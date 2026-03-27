Misión ARTEMIS II a la Luna: cuándo y cómo ver en vivo el lanzamiento de la misión de la NASA

La misión despegará desde el Centro Espacial Kennedy en Florida con el cohete SLS el más potente desarrollado por la NASA hasta ahora (REUTERS/Joe Skipper)

El calendario de la exploración espacial ya tiene una nueva fecha marcada con fuerza: el 1 de abril, la NASA prevé lanzar Artemis II, con el objetivo de realizar el primer vuelo tripulado alrededor de la Luna desde el final de la era Apolo en 1972.

El despegue desde el Centro Espacial Kennedy en Florida, dentro de una ventana de dos horas a partir de las 18:24 hora local (19.24 hora argentina, 21.24 en Colombia y 22.24 en México), representa la mayor apuesta humana por regresar al entorno lunar tras más de medio siglo.

El equipo de cuatro astronautas que subirá a la nave Orion para la misión Artemis II (NASA)

Cabe destacar que si las condiciones climáticas no acompañan o se presenta algún problema mecánico, la agencia espacial dispone de otras oportunidades en los días siguientes.

La expectativa no se limita a la proeza tecnológica. El vuelo de Artemis II incluye una tripulación diversa: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen (de la Agencia Espacial Canadiense), quienes viajarán a bordo del poderoso cohete Space Launch System (SLS) y la nave Orion durante una misión de 10 días.

De acuerdo con la NASA, este vuelo permitirá poner a prueba en condiciones reales los sistemas de soporte vital de la cápsula tripulada, una validación indispensable de cara a futuras misiones tripuladas que buscarán regresar a la superficie lunar en la próxima década.

Artemis II llevará a cuatro astronautas en un viaje de diez días alrededor de la Luna para validar los sistemas críticos de la nave Orion (REUTERS/Steve Nesius)

El evento se transmitirá en directo para todo el mundo. La NASA confirmó que cada etapa, desde los preparativos hasta el regreso, podrá seguirse en NASA+, el canal de YouTube de la agencia y plataformas asociadas, con señal en español disponible desde 17:45 hora de Buenos Aires.

La cobertura incluye imágenes, audio y comunicaciones en tiempo real desde la nave, además de sesiones informativas y ruedas de prensa diarias para actualizar el desarrollo de la misión.

“Nuestra tripulación de Artemis II dará vueltas alrededor de la Luna, pero siempre encontrarán el camino de regreso a casa. Durante este complejo viaje, los cuatro astronautas recorrerán aproximadamente 685.000 millas”, afirmó la NASA en su cuenta oficial de X.

Artemis II marcará el regreso humano al entorno lunar tras más de cinco décadas desde la última misión tripulada del programa Apolo (REUTERS/Joe Skipper)

El desafío técnico resulta monumental. Artemis II será la primera vez que los sistemas de soporte vital de Orion, incluyendo la protección frente a la radiación y la gestión de recursos vitales, se someten a la experiencia humana en el espacio profundo.

Para proteger a la tripulación de la radiación solar y cósmica, la NASA implementó la estrategia de “defensa por capas”, mediante el “Experimento Matroshka”, que integra tecnología de detección y soluciones físicas avanzadas.

Este vuelo, que no incluye alunizaje, será esencial para garantizar la seguridad de misiones posteriores como Artemis IV, prevista para 2028, donde dos astronautas descenderán a la superficie lunar.

Cronograma oficial de Artemis II

Así será el lanzamiento de la misión Artemis II de la NASA

La NASA detalló la agenda de eventos que rodean al lanzamiento y desarrollo de Artemis II, desde la llegada de la tripulación al Centro Espacial Kennedy hasta el regreso y recuperación de la nave Orion en el océano Pacífico.

Viernes 27 de marzo: a las 15:30, la tripulación de Artemis II arriba al Centro Espacial Kennedy y ofrece una conferencia de prensa junto a autoridades como Jared Isaacman y Lisa Campbell.

Domingo 29 de marzo: a las 10:30, conferencia virtual de la tripulación desde el centro de cuarentena; a las 15:00, rueda de prensa sobre los preparativos.

Lunes 30 de marzo: a las 18:00, actualización del estado de la misión y la nave.

Martes 31 de marzo: a las 15:00, informe sobre la cuenta regresiva y condiciones de lanzamiento.

Miércoles 1 de abril: a las 8:45, comienza la cobertura de las operaciones de carga de combustible y la preparación del SLS; a las 13:40, inicio de la transmisión en NASA+ y YouTube; a las 17:45, señal en español en YouTube y NASA+. El lanzamiento está programado para las 18:24 hora local en Florida y habrá una ventana de dos horas para que el mismo ocurra.

Dos horas y media después del despegue , la NASA celebrará una conferencia de prensa para informar sobre la maniobra orbital que colocará a Orion en órbita terrestre alta.

Lunes 6 de abril: la tripulación superará el récord de distancia alcanzada por humanos con respecto a la Tierra que si situará a más de 400.000 kilómetros de nuestro planeta.

Viernes 10 de abril: a las 19:30, cobertura del regreso y, a las 21:06, amerizaje en el Pacífico. Los astronautas serán asistidos por personal de la NASA y del Departamento de Guerra, y trasladados a un buque de recuperación. A las 23:35, conferencia de prensa desde el Centro Espacial Johnson.

Durante la misión, la NASA mantendrá transmisiones constantes, permitiendo al público seguir cada etapa del vuelo, desde la navegación y las tareas en la nave hasta el sobrevuelo de la Luna y los preparativos para el regreso.

La NASA implementó una estrategia de defensa por capas para proteger a la tripulación de la radiación durante todo el trayecto lunar

Diez días en el espacio: validación de sistemas y desafíos humanos

Artemis II no tiene como objetivo aterrizar sobre la Luna, pero sí implica un viaje de validación en el espacio profundo. El cohete SLS, con sus 98 metros de altura, afrontará la reentrada en la atmósfera terrestre a aproximadamente 40.000 kilómetros por hora, lo que exigirá el máximo rendimiento del escudo térmico más grande construido para una cápsula espacial.

La tripulación, formada por perfiles complementarios, vivirá y trabajará en un entorno de radiación elevada, temperaturas extremas y aislamiento, en un trayecto de ida y vuelta de más de un millón de kilómetros.

En los primeros minutos tras el lanzamiento, el SLS impulsará a Orion fuera de la atmósfera, separándose sus etapas para dejar la cápsula en órbita terrestre. Luego, la nave realizará maniobras de acoplamiento y verificación de sistemas, incluido un ensayo de separación y aproximación con la etapa superior, una habilidad esencial para el futuro acoplamiento con módulos de aterrizaje de empresas como SpaceX y Blue Origin.

El vuelo de 10 días servirá para poner a prueba sistemas de soporte vital comunicaciones navegación y escudo térmico en condiciones extremas (NASA)

El viaje hacia la Luna implicará una ignición crítica para abandonar la órbita terrestre y poner rumbo al satélite. Durante varios días, los astronautas comprobarán manual y automáticamente el funcionamiento de todos los sistemas vitales, comunicaciones y procedimientos de emergencia.

El punto culminante será el sobrevuelo de la cara oculta de la Luna, donde la nave y la tripulación se encontrarán más alejados de la Tierra que cualquier otra misión humana previa. En este tramo, la radiación y la autonomía total de la nave representarán los mayores desafíos.

El regreso a la Tierra supondrá nuevas pruebas: la nave Orion deberá resistir la reentrada a temperaturas cercanas a los 2.800 ℃ (5.072 ℉), con la tripulación monitoreando los sistemas hasta el amerizaje en el Pacífico. La NASA dispuso la recuperación inmediata de la cápsula y el traslado de los astronautas a un buque preparado para atención y revisión médica.

El legado de Artemis II para el futuro lunar y la humanidad

El objetivo de la misión es establecer una presencia humana sostenible en la Luna - Imagen/NASA.

El significado de Artemis II, según la NASA, trasciende la validación tecnológica. La misión representa el regreso de la humanidad al entorno lunar, pero también la puesta a punto de sistemas y procedimientos para una presencia sostenida en la Luna.

La agencia espacial estadounidense redefinió su hoja de ruta: Artemis III, prevista para 2027, se centrará en pruebas de sistemas en la órbita terrestre, mientras que Artemis IV, en 2028, buscará el alunizaje y la investigación científica sobre el suelo lunar.

El nuevo enfoque apuesta por una base lunar, el uso de tecnología reutilizable y una cadencia de misiones tripuladas cada seis meses. La validación de los sistemas críticos en Artemis II será clave para garantizar la seguridad y el éxito de estas futuras etapas.

La barcaza Pegasus de la NASA, que contiene la etapa central completamente ensamblada para el cohete del Sistema de lanzamiento espacial de la NASA, llega al Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida, EE.UU.. EFE/Cristóbal Herrera-Ulashkevich

Como explicó la NASA, “el objetivo final va mucho más allá de volver: tras los últimos anuncios del 24 de marzo, la agencia apuesta por una presencia sostenida en la Luna, con una futura base lunar, el uso de tecnología reutilizable y misiones tripuladas cada seis meses”.

La tripulación de Artemis II, integrada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, simboliza el avance en la diversidad y la cooperación internacional, con la participación destacada de la Agencia Espacial Canadiense.

Artemis II no aterrizará en la Luna pero será clave para que futuras misiones como Artemis IV logren el alunizaje y la permanencia sostenida (NASA)

Al volar más lejos que nunca, validarán estrategias de protección frente a la radiación, navegación y soporte vital, cimentando las posibilidades de que la humanidad establezca una presencia continua en la Luna y, en el futuro, aborde el reto de explorar Marte.

La misión Artemis II es el ensayo general más ambicioso del programa lunar estadounidense. Cada sistema, cada maniobra y cada decisión serán seguidas en tiempo real por millones de personas en todo el planeta, marcando un punto de inflexión en la historia de la exploración espacial.