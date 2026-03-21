Impulsan una ley para eliminar recargos de hasta USD 50 en peajes entre Nueva York y Nueva Jersey

Más de 7 millones de infracciones por impago de peajes se registraron en Nueva Jersey entre 2020 y 2025, según datos de la Legislatura estatal

En medio de la creciente presión social derivada de las sanciones económicas aplicadas a conductores que atraviesan el Río Hudson entre Nueva York y Nueva Jersey, legisladores de ambos estados presentaron una propuesta de reforma legal dirigida a limitar las multas excesivas asociadas al sistema E-ZPass.

El anuncio se realizó el viernes en una conferencia de prensa en Pier 45, Manhattan, donde se expuso la meta de limitar los cargos administrativos desproporcionados de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey y brindar un alivio real a los usuarios habituales del corredor

La propuesta, articulada entre la senadora estatal de Nueva York Mónica Martinez y el asambleísta de Nueva Jersey Paul Kanitra, propone que los conductores que acumulen menos de dos violaciones en un período de 90 días solo abonen el importe original del peaje, excluyendo tanto la tasa fija como el cargo administrativo adicional, que actualmente alcanza los USD 50.

La reforma eliminaría recargos para quienes cometan hasta una infracción en un plazo de noventa días, limitando el pago al valor base.

Así, los conductores pasarían de pagar hasta USD 66,79 por una infracción ocasional a solo USD 16,79, una diferencia que apunta a evitar sanciones desproporcionadas ante errores puntuales o fallas del sistema, manteniendo las penalizaciones frente a la evasión reiterada.

Según datos oficiales, entre julio de 2020 y julio de 2025 se registraron más de 7.000.000 de infracciones por impago de peajes solo en Nueva Jersey, de acuerdo con los registros de la Legislatura estatal.

Este volumen revela que los recargos afectan de manera masiva y recurrente a los automovilistas: muchos han recibido entre dos y cuatro avisos en ese período, lo cual sugiere que la mayoría no actúa con ánimo de evasión, sino que enfrenta circunstancias excepcionales o errores aislados en el sistema de pago.

El impacto financiero de los recargos en Nueva Jersey

La reforma E-ZPass busca limitar las multas excesivas y cargos administrativos por cruzar el Río Hudson entre Nueva York y Nueva Jersey (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la información proporcionada por los legisladores, entre julio de 2020 y julio de 2025 se reportaron más de 7.000.000 de infracciones por impago de peajes en Nueva Jersey.

El análisis de las autoridades muestra que, en promedio, cada infractor fue notificado entre dos y cuatro veces, reforzando la presunción de que muchos sancionados no son evasores sistemáticos, sino usuarios afectados por contratiempos puntuales o fallos involuntarios en el sistema de cobro.

El recargo de USD 50 por cada infracción bajo el sistema E-ZPass multiplica el costo original y puede constituir, en pocos meses, un gasto considerable para familias que dependen diariamente de los cruces inter-estatales.

Los cálculos de los autores de la reforma evidencian que la acumulación de estos cargos incide directamente en el presupuesto de decenas de miles de hogares de Nueva York y Nueva Jersey que transitan el corredor por motivos laborales o personales.

Actualmente, el monto total que pagan los conductores afectados por una infracción supera ampliamente el valor inicial del peaje. Si un vehículo de pasajeros de dos ejes cruza el Hudson y no realiza el pago con E-ZPass, la Autoridad Portuaria impone un cargo de USD 66,79, de los cuales solo USD 16,79 corresponden al peaje real.

El resto corresponde, fundamentalmente, al cargo administrativo, a la tarifa denominada de “nivel intermedio” y otras tasas asociadas.

La senadora Martínez cuestionó abiertamente este esquema de recargos, y señaló: “Los conductores no deberían verse obligados a pagar una tasa administrativa a un ‘troll de los peajes’ cada vez que cruzan entre Nueva York y Nueva Jersey”.

Agregó que las sanciones actuales perjudican especialmente a quienes cometen un error ocasional, y remarcó que la legislación propuesta los protege a ellos y a todos los automovilistas que cruzan el Hudson, ya que permitirá reducir el costo de viajar entre los dos estados.

Por su parte, el asambleísta Kanitra manifestó confianza en obtener un respaldo bipartidista para la medida: “Durante demasiado tiempo, los buenos conductores de Nueva York y Nueva Jersey han tenido que pagar multas ridículas debido a las acciones de unos pocos evasores de peajes.

Espero que los representantes de ambos partidos acompañen este proyecto”, indicó Kanitra, citado por medios especializados en transporte regional.

Transparencia y control: las nuevas exigencias al sistema de peajes

Se creará una Fuerza de Tarea para evaluar y recomendar rebajas en cargos administrativos y tarifas de peaje del corredor Hudson

El proyecto de ley incorpora una cláusula de transparencia obligatoria para la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey y las restantes agencias responsables de la gestión de peajes.

Estas deberán emitir anualmente un informe público detallado que especifique el número de infracciones emitidas, la frecuencia de reincidencia, los ingresos obtenidos por recargos y una comparación histórica de las tasas de infracción, con el objetivo de garantizar acceso a la información y monitorear la evolución del sistema.

La iniciativa también prevé la creación de una Fuerza de Tarea para la Reducción de Peajes y Tarifas de Nueva York y Nueva Jersey, integrada por doce representantes de ambos estados.

Este grupo evaluará de forma independiente los procedimientos actuales de cobro y propondrá reformas orientadas a la eficiencia y a la reducción de los cargos administrativos, para disminuir el monto final que pagan los automovilistas por el uso del corredor del Hudson.

Un debate con impacto regional y proyección nacional

El debate sobre la reforma del sistema E-ZPass ha adquirido relevancia en el área metropolitana de Nueva York, donde el tránsito inter-estatal resulta fundamental para la economía regional.

De acuerdo con el portal de estadísticas alemán Statista, aproximadamente 300.000 vehículos cruzan diariamente el Hudson utilizando el sistema de peaje electrónico, lo que convierte este corredor en uno de los más transitados de Estados Unidos.

La magnitud de los ingresos generados y la frecuencia de las sanciones ha motivado el interés de organizaciones de consumidores y grupos de usuarios, que reclaman mayor transparencia y un esquema de penalizaciones acorde a la realidad de los conductores habituales.

La propuesta legislativa avanza en ambas cámaras estatales. Mientras tanto, la atención mediática ha situado la revisión de las multas y cargos administrativos en el centro de la agenda pública, lo que podría impulsar reformas en otros estados con sistemas de cobro similares.