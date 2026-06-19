A casi 30 años de ‘Scream 2’, un actor revela la realidad de sus regalías

La película fue estrenada en 1997 como secuela directa del éxito original Scream (1996). (IMDb)

El actor y comediante Craig Shoemaker, de 61 años, dio que hablar en redes sociales después de mostrar el monto exacto que recibe en regalías por su papel en Scream 2, la película que se estrenó a fines de los noventas.

“En 1997 me eligieron para el papel del profesor de cine en la secuela de la película original de Scream, Scream 2, donde dirijo una conversación en clase sobre las secuelas de películas”, escribió el intérprete oriundo de Filadelfia junto a la fotografía del estado de cuenta.

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La publicación incluyó un comentario con tono irónico sobre el destino que le dará al dinero. “Las regalías siguen llegando, baby. ¿Qué debería comprar con mis 34 dólares?”, expresó Shoemaker en Instagram.

El pequeño monto en regalías no sale de lo habitual para un actor contratado para un papel pequeño. Por ello, usuarios en Instagram reaccionaron con el mismo sarcasmo a su publicación.

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Su publicación en Instagram buscó ironizar sobre la baja cifra que aún recibe por el filme.(IMDb)

“Entonces tuviste un papel chico en la secuela de una franquicia de varias películas hace un cuarto de siglo. No sé si estás provocando intencionalmente o de verdad te estás quejando”, escribió un usuario,

Ante otro comentario que le recordaba su condición de actor secundario en el filme, el intérprete aclaró el tono de su mensaje original: “Está dicho con humor y nada más. Si no lo entiendes, sigue adelante”.

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Un usuario adicional le hizo notar que el monto bruto del cheque no representaba la cantidad final que recibiría. “Ahora, ahora, ahora… no te emociones… eso son 34 dólares antes de impuestos. ¿Entonces como 25 dólares?”, señaló el comentario. Shoemaker reaccionó con la misma ironía con la que había abierto la publicación: “No había pensado en eso. Ahora me alcanza para un hot dog y una limonada”.

Shoemaker interpretó a un profesor de cine en una breve escena dentro de la película Scream 2.(IMDb)

Scream 2 fue un éxito de taquilla que replicó los buenos resultados financieros de la primera entrega de la saga. La película reunió a Neve Campbell, Courteney Cox y David Arquette, además de incorporar a nuevos personajes interpretados por Sarah Michelle Gellar, Laurie Metcalf, Jerry O’Connell, Jada Pinkett Smith, Omar Epps, Heather Graham y Liev Schreiber. Tras su estreno, el filme recaudó un total de 172,363,301 dólares en todo el mundo.

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Actualmente, la franquicia continúa vigente. Neve Campbell regresó este año a la saga para Scream 7, luego de declinar su participación en Scream VI (2023) por una disputa salarial. Según Variety, la actriz recibió cerca de 7 millones de dólares por retomar el papel de Sydney Prescott, mientras Courteney Cox cobró 2 millones de dólares por volver a encarnar a Gale Weathers.

Campbell habló sobre su decisión de rechazar Scream VI durante una aparición en CBS Mornings en febrero. “Cuando tomé esa decisión, simplemente no pensé que pudiera vivir conmigo misma estando en el set”, afirmó la actriz, de acuerdo con Us Weekly. “Simplemente no sentí que estuviera bien. Sabía que mi valor para esta franquicia era mayor que lo que se me había ofrecido. Necesitaba tomar esa decisión”, agregó.

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La franquicia Scream ha experimentado un resurgimiento en los últimos años con nuevas entregas cinematográficas.(IMDb)

“Cuando me despedí de esto, pensé que era el final. Sabía que existía una buena posibilidad de que así fuera”, complementó Campbell sobre su salida temporal de la saga.

Scream 7 recaudó más de 200 millones de dólares en taquilla, con lo cual se convirtió en la entrega más exitosa de la franquicia hasta el momento. El director y coguionista de la cinta, Kevin Williamson, reveló a Deadline en febrero que junto a Campbell habían discutido ideas para una posible octava película.

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Asimismo, de acuerdo con The Hollywood Reporter, Paramount inició en marzo el desarrollo de Scream 8, para lo cual contrató a Lilla y Nora Zuckerman, guionistas de la serie Poker Face, para escribir el libreto.