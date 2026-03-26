La NASA elige a la Universidad de Sevilla como estación de seguimiento en la misión Artemis II

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla (ETSi) ha sido seleccionada como la única sede española de seguimiento de la misión Artemis II de la Administración Nacional Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos (NASA). Los trabajos de seguimiento se desarrollan en colaboración con la empresa española Integrasys, especializada en sistemas de comunicaciones y seguimiento espacial.

La ETSi se suma así a la lista de 34 participantes a nivel mundial, entre los que destacan entidades gubernamentales como las agencias espaciales cadadiense (CSA) y la alemana ((DLR), firmas comerciales como Telespazio o Intuitive Machines, así como centros de investigación y universitarios, que monitorearán el regreso del ser humano a la órbita lunar, según ha detallado la Universidad de Sevilla (US) en una nota.

En la cubierta de la Escuela se ha instalado la plataforma Orbisat, de 2,5 metros de altura, desarrollada en la filial que Integrasys tiene en Luxemburgo. Se trata de un sistema de seguimiento espacial que se ocupa del rastreo de la trayectoria de los vehículos espaciales, tanto en el momento del lanzamiento como posteriormente en operación.

Mediante esta plataforma, desde la ETSi se recibirán, procesarán y posteriormente enviarán datos en tiempo real a la NASA para su análisis, lo que ayudará a la agencia a evaluar mejor las capacidades de seguimiento de la comunidad aeroespacial en general e identificar maneras de aumentar el apoyo a futuras misiones espaciales a la Luna y a Marte.

Gracias a la información recibida en la ETSi, Integrasys hará el seguimiento de la señal de la nave y también medirá el efecto Doppler, un parámetro esencial que permite determinar la posición del vehículo, calcular su trayectoria y proporcionar estos datos directamente a la NASA. Este proyecto es el primero que Integrasys establece con la NASA, y se añade a los que se realizan desde hace años con el Space Force y el Space Command de EE.UU.

Supone para la compañía un hito estratégico para reforzar su posicionamiento en el ámbito de la exploración espacial profunda y abre la puerta a futuras misiones a la Luna, como Artemis III, y, potencialmente, a Marte. La plataforma, reconocida por automatizar el seguimiento y monitoreo en entornos orbitales complejos, se destaca como una solución esencial para operaciones sostenibles en misiones orbitales, lunares y de espacio profundo.

Esta colaboración con la NASA e Integrasys en la misión Artemis II representa una oportunidad única para el Máster en Operación de Sistemas Espaciales (MOSE) de la Universidad de Sevilla, que se está impartiendo por primera vez en el curso 2025-2026. El MOSE, desarrollado en la ETSi en el marco de la Cátedra de Vigilancia Espacial --una colaboración entre la Universidad de Sevilla e Indra Deimos--, forma parte de la estrategia de la Universidad de Sevilla para consolidarse como referente en formación aeroespacial de alto nivel.

El grupo de Ingeniería Aeroespacial de la ETSi cuenta con amplia experiencia en determinación orbital y vigilancia espacial. Ya ha desarrollado proyectos avanzados para la ESA como Atmos (calibración de modelos de densidad atmosférica) y MOSAIC (coordinación multisensor para seguimiento espacial). Esta expertise se verá potenciada con la instalación de Orbisat, que proporcionará a los estudiantes del MOSE acceso directo a datos reales de misiones espaciales de primer nivel.

Los alumnos del máster tendrán la oportunidad de trabajar con información real de Artemis II, aplicando técnicas de determinación orbital, fusión de datos y análisis de trayectorias en un contexto operacional real. Esta experiencia práctica, combinada con la formación teórica avanzada en mecánica orbital, control de sistemas espaciales y operaciones de misión, convertirá al MOSE en un programa único en España para formar a los futuros ingenieros que liderarán las operaciones espaciales del país.