Estados Unidos

El gobierno federal otorga más de USD 51 millones adicionales a Dallas para seguridad en el Mundial

La administración nacional asignó nuevos fondos que serán utilizados en mejoras tecnológicas, vehículos especiales, equipamiento de emergencia y otras acciones para reducir riesgos en los eventos vinculados al campeonato de fútbol de la FIFA

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Oficial de policía de Dallas con insignia visible, coche patrulla detrás. En un círculo, una mano sostiene el trofeo dorado de la Copa Mundial de la FIFA
El operativo de seguridad en Dallas para el Mundial 2026 prevé el despliegue de tecnología avanzada para monitoreo aéreo, control de acceso y prevención de incidentes en zonas de gran concentración de público (Imagen Ilustrativa Infobae/REUTERS)

La ciudad de Dallas desplegará un sistema de drones y tecnología antidrones como eje de su dispositivo de seguridad para la Copa Mundial Masculina de la FIFA 2026, respaldado por una inversión federal que supera los USD 61 millones, según informaron autoridades locales y federales a medios estadounidenses como The Dallas Morning News y CBS News Texas.

El plan, presentado por el jefe de la Policía de Dallas, Daniel Comeaux, incluye la adquisición de drones de última generación y sistemas de defensa para neutralizar aeronaves no tripuladas no autorizadas, en respuesta a los desafíos de vigilancia y amenazas emergentes en eventos masivos.

Daniel Comeaux
El jefe de la Policía de Dallas lidera la estrategia de modernización de recursos y supervisa la capacitación de los equipos encargados de la vigilancia durante el torneo internacional (Allyn Media)

Fondos federales y despliegue policial

Según reportó The Dallas Morning News, la Policía de Dallas recibió un subsidio de USD 10 millones específicamente para la compra de drones, que serán utilizados para vigilancia aérea, detección de amenazas y monitoreo en tiempo real de los nueve partidos del Mundial previstos en el AT&T Stadium de Arlington, incluida una semifinal.

Además, el cuerpo policial obtuvo un fondo federal adicional de USD 51,5 millones, que será asignado a infraestructura tecnológica, refuerzo de la red de cámaras urbanas, vehículos logísticos y barreras portátiles.

La policía señaló que más de USD 22 millones del total servirán para cubrir salarios y horas extra de los agentes destinados a operaciones críticas durante el torneo.

Vista aérea frontal del AT&T Stadium bajo un cielo azul claro. Se aprecia su enorme techo blanco y la fachada de vidrio con el letrero "AT&T STADIUM" claramente visible
La sede de los principales encuentros futbolísticos en Arlington contará con un anillo de vigilancia reforzado y protocolos especiales para la protección de jugadores, delegaciones y aficionados (Zero Gravity Drone)

Tecnología antidrones y nuevas amenazas

El dispositivo tecnológico abarca, además, sistemas antidrones (Counter-UAS) que permitirán detectar, rastrear y neutralizar aparatos no autorizados en las inmediaciones de los recintos.

De acuerdo con Fox 4 News, el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) contará con equipos capaces de interferir y tomar control de drones sospechosos, guiándolos fuera de las zonas restringidas.

Este despliegue responde a nuevas amenazas para la seguridad de grandes concentraciones, como el uso malicioso de drones para espionaje, accidentes o potenciales ataques con sustancias peligrosas.

Soluciones como Merops integran sensores, radares y sistemas de interferencia para identificar y neutralizar drones no autorizados en tiempo real, minimizando riesgos en grandes eventos deportivos (REUTERS/Kacper Pempel)
Soluciones como Merops integran sensores, radares y sistemas de interferencia para identificar y neutralizar drones no autorizados en tiempo real, minimizando riesgos en grandes eventos deportivos (REUTERS/Kacper Pempel)

Programa federal, legislación y legado

El programa federal para las sedes de la Copa Mundial, gestionado por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), destina USD 625 millones a la preparación de las 11 ciudades anfitrionas en Estados Unidos. Según un comunicado de la FEMA, los fondos permiten realizar simulacros de seguridad, fortalecer la ciberseguridad, implementar verificaciones de antecedentes y aumentar la presencia policial y de servicios de emergencia en todos los recintos oficiales de la FIFA.

Parte de este presupuesto, según detalló Police1.com, se complementa con un fondo específico de USD 500 millones dirigido a fortalecer las capacidades de defensa antidrones a nivel nacional, de los cuales USD 250 millones serán ejecutados en 2026.

Las autoridades señalaron que gran parte de la infraestructura tecnológica y los sistemas adquiridos para el Mundial permanecerán como legado para la gestión de futuros eventos masivos en la ciudad y el norte de Texas. La legislación reciente, como la “One Big Beautiful Bill Act” de 2025, estableció los marcos legales y presupuestarios para la asignación de subsidios a la seguridad y defensa contra drones en el contexto de la Copa Mundial.

El organismo federal coordina la distribución de fondos y supervisa la implementación de estándares de seguridad en cada ciudad anfitriona del Mundial (REUTERS/Ken Cedeno/File Photo)
El organismo federal coordina la distribución de fondos y supervisa la implementación de estándares de seguridad en cada ciudad anfitriona del Mundial (REUTERS/Ken Cedeno/File Photo)

Planificación, sedes y coordinación regional

La planificación del operativo en Dallas comenzó hace dos años, tomando como antecedente la gestión de eventos multitudinarios previos como la Feria Estatal de Texas, explicó la subjefa de policía Teena Schultz a The Dallas Morning News.

Schultz indicó que los costos finales dependerán de la magnitud de las concentraciones de aficionados y la presencia de equipos visitantes, aunque la ciudad ya alcanzó los mayores niveles de dotación policial en una década.

El dispositivo combinará agentes habituales y refuerzos mediante horas extraordinarias, con flexibilidad para ajustar la presencia en función del flujo de asistentes.

El dispositivo contempla la colaboración entre múltiples agencias y la adaptación de medidas según la experiencia adquirida en eventos previos de alta concurrencia en Texas (REUTERS/Brandon Wade)
El dispositivo contempla la colaboración entre múltiples agencias y la adaptación de medidas según la experiencia adquirida en eventos previos de alta concurrencia en Texas (REUTERS/Brandon Wade)

La ciudad de Dallas no sólo se prepara para el operativo en el AT&T Stadium: será sede oficial del FIFA Fan Festival en Fair Park, además de albergar el Centro Internacional de Retransmisión y el Centro de Operaciones del Torneo en el Centro de Convenciones Kay Bailey Hutchison.

Según estimaciones oficiales citadas por CBS News Texas, el impacto económico para la región podría superar los USD 2.000 millones y atraer hasta cuatro millones de visitantes durante el torneo.

La coordinación del dispositivo de seguridad involucra a múltiples agencias estatales y federales, bajo la supervisión de la FEMA y el Departamento de Seguridad Nacional.

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