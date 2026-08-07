El estado de Florida eleva el salario inicial promedio de los maestros a 50.200 dólares

Florida inició el curso 2026-2027 con un salario inicial promedio de 50.200 dólares para los maestros (REUTERS/Lucy Nicholson)

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Florida ha iniciado el curso escolar 2026-2027 con un cambio significativo en la remuneración de sus docentes: el salario inicial promedio de los maestros sube a 50.200 dólares anuales. Esta mejora salarial es parte de una nueva inversión estatal que destina 1.560 millones de dólares al incremento de sueldos docentes, un anuncio realizado por el gobernador Ron DeSantis durante un acto en Lehigh Acres el 6 de agosto. DeSantis, quien podría estar celebrando su último inicio de curso al frente del gobierno estatal, subrayó que el compromiso de Florida es mantener el impulso en la mejora salarial, ampliar opciones educativas para las familias, reforzar la formación laboral y mantener altos estándares académicos.

El aumento del salario inicial representa un salto considerable respecto a años anteriores. En 2019, el salario de entrada para los maestros era de 40.000 dólares anuales, según los datos presentados por DeSantis. Desde entonces, la mejora ha sido de 10.200 dólares, equivalente a un incremento aproximado del 25,5% en siete años. Estas cifras reflejan la continuidad de una estrategia que, desde 2019, ha canalizado más de 7.000 millones de dólares a través del programa Teacher Salary Increase Allocation para incrementar la remuneración docente. El presupuesto estatal para el ciclo 2026-2027 refuerza esta tendencia con una nueva asignación de fondos, consolidando la posición de Florida entre los estados que han apostado por la revalorización del trabajo docente.

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Ron DeSantis anunció que el salario de entrada docente subió 10.200 dólares desde 2019, cuando era de 40.000 dólares anuales (AP Foto/Alex Brandon, Archivo)

Dentro del paquete presupuestario anunciado, 200 millones de dólares tienen un destino específico: los maestros con más de 10 años de servicio en las escuelas públicas estatales. Este grupo recibirá fondos adicionales, una medida que busca reconocer la experiencia y la permanencia en la carrera educativa. El gobernador DeSantis ha presentado esta inversión como parte de la estrategia para sostener y motivar a los docentes mientras los estudiantes regresan a las aulas en el nuevo ciclo escolar.

La decisión de reservar fondos para los docentes más experimentados responde a una preocupación recurrente en el sector educativo: la necesidad de mantener a los profesionales en el sistema y evitar la fuga de talento hacia otras profesiones o estados. Al garantizar un complemento salarial a quienes han dedicado al menos una década a la enseñanza, Florida busca fortalecer su cuerpo docente y mejorar la calidad educativa de manera sostenible.

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En el ámbito de los resultados académicos, el estado ha registrado avances notables. Por primera vez, más del 60% de los estudiantes de Florida alcanzan o superan el nivel correspondiente a su grado tanto en Lengua Inglesa como en Matemáticas. De acuerdo con los datos expuestos por el gobernador, desde 2023 se observa una mejora en el desempeño estudiantil en ambas materias, según las evaluaciones estatales de seguimiento del progreso académico. El comisionado de Educación, Henry Mack, ha señalado que el objetivo para el nuevo curso es continuar reforzando estos logros.

El avance en los resultados académicos refuerza la imagen de Florida como referente en la educación pública estadounidense. Diversos rankings educativos nacionales sitúan al estado en la primera posición. Florida ha liderado la clasificación general en educación durante dos de los últimos tres años y encabeza por cuarto año consecutivo los listados de libertad educativa de The Heritage Foundation y el Parent Power Index del Center for Education Reform. Además, ocupa el primer puesto en el ALEC Index of State Education Freedom y fue el único estado en recibir una calificación A+ este año. En el ámbito de la educación superior, Florida mantiene el primer lugar en el ranking de U.S. News & World Report desde 2017 y figura como líder nacional en educación para la fuerza laboral, según la información aportada por la oficina del gobernador.

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El presupuesto de Florida destina 1.560 millones de dólares al aumento del salario de maestros en el ciclo escolar 2026-2027 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gobernador DeSantis ha delineado las prioridades educativas de su administración para el ciclo 2026-2027: mantener la inversión en los docentes, ampliar las oportunidades mediante la elección escolar y fortalecer los programas de preparación para el mercado laboral. En su mensaje de inicio de curso, agradeció el esfuerzo de padres, maestros y autoridades escolares, y reiteró el compromiso de su gobierno con una educación pública de calidad y con la creación de más opciones para las familias floridanas.

La comparación con el resto de Estados Unidos muestra que el salario inicial de los maestros en Florida supera el promedio nacional. Según un informe de la National Education Association (NEA) publicado en abril de 2026, la media nacional es de 48.112 dólares anuales, mientras que en Florida asciende a 50.200 dólares. Este dato posiciona al estado en el puesto 19 del país por salario inicial promedio. Sin embargo, existen jurisdicciones con remuneraciones de entrada más elevadas, como el Distrito de Columbia (64.640 dólares) y Washington (60.658 dólares). En el extremo opuesto, Montana y Nebraska presentan los salarios iniciales más bajos.

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No obstante, la situación cambia de manera significativa al analizar la remuneración promedio de los docentes. Florida ocupa el puesto 50 a nivel nacional, con un salario medio de 56.663 dólares anuales, frente al promedio estadounidense de 74.495 dólares. Esta diferencia de 17.832 dólares anuales evidencia una brecha entre la posición destacada de Florida en los salarios de entrada y la realidad de los sueldos promedio de los maestros a lo largo de su carrera. Para paliar esta situación, el presupuesto estatal para 2026-2027 contempla 200 millones de dólares destinados específicamente a mejorar la remuneración de los maestros con al menos 10 años de servicio, en un intento por acortar la brecha y retener el talento docente en el estado.