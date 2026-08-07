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El gobierno federal de Estados Unidos podría eliminar las normas que obligan a las aerolíneas a revelar las tarifas aéreas en su totalidad

La propuesta del Departamento de Transporte permitiría resaltar impuestos y recargos junto a montos parciales, aunque el importe final seguiría visible, en un cambio que afectaría a millones al comprar pasajes

El gobierno de Estados Unidos evalúa eliminar normas federales sobre la presentación de tarifas aéreas por parte de las aerolíneas (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)
El gobierno de Estados Unidos evalúa eliminar normas federales sobre la presentación de tarifas aéreas por parte de las aerolíneas (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)
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El gobierno federal de Estados Unidos se encuentra evaluando una propuesta que podría transformar la manera en la que las aerolíneas presentan las tarifas aéreas a los consumidores. Este debate regulatorio ha generado inquietud tanto en el sector aéreo como entre los usuarios frecuentes, ya que la transparencia en la información sobre el costo real de los boletos podría verse alterada en caso de aprobarse las modificaciones sugeridas. El Departamento de Transporte ha puesto sobre la mesa un cambio que, de prosperar, afectaría la experiencia cotidiana de millones de viajeros al momento de adquirir un pasaje.

Actualmente, existe una normativa federal que obliga a las aerolíneas a mostrar el precio total del billete de avión de manera clara y destacada, incluyendo tanto la tarifa base como los impuestos y tasas asociados. Este sistema facilita a los clientes la comparación entre diferentes ofertas y evita sorpresas desagradables al momento de efectuar la compra. Según la normativa vigente, las aerolíneas no pueden resaltar individualmente los componentes del precio —como impuestos o recargos— por encima del monto total. Además, los conceptos individuales deben presentarse en un tamaño de fuente menor, manteniendo el foco en el costo final que enfrentará el pasajero.

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La propuesta actual impulsada por el Departamento de Transporte contempla una flexibilización de estas reglas. Si se aprueba, las aerolíneas podrían mostrar tarifas base incompletas, siempre y cuando el precio total del boleto esté también visible. Los impuestos y tasas podrían detallarse sin el requisito de presentarlos con menor prominencia visual que el precio final. Además, la agencia sopesa la posibilidad de eliminar la prohibición que impide a las empresas publicitar los componentes del precio del billete de manera más destacada que el monto total.

Avión azul y blanco de JetBlue en vuelo sobre cielo nublado. A la derecha, bandera de Estados Unidos y bandera negra POW/MIA ondeando
La normativa vigente obliga a las aerolíneas a mostrar el precio total del boleto de avión con impuestos y tasas incluidos (REUTERS)

El argumento oficial es que estas modificaciones darían mayor libertad a las aerolíneas para publicitar sus productos y permitirían a los consumidores ver desglosados los diferentes conceptos que integran el precio. La administración Trump, bajo la cual se impulsa este cambio, considera que la normativa vigente impone restricciones excesivas al sector.

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No obstante, la propuesta ha despertado una fuerte reacción entre analistas y expertos del sector aéreo, quienes advierten sobre los riesgos de reducir la transparencia en la información de precios. Comprar boletos y comparar ofertas podría volverse más complicado para los usuarios, quienes tendrían que prestar mayor atención para identificar el costo real de un viaje.

Sean Cudahy, analista de The Points Guy, sostiene que la medida podría “generar más confusión para los clientes”, ya que se verían expuestos a tarifas base aparentemente bajas que no reflejan el total a pagar. Cudahy alerta que este tipo de prácticas daría a las aerolíneas margen para atraer a consumidores con ofertas poco claras, quienes solo descubrirían el monto completo —incluyendo impuestos y tasas— al momento de finalizar la compra. En algunos casos, estos conceptos adicionales representan una porción considerable del precio. Según sus palabras: “Creo que la mayoría de los consumidores se llevarían una desagradable sorpresa al ver que se añaden impuestos y tasas al final”.

El Departamento de Transporte, por su parte, rechaza la idea de que los cambios dificulten la comparación de tarifas. Argumenta que la obligación de mostrar el precio total seguirá vigente y que la nueva norma protegería al consumidor de información engañosa. Según la agencia, el objetivo es mantener la claridad del precio completo, permitiendo a la vez que los viajeros conozcan en detalle cada componente del boleto.

La propuesta del Departamento de Transporte permitiría publicitar tarifas base incompletas si el precio total también figura visible (REUTERS/Mike Blake/File Photo)
La propuesta del Departamento de Transporte permitiría publicitar tarifas base incompletas si el precio total también figura visible (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

Las preocupaciones por el posible retroceso en transparencia no solo provienen de analistas. Algunas aerolíneas, como Southwest Airlines, han manifestado su oposición a los cambios. La compañía argumentó en un documento presentado el 22 de julio que el sistema actual ha acostumbrado a los clientes a interpretar la tarifa como el costo total del viaje, y modificarlo podría inducir a error. “Toda una generación de consumidores ha comprado y adquirido billetes de avión bajo este sistema”, destaca Southwest.

La inquietud es compartida por otros actores del sector. Bryan Terry, de Alton Aviation Consultancy, expresó a CBS News que existe preocupación generalizada en la industria por el posible impacto negativo en la transparencia. Desde su perspectiva, el actual Departamento de Transporte muestra un enfoque más favorable a las empresas y está revirtiendo la tendencia anterior hacia una mayor claridad para el usuario.

El debate sobre la reforma normativa se encuentra abierto a la sociedad. El Departamento de Transporte ha habilitado un periodo de consulta pública durante el cual cualquier ciudadano, organización o empresa puede expresar su opinión sobre la propuesta. El plazo para enviar comentarios finaliza el 21 de agosto. Una vez cerrado este periodo, la agencia revisará las opiniones recibidas antes de emitir una decisión definitiva sobre la reforma de las reglas que regulan la presentación de tarifas aéreas en el país.

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