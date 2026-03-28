Artemis II: las fotos inéditas de la tripulación y la tecnología lunar

La luna llena se eleva sobre el cohete del programa Artemis II en la Plataforma de Lanzamiento 39B del Centro Espacial Kennedy, preparándose para una futura misión a la Luna. (Ben Smegelsky / NASA)

La NASA se prepara para lanzar una nueva misión tripulada hacia la órbita lunar, empleando la nave Orion y el cohete Space Launch System en el marco de Artemis II, con el objetivo de reanudar los vuelos tripulados a la Luna y sentar las bases de una presencia humana a largo plazo en el satélite. El lanzamiento está programado para el miércoles a las 18:24 (hora del este de Estados Unidos) desde el Kennedy Space Center, Florida, y constituye una etapa fundamental del proyecto de exploración lunar, según informó la cadena estadounidense NBC News.

La misión Artemis II cuenta con cuatro tripulantes: Reid Wiseman (comandante), Victor Glover (piloto) y Christina Koch (especialistas de misión, todos astronautas de la NASA), junto con Jeremy Hansen, astronauta de la Agencia Espacial Canadiense, principal organización espacial del país. El viaje de diez días contempla orbitar la Tierra y circunnavegar la Luna. Por primera vez, la cápsula Orion y el Space Launch System llevarán personas tras el vuelo no tripulado de Artemis I en 2022.

Trabajadores de la industria aeroespacial supervisan un cohete de NASA en una enorme instalación de ensamblaje. (Joel Kowsky / NASA)

Entre los datos destacados, Jeremy Hansen será el primer canadiense en participar en una misión lunar y Koch ya cuenta con 328 días en la Estación Espacial Internacional, donde integró la primera caminata espacial exclusivamente femenina de la NASA.

Detalles técnicos de Artemis II y su tripulación

Artemis II representa la segunda vez que el cohete Space Launch System, con una altura de 98 metros (322 pies)—mayor que la Estatua de la Libertad, pero menor que el Saturn V (111 metros)—realiza una misión de estas características.

El cohete fue trasladado el 20 de marzo hasta la plataforma de lanzamiento, recorriendo cuatro millas (6,4 kilómetros) en el llamado crawler-transporter tras una revisión para corregir fugas de hidrógeno y bloqueos en el flujo de helio.

El cohete para la misión Artemis se alza imponente dentro del Edificio de Ensamblaje de Vehículos (VAB) de la NASA. (Joel Kowsky / NASA)

La nave Orion, en desarrollo desde 2006, tiene capacidad para cuatro tripulantes, un habitáculo de 9,3 metros cúbicos (330 pies cúbicos), sistemas de reciclado de aire y cuenta con un inodoro espacial (“space toilet”). Este utiliza vacío para expulsar la orina al espacio, almacenando el resto de los residuos hasta el final de la misión.

La misión Artemis II de la NASA lanzará la nave Orion y el Space Launch System para reanudar los vuelos tripulados a la órbita lunar. (Gregg Newton / AFP)

La tripulación realiza rutinas diarias de ejercicio de treinta minutos. El interior de la cápsula integra un pequeño equipo de resistencia que permite sentadillas y levantamientos incluso en microgravedad, según la Agencia Espacial Canadiense y NBC News.

Las lecciones de Artemis I y ajustes para la misión actual

El desarrollo del programa Artemis ha estado marcado por retrasos de varios años frente al cronograma original y sobrecostos, tanto para el Space Launch System como para la nave Orion. Tras el primer vuelo —Artemis I—, ingenieros de la NASA detectaron daños inesperados en el escudo térmico de Orion.

La tripulación posa frente al imponente cohete del programa Artemis de la NASA en su plataforma de lanzamiento. (Joel Kowsky / NASA)

Una investigación determinó que la ventilación incorrecta del revestimiento externo había permitido la acumulación de gases, lo cual provocó grietas y desprendimiento de material carbonizado durante el reingreso.

Astronautas del programa Artemis II de la NASA participan en una sesión de ajuste de trajes y equipos dentro de una réplica de la cápsula espacial Orion. (James Blair / NASA)

Con la misión Artemis II, el equipo técnico decidió modificar la trayectoria de descenso de la cápsula cuando retorne. Orion cruzará la atmósfera en un ángulo más pronunciado y a mayor velocidad, con el objetivo de reducir el tiempo de exposición del escudo térmico a las temperaturas más extremas.

Un miembro de la tripulación con traje de vuelo y chaleco salvavidas inflado emerge de una cápsula espacial durante un ejercicio de recuperación acuática. (NASA)

Según declaraciones de Wiseman a NBC News: “Si seguimos la nueva ruta de reentrada que la NASA ha planificado, entonces este escudo térmico será seguro para volar”.

Durante la misión no tripulada, la nave Orion transportó maniquíes con sensores para recopilar datos sobre la radiación y las condiciones del espacio profundo. La cápsula sobrevoló antiguos sitios de alunizaje de las misiones Apollo 12 y Apollo 14, aportando registros gráficos y de telemetría.

El futuro de Artemis: exploración lunar y desarrollo tecnológico

El programa Artemis se estableció en 2017 bajo la directiva del entonces presidente Donald Trump, quien instruyó a la NASA a “volver a enviar humanos a la Luna para una exploración y utilización sostenidas, seguidas de misiones tripuladas a Marte y otros destinos”. En 2019, el vicepresidente Mike Pence fijó la meta de pisar la superficie lunar antes de 2024, plazo que se ha pospuesto hasta al menos 2028, de acuerdo con NBC News.

La cápsula Orion de la NASA exhibe sus complejos sistemas internos y externos durante las etapas de ensamblaje en el Centro Espacial Johnson. (NASA)

La NASA prevé emplear componentes de Orion en la misión Artemis III, planeada para mediados de 2027, con el objetivo de probar sistemas críticos de acoplamiento y alunizaje en la órbita baja terrestre antes de intentar un alunizaje en Artemis IV en 2028.

La infraestructura técnica aprovecha tecnologías heredadas del programa del transbordador espacial: los motores principales, ahora llamados RS-25, fueron actualizados para el Space Launch System e involucran a contratistas y socios históricos del sector.

Artemis II representa la reanudación de la presencia humana alrededor de la Luna y la progresión hacia exploraciones más ambiciosas, como las programadas hacia Marte y otros destinos, en un programa que redefine la relación de la humanidad con el espacio.