Nuevo golpe de Ucrania contra el petróleo ruso: Kiev atacó una de las refinerías más importantes del país

La planta industrial está ubicada a casi dos mil kilómetros del territorio ucraniano

El presidente de Ucrania Volodimir Zelensky confirmó un ataque con drones ucranianos contra la refinería petrolera de Tiumén, en el corazón de Siberia occidental, en una acción que marcó un nuevo hito en la capacidad de alcance de las fuerzas ucranianas en el conflicto con Rusia.

La ofensiva se realizó a más de 2.000 kilómetros de la frontera ucraniana, sobre una de las instalaciones petroleras más relevantes del país. Horas después del incidente, autoridades rusas informaron que el ataque fue repelido por las defensas aéreas y que no se registraron daños ni víctimas, aunque el personal de la planta fue evacuado como medida preventiva.

PUBLICIDAD

Zelensky destacó el uso de drones de nueva generación en esta operación, capaces de alcanzar objetivos a más de 3.000 kilómetros. En su mensaje al país, el mandatario agradeció a las fuerzas especiales responsables de la misión e insistió en que este tipo de ofensivas forman parte de la respuesta legítima de Ucrania frente a los bombardeos rusos sobre ciudades e infraestructuras civiles.

“Se trata de respuestas plenamente justificadas a los ataques rusos contra nuestro Estado. El plan de operaciones de largo alcance de Ucrania se está llevando a cabo”, dijo el mandatario.

PUBLICIDAD

El presidente ucraniano destacó que las fuerzas especiales lograron alcanzar objetivos a más de 2.000 kilómetros (Reuters)

La refinería de Tiumén procesa anualmente unos seis millones de toneladas de crudo, con una producción estimada de medio millón de toneladas de gasolina y 2,5 millones de toneladas de diésel. El gobernador regional, Alexander Moor, aseguró que los sistemas de defensa interceptaron los drones y que equipos de emergencia realizaron controles en la zona, sin que se reportaran daños materiales de consideración.

El ataque coincidió con una semana en la que Ucrania consolidó avances diplomáticos y militares. Tras los recientes encuentros del G7 y el Consejo Europeo, Zelensky consiguió renovar el respaldo internacional a su estrategia, con compromisos para el envío de más ayuda militar, tecnológica y financiera.

PUBLICIDAD

Analistas del centro Razumkov en Kiev señalaron que la prolongación del apoyo occidental, lejos de debilitarse, se afianzó por la convergencia de intereses estratégicos y valores compartidos entre Ucrania y sus aliados. Este respaldo se tradujo en anuncios de nuevas contribuciones para la compra de municiones de defensa aérea y proyectos conjuntos orientados a interceptar misiles balísticos, una de las amenazas más graves para el país.

Zelensky recibió el respaldo del Consejo Europeo, que ratificó el compromiso de los países miembros para mantener la ayuda militar y financiera a Ucrania (Reuters)

El refuerzo tecnológico y financiero permitió a Ucrania intensificar los ataques de alcance sobre la logística militar rusa y sobre infraestructuras energéticas en territorio enemigo. Expertos en seguridad consideran que la capacidad de Kiev para ejecutar estos ataques representa un factor decisivo que puede inclinar la balanza en el curso de la guerra.

PUBLICIDAD

Por otro lado, Volodímir Zelensky devolvió la Orden del Águila Blanca, la máxima distinción de Polonia, luego de que el presidente polaco Karol Nawrocki le retiró el reconocimiento en medio de una crisis diplomática originada por la decisión de Kiev de homenajear a una unidad militar ucraniana vinculada a masacres de civiles polacos durante la Segunda Guerra Mundial.

Zelensky agradeció al pueblo polaco por su apoyo y expresó su voluntad de mantener el diálogo para abordar los episodios históricos dolorosos que afectan la relación bilateral, mientras que en Polonia la devolución de la condecoración generó fuertes críticas y el primer ministro Donald Tusk advirtió que este conflicto solo beneficia al Kremlin.

PUBLICIDAD

(Según información de EFE y Reuters)