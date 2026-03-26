Estados Unidos

Arresto en Central Park por intento de violación de un reincidente bajo libertad condicional reactiva el debate sobre seguridad en Nueva York

La detención de una persona sospechosa de intentar agredir sexualmente a una mujer en Central Park ocurre luego de hechos previos, lo que ha puesto en discusión la vigilancia sobre quienes cumplen sentencias en libertad supervisada

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Lateef Caldwell
Ciudadanos logran frenar un ataque sexual en uno de los sitios más transitados de Nueva York y contribuyen a la detención del sospechoso (NY Post)

Un hombre en situación de calle y bajo libertad condicional, identificado como Lateef Caldwell, fue arrestado el lunes por la tarde por presunto intento de violación contra una mujer de 45 años en Central Park, uno de los espacios más concurridos de Manhattan.

El hecho ocurrió cerca de la intersección de la calle 109 y East Drive, alrededor de las 17:40, cuando la víctima se encontraba sentada en un banco del parque. Caldwell, de 30 años, se acercó a la mujer e intentó quitarle la ropa, según los informes citados por Fox News y el New York Post.

La reacción de tres testigos resultó determinante para evitar que el ataque continuara. Al percatarse de la agresión, los transeúntes comenzaron a gritar y persiguieron al sospechoso, lo que obligó a Caldwell a abandonar rápidamente el lugar. Tras la intervención ciudadana, la policía logró detenerlo minutos después en una zona próxima a la escena, sobre la misma East Drive.

El parque más emblemático de Manhattan vuelve a estar en el centro del debate por la seguridad y la vigilancia en espacios públicos (REUTERS/Mike Segar/File Photo)
El parque más emblemático de Manhattan vuelve a estar en el centro del debate por la seguridad y la vigilancia en espacios públicos (REUTERS/Mike Segar/File Photo)

Según la información oficial, la víctima no resultó herida y vestía un hiyab en el momento de los hechos, como también detallan distintos medios estadounidenses.

El incidente ha renovado el debate sobre la reincidencia y los controles durante la libertad condicional en la ciudad de Nueva York, especialmente en lo que respecta a personas previamente condenadas por delitos sexuales.

Caldwell fue arrestado y enfrenta cargos por tentativa de violación, intento de abuso sexual y abuso sexual. El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) confirmó la detención y la imputación de cargos, aunque declinó realizar declaraciones adicionales hasta el momento.

La policía de Nueva York intervino tras la alerta de los testigos y formalizó cargos contra el detenido, mientras continúa la investigación (REUTERS/Mike Segar/File Photo)
La policía de Nueva York intervino tras la alerta de los testigos y formalizó cargos contra el detenido, mientras continúa la investigación (REUTERS/Mike Segar/File Photo)

Antecedentes judiciales y la respuesta del sistema

Lateef Caldwell contaba con antecedentes penales por un ataque sexual previo ocurrido en abril de 2022 en el East Village, otra zona de Manhattan. En ese caso, la víctima fue una joven de 23 años a la que abordó, derribó en el suelo e intentó despojar de su ropa.

Por ese hecho, Caldwell fue declarado culpable de abuso sexual y condenado a prisión. Tras cumplir parte de la condena, fue liberado bajo un régimen de libertad condicional que se extendía hasta 2029 y fijado para residir en un refugio para personas sin hogar en Wards Island, una práctica común para quienes salen de prisión sin recursos propios.

El nuevo episodio en Central Park reavivó las críticas sobre la efectividad de los mecanismos de supervisión de quienes han sido liberados bajo régimen de libertad condicional, especialmente cuando existen antecedentes recientes y graves. El caso también pone en relieve el papel de la comunidad y de los testigos presenciales, cuya intervención directa evitó que la agresión se consumara y contribuyó a la rápida identificación y detención del sospechoso.

El caso reabre cuestionamientos sobre la eficacia de la supervisión judicial en casos de reincidencia sexual y la protección a potenciales víctimas (REUTERS/Kent J Edwards/Archivo)
El caso reabre cuestionamientos sobre la eficacia de la supervisión judicial en casos de reincidencia sexual y la protección a potenciales víctimas (REUTERS/Kent J Edwards/Archivo)

Según los reportes, tras su arresto, Caldwell fue trasladado a dependencias policiales, donde quedó a disposición de la justicia. Se prevé que comparezca ante un juez al día siguiente del incidente para una audiencia de presentación de cargos.

Tanto Fox News como el New York Post subrayan que la investigación continúa y que las autoridades evalúan la posibilidad de revisar las condiciones bajo las que Caldwell obtuvo la libertad condicional tras su condena anterior.

La víctima, quien no requirió atención médica tras el ataque, recibió apoyo de las autoridades y de organizaciones de asistencia a víctimas de delitos sexuales. El caso sigue en proceso judicial, mientras la opinión pública y sectores políticos de la ciudad mantienen el foco sobre las políticas de liberación y monitoreo de reincidentes en delitos sexuales.

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