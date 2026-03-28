JD Vance prometió investigar a fondo la información de Estados Unidos sobre los ovnis y vida extraterrestre

El vicepresidente JD Vance en el evento de EDSI Cables, el miércoles 18 de marzo de 2026, en Auburn Hills, Michigan (AP/Paul Sancya)

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, prometió investigar a fondo la información gubernamental sobre objetos voladores no identificados (ovnis) y afirmó que, en su opinión, los extraterrestres son en realidad demonios.

“No he podido dedicarle el tiempo suficiente para comprenderlo del todo, pero lo haré, créeme. Estoy obsesionado con esto”, señaló Vance entre risas al presentador de podcasts Benny Johnson.

Johnson preguntó sobre la orden que el presidente Donald Trump dio en febrero a las agencias federales para que comenzaran a identificar y divulgar archivos gubernamentales relacionados con ovnis y extraterrestres.

Trump explicó que la medida respondía al “enorme interés demostrado”, el mismo mes en que el ex presidente Barack Obama declaró públicamente que los extraterrestres “eran reales”, aunque nunca los había visto. Trump criticó a Obama por “proporcionar información clasificada, algo que no debería hacer”.

“Todavía me quedan tres años como vicepresidente. Llegaré al fondo del asunto de los ovnis”, sostuvo Vance. “No creo que sean extraterrestres. Creo que son demonios”, describiendo esto como una interpretación cristiana de “seres celestiales que vuelan por ahí y les hacen cosas raras a las personas”.

El presidente Donald Trump afirmó que no tiene una postura definida respecto a la existencia de seres no humanos (REUTERS/Elizabeth Frantz)

Hasta ahora, no se ha presentado ninguna prueba de vida inteligente más allá de la Tierra. El interés por los ovnis, la vida extraterrestres y los fenómenos relacionados resurgieron en los últimos años, mientras el gobierno estadounidense investigaba informes de aeronaves aparentemente sobrenaturales, ante la preocupación de que adversarios extranjeros pudieran estar probando tecnologías avanzadas.

En marzo de 2024, el Pentágono publicó un informe en el que afirmaba no tener pruebas de que los fenómenos aéreos no identificados correspondieran a tecnología extraterrestre, concluyendo que muchos avistamientos sospechosos eran globos meteorológicos, aviones espía, satélites y otras actividades normales.

El pasado 19 de febrero, el mandatario estadounidense ordenó a las agencias federales iniciar el proceso de “identificar y liberar” archivos gubernamentales relacionados con ovnis, fenómenos aéreos no identificados y vida extraterrestre.

“Debido al enorme interés mostrado, ordenaré al Secretario de Guerra y a otros departamentos y agencias pertinentes que inicien el proceso de identificación y publicación de archivos gubernamentales relacionados con vida alienígena y extraterrestre, fenómenos aéreos no identificados (UAP) y objetos voladores no identificados (OVNI)”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Una persona porta carteles frente a la entrada del Área 51, mientras se espera una afluencia de turistas que responden a un llamado a "asaltar" el Área 51, una base militar secreta de Estados Unidos, el 20 de septiembre de 2019 (REUTERS/Jim Urquhart)

El inquilino de la Casa Blanca no precisó si los documentos clasificados serán publicados en su totalidad, pero indicó que los archivos deberían incluir “toda la demás información relacionada con estos asuntos altamente complejos, pero extremadamente interesantes e importantes”.

El debate sobre la existencia de vida fuera de la Tierra y la transparencia gubernamental respecto a fenómenos aéreos no identificados reaparece de forma recurrente en la política de Estados Unidos. La base militar conocida como Área 51, en Nevada, ha sido objeto de numerosas teorías sobre supuestos experimentos con tecnología alienígena o restos de naves extraterrestres.

No obstante, archivos desclasificados en 2013 por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) indicaron que la instalación funcionó principalmente como centro de pruebas de aeronaves espía durante la Guerra Fría y no ofrecieron evidencia sobre vida extraterrestre.

Consultado nuevamente sobre el tema, el presidente Donald Trump afirmó que no tiene una postura definida respecto a la existencia de seres no humanos y negó haber visto pruebas concluyentes durante su administración. “No sé si son reales o no”, declaró.

La eventual publicación de estos archivos podría representar una de las mayores aperturas de información gubernamental sobre ovnis en la historia de Estados Unidos, un tema que durante décadas ha alimentado especulaciones públicas, investigaciones oficiales y teorías conspirativas.

(Con información de AFP)