitch Modell, ex director ejecutivo de Modell’s Sporting Goods, dijo al mismo medio: “Nunca hemos visto a la ciudad así, jamás, en toda la historia de mi carrera”.

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Negocios ubicados cerca del Madison Square Garden afirman que pizzerías, bagel shops, bares y tabernas se benefician del impacto económico de los Knicks en las Finales (REUTERS/Nathan Howard)
Negocios ubicados cerca del Madison Square Garden afirman que pizzerías, bagel shops, bares y tabernas se benefician del impacto económico de los Knicks en las Finales (REUTERS/Nathan Howard)

Andrew Rigie, director ejecutivo de la New York Hospitality Alliance, sumó que “los bares y restaurantes han pasado años muy difíciles, pero esto es un boom”.

La industria gastronómica arrastra dificultades desde la pandemia, y la racha de los Knicks funciona como un estímulo directo al consumo.

Entradas a precios récord y fanáticos dispuestos a gastar

Las entradas para el Juego 3 se cotizaron entre USD 5.200 y USD 329.000 en StubHub, la plataforma de reventa de entradas, pocas horas antes del inicio. Aun así, la demanda no cedió.

Las entradas para el Juego 3 de los Knicks se ofrecieron entre USD 5.200 y USD 329.000 en StubHub y la demanda se mantuvo alta (Reuters)
Las entradas para el Juego 3 de los Knicks se ofrecieron entre USD 5.200 y USD 329.000 en StubHub y la demanda se mantuvo alta (Reuters)

Mack Labar, hincha de los Knicks llegado desde Washington D.C., resumió el estado de ánimo de muchos: “Estoy dispuesto a gastar mucho más, porque esto es algo que pasa una sola vez en la vida”.

Jen Tepper, de Bellmore, Long Island, agregó: “Cada bar que normalmente está vacío tiene su watch party. El otro día directamente no pude entrar, estaba demasiado lleno”.

El Juego 4 y el operativo de seguridad alrededor del Garden

El alcalde Zohran Mamdani anunció un watch party —una proyección pública del partido en pantalla gigante— con entrada en el Plaza 33, la explanada peatonal frente al Madison Square Garden, para el Juego 4. La capacidad es de 1.000 personas, con control de acceso y revisión de seguridad obligatoria.

También habrá eventos similares en el Wollman Rink, la pista de patinaje de Central Park, y en Brooklyn Bowl, el local de entretenimiento en Williamsburg.

El alcalde Zohran Mamdani anunció un watch party para el Juego 4 en Plaza33 frente al Madison Square Garden, con capacidad para 1.000 personas y control de acceso (Reuters)
El alcalde Zohran Mamdani anunció un watch party para el Juego 4 en Plaza33 frente al Madison Square Garden, con capacidad para 1.000 personas y control de acceso (Reuters)

El ingreso al watch party del Plaza 33 se habilita únicamente por el lado oeste de la Sexta Avenida en la calle 33. Quien abandone el área designada no podrá reingresar.

El perímetro de seguridad y las restricciones de tránsito

El NYPD, la policía municipal de Nueva York, estableció un perímetro de seguridad que abarca desde la calle 29 hasta la calle 35, entre la Sexta y la Octava Avenida, según el plan de seguridad publicado por la ciudad. A partir de las 16 h, la Séptima Avenida entre esas calles queda cerrada al tránsito vehicular y peatonal general.

Solo podrán ingresar al área quienes tengan entrada al partido, boleto de tren, acrediten residencia en la zona, tengan reserva en un bar o restaurante dentro del perímetro, o cuenten con credenciales autorizadas. Todos los que accedan pasarán por puntos de revisión habilitados desde las 16.30 h.

Queda prohibido ingresar con mochilas, bolsos, alcohol o paraguas. La única excepción aplica a viajeros con equipaje que accedan a Penn Station.

Tensión entre el Garden y la alcaldía

La medida generó rispideces institucionales. Luego de que 21 personas fueron detenidas tras incidentes en Bryant Park durante el Juego 3, Madison Square Garden Sports Corp. calificó al alcalde Mamdani y a la comisionada de policía Jessica Tisch como “los mayores aguafiestas de Nueva York”.

La empresa sostuvo que las restricciones “nunca tuvieron que ver con el presidente” y que fueron “una excusa conveniente para limitar la celebración de los fanáticos”.

El alcalde pidió celebrar con responsabilidad: “Este es un momento de alegría para nuestra ciudad. No permitiremos que la violencia lo interrumpa”, y cerró su mensaje con una predicción: “Knicks en 5”.

El Juego 4 arrancará a las 20.30 h.

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