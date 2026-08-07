Por qué un hombre vive dentro de una valla publicitaria en Sunset Boulevard: la escena que paraliza a Hollywood

La acción promocional se instaló en West Hollywood, sobre el Sunset Strip, y recrea una vivienda completa a nueve metros de altura, donde un participante permanece a la vista de conductores y peatones hasta el domingo (Fuente: Netflix)

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A nueve metros sobre el Sunset Boulevard, un hombre desayuna, se estira y escucha música dentro de una cartelera amueblada que replica el interior de una casa. Los conductores frenan. Los peatones sacan el teléfono. Más de uno tiene que mirar dos veces para confirmar si el sujeto es real.

La instalación, ubicada cerca de Selma Avenue en West Hollywood, forma parte de una campaña de Netflix para promocionar The Last House, su próxima película de ciencia ficción. Arrancó el jueves y se extiende hasta el domingo, según CBS News.

El espacio tiene sillón, mesa, libros, cortinas y plantas, todo visible desde la calle a plena vista de quienes pasan.

Qué hace el hombre dentro de la cartelera

El hombre no puede hablar directamente con quienes pasan, así que se comunica con un pizarrón blanco, según CBS News. Desde ahí saluda, escribe mensajes y responde preguntas de los curiosos que se detienen debajo.

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El hombre dentro de la cartelera se comunica con un pizarrón blanco porque no puede hablar con quienes pasan por Sunset Boulevard (Joel Barhamand/Netflix)

Durante el día se lo ha visto estirarse, comer, asomarse con binoculares y escuchar música con auriculares. Por la mañana del viernes, de acuerdo con NBC Los Ángeles, se lo vio con una bata roja, haciendo estiramientos y lavándose los dientes. Por la noche viste pijama.

Cuando el equipo de ABC7 le preguntó por escrito cómo era la vista desde arriba, respondió con una sola palabra en el pizarrón: “Espectacular”. A la pregunta de si podría dormir, la respuesta fue un escueto “No”.

La película que está detrás de la campaña

The Last House es un thriller de ciencia ficción que se estrenó el viernes en Netflix. La trama sigue a una familia de cuatro personas que queda atrapada en su casa por una fuerza misteriosa, sin posibilidad de escapar, mientras los recursos se agotan y las tensiones escalan, según describió la plataforma a NBC Los Ángeles.

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La campaña de Netflix comenzó el jueves y permanece activa hasta el domingo sobre el Sunset Strip, cerca de Selma Avenue (Joel Barhamand/Netflix)

La película fue dirigida por Louis Leterrier y tiene en el reparto a Greta Lee, Wagner Moura y Gabriel Barbosa.

La ventana de la cartelera lleva impresa la frase “¿Cuánto tiempo puedes sobrevivir?”, en directa referencia a la premisa del filme. El pizarrón que usa el hombre para comunicarse replica una escena del largometraje, en la que la familia aterrorizada recurre a ese mismo método para contactar con sus vecinos, de acuerdo con NBC Los Ángeles.

La reacción de quienes se acercan

La presencia del hombre sobre el Sunset Strip generó una corriente de espectadores que llegaron al lugar tras ver publicaciones en redes sociales o recibir alertas en aplicaciones vecinales.

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En West Hollywood, una estructura sobre el Sunset Strip recrea una vivienda amueblada donde un ocupante saluda con pizarrón y replica una escena clave de The Last House. (Fuente: X @SaveYourCinema)

Miro Markarian contó a CBS News que se enteró por una notificación de la aplicación Citizen App. “Dije: voy a pasar a verlo. Es bastante genial. Es un buen truco de marketing, muy creativo”, declaró.

Otros reaccionaron con sorpresa ante la posibilidad de que el hombre fuera real. “Pensé que era como un bot de inteligencia artificial o algo que se movía dentro de la cartelera”, dijo Noel Braham a ABC7. “Cuando me detuve pensé: ¿es una persona real? Y entonces empezó a saludar y dije... ¡es una persona real!”.

Durante la acción publicitaria, el hombre fue visto comer, estirarse, usar binoculares, escuchar música y lavarse los dientes dentro de la cartelera (Joel Barhamand/Netflix)

Madeline Rhom, de Hollywood, destacó el tono lúdico del personaje: “Me encantan los letreros. Es muy juguetón, muy interactivo, así que es muy divertido”, señaló a ABC7.

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Kevin Wong, otro de los espectadores, también celebró la estrategia ante el mismo medio: “Está loco, pero me encanta el marketing. Es muy inteligente. Además hace bastante calor hoy, así que me pregunto si tiene aire acondicionado allá arriba”.

La instalación permanece activa hasta el domingo sobre el Sunset Strip, según CBS News.