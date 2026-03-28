Estados Unidos

Las tasas hipotecarias alcanzaron su mayor nivel en Miami-Dade desde 2025

El reciente repunte en los intereses para préstamos a 30 y 15 años está modificando el acceso al crédito e incidiendo directamente en el costo de adquisición de viviendas, en un contexto financiero más restrictivo

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Las tasas hipotecarias a 30 años en Estados Unidos suben a 6.38% en marzo de 2026, marcando el nivel más alto desde septiembre de 2025 (REUTERS/Mike Blake)
Las tasas hipotecarias a 30 años en Estados Unidos suben a 6.38% en marzo de 2026, marcando el nivel más alto desde septiembre de 2025 (REUTERS/Mike Blake)

El mercado hipotecario de Estados Unidos atraviesa un periodo de alza sostenida en sus tasas de interés, afectando de manera directa al sector inmobiliario y, en particular, al dinámico entorno de Miami-Dade. Durante marzo de 2026, las tasas hipotecarias a 30 años alcanzaron un 6.38%, el nivel más alto desde septiembre de 2025, marcando la cuarta semana consecutiva de incrementos y alterando el panorama para quienes buscan financiar la compra de una vivienda.

Este nuevo máximo, reportado por Freddie Mac, representa un cambio de tendencia tras un breve periodo en el que los intereses se situaron por debajo del 6%. Aunque la tasa sigue ligeramente por debajo del 6.65% observado un año antes, el reciente repunte ha reavivado la preocupación por el acceso al crédito en un contexto nacional donde las condiciones financieras muestran crecientes signos de endurecimiento.

El encarecimiento de los préstamos no se limita a las hipotecas a 30 años. Las tasas para créditos a 15 años, frecuentemente empleados en procesos de refinanciamiento, también subieron, situándose en 5.75% frente al 5.54% de la semana previa. La tendencia generalizada al alza afecta tanto a quienes buscan adquirir su primera vivienda como a quienes desean mejorar las condiciones de sus préstamos existentes, generando una sensación de incertidumbre en el mercado.

Las causas de esta subida se encuentran en factores tanto internos como externos. Entre los detonantes destaca el incremento del precio del petróleo, impulsado por tensiones geopolíticas y, especialmente, por el conflicto con Irán. Este fenómeno ha elevado las expectativas de inflación, trasladándose a los mercados financieros y presionando al alza el costo del dinero. Otro elemento clave es el comportamiento del bono del Tesoro a 10 años, cuyo rendimiento subió a 4.39% en la semana, frente al 4.26% anterior, sirviendo como referencia para las tasas hipotecarias. A ello se suman las decisiones de la Reserva Federal y la volatilidad de los mercados, factores que han obligado a instituciones como Fannie Mae y Freddie Mac a intervenir para evitar desajustes bruscos en el sistema crediticio.

Casa de dos pisos color salmón con techo de tejas y persianas blancas, cartel de 'FOR SALE' en el jardín frontal, palmeras y césped verde bajo cielo azul claro.
El encarecimiento de las tasas hipotecarias en Miami-Dade incrementa el costo mensual de las viviendas y reduce el poder adquisitivo de los compradores (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto de este encarecimiento se siente de forma palpable en Miami-Dade, donde el acceso a préstamos se ha vuelto más costoso. El aumento en las tasas incrementa el valor mensual de las hipotecas, reduciendo el poder adquisitivo de los compradores y limitando el acceso a propiedades de mayor valor. Muchos potenciales compradores, ante la incertidumbre y la posibilidad de nuevos aumentos, han optado por retrasar sus decisiones de compra. Sin embargo, el atractivo de las tasas actuales, aún por debajo de los niveles de hace un año, mantiene cierto interés entre quienes cuentan con solvencia suficiente para afrontar las nuevas condiciones.

En febrero de 2026, el mercado inmobiliario de Miami-Dade mostró señales de resiliencia a pesar del entorno desfavorable. De acuerdo con datos de Miami Realtors, las ventas totales aumentaron un 9.6% interanual, pasando de 1.440 a 1.578 propiedades. Las transacciones de viviendas unifamiliares crecieron un 4.27%, mientras que los condominios experimentaron un incremento del 14.65%, consolidando una tendencia positiva en la actividad inmobiliaria local. El segmento de lujo, compuesto por propiedades valoradas en más de un millón de dólares, también se mantuvo firme, con aumentos cercanos al 19% tanto en casas como en condominios. Además, los compradores internacionales continúan desempeñando un papel protagonista, representando el 49% de las ventas de nuevas construcciones, un reflejo del atractivo global que mantiene Miami.

En cuanto a los precios, el valor medio de las viviendas unifamiliares subió a $685.000, lo que supone un crecimiento del 4.58% respecto al año anterior. Los condominios, aunque duplicaron su valor en la última década, registraron una corrección en febrero, bajando de $455.000 a $410.000. Esta situación muestra que, si bien existe una presión inflacionaria sobre los precios, también hay ajustes puntuales que responden a la dinámica de oferta y demanda.

Imagen dividida. Izquierda: gráfico de barras con monedas ascendentes, porcentajes y calculadora. Derecha: rascacielos de Miami, grúas y cartel "FOR SALE", con "2026".
A pesar del entorno adverso, las ventas inmobiliarias en Miami-Dade crecieron un 9.6% interanual en febrero de 2026, impulsadas por el segmento de lujo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El inventario total de viviendas en Miami-Dade experimentó en febrero su primera caída interanual desde septiembre de 2023. La oferta de casas unifamiliares aumentó de manera moderada, mientras que el inventario de condominios disminuyó un 2.01%. Esta reducción, sobre todo en el segmento de condominios, podría generar nuevas presiones al alza en los precios en los próximos meses, en la medida en que la demanda se mantiene activa y la oferta se reduce.

Entre los obstáculos estructurales que enfrenta el mercado de Miami, destaca el acceso restringido al financiamiento. Solo 21 edificios de condominios en el sur de Florida cuentan con aprobación para préstamos FHA, lo que equivale a apenas el 0.9% del total, restringiendo considerablemente las opciones para los compradores que dependen de este tipo de crédito. Además, la exigencia de un pago inicial del 25% en algunos casos, mucho mayor al 10% requerido en otros estados, eleva las barreras de entrada, especialmente para los compradores locales de menor capacidad económica.

A futuro, las previsiones apuntan a que las tasas hipotecarias podrían seguir creciendo debido a factores geopolíticos y presiones inflacionarias. A pesar de este escenario, el mercado inmobiliario de Miami ha mostrado una resiliencia destacable, impulsada por la migración de capital desde estados con alta carga fiscal, la elevada proporción de transacciones en efectivo y el constante interés internacional. La aplicación del Live Local Act, que incentiva la construcción de viviendas asequibles permitiendo mayor densidad a cambio de destinar el 40% de las unidades a precios accesibles, podría contribuir a aliviar la presión sobre los precios y mejorar la accesibilidad en el segmento multifamiliar en los próximos años.

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