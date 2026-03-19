Miami-Dade recauda más de USD 25 millones por multas de velocidad en escuelas

Las cámaras privadas de control de velocidad en zonas escolares de Miami-Dade detectaron unas 252.000 infracciones en apenas ocho meses de funcionamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cámaras privadas de control de velocidad instaladas en zonas escolares del condado de Miami-Dade han transformado el panorama de la seguridad vial desde su puesta en funcionamiento a finales de 2024.

Según información publicada por Miami Herald, en solo ocho meses estos dispositivos registraron aproximadamente 252.000 infracciones por exceso de velocidad, lo que derivó en aproximadamente 252.000 multas y una recaudación superior a los USD 25 millones.

El sistema automatizado, gestionado por la empresa especializada en sistemas de control vial RedSpeed, opera actualmente más de 120 cámaras en diferentes instituciones educativas del condado y se encuentra en fase de expansión; se prevé la instalación de nuevas unidades en los próximos meses, lo que podría incrementar considerablemente el número de sanciones emitidas.

En términos económicos, cada multa impuesta equivale a USD 100. Miles de conductores han visto suspendidas sus licencias debido al impago de las sanciones.

De acuerdo con Miami Herald, la suspensión implica la imposibilidad de conducir legalmente en el estado de Florida y puede afectar la vida laboral y la rutina familiar de los afectados, quienes enfrentan desde la restricción para desplazarse a sus empleos hasta la limitación de actividades cotidianas esenciales.

La administración del condado argumenta que la implementación de las cámaras constituye una estrategia para reducir la velocidad en entornos escolares y minimizar el riesgo de accidentes con menores involucrados.

Según la Oficina de Seguridad Vial de Florida, autoridad estatal en materia de tránsito, en 2023 se registraron más de 1.400 incidentes viales en zonas escolares del estado, de los cuales el condado de Miami-Dade concentró el 17%. La introducción de tecnología automatizada responde a la necesidad de reforzar el cumplimiento normativo y proteger a la población escolar.

Cómo se gestiona el sistema de multas y qué ocurre ante el impago

Cada multa por exceso de velocidad en zonas escolares equivale a 100 dólares, con miles de licencias suspendidas por impago en Florida (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso de imposición y notificación de sanciones se realiza de manera completamente automatizada. Cuando la cámara detecta un vehículo por encima del límite permitido en una zona escolar, se genera una infracción que se notifica al propietario del automóvil.

La multa de USD 100 debe ser abonada en un plazo determinado; de no hacerlo, se activa un procedimiento administrativo que puede concluir con la suspensión de la licencia de conducir.

Las autoridades han destacado que la suspensión no solo implica la prohibición de conducir, sino que también puede derivar en la acumulación de recargos y en la imposibilidad de renovar documentos oficiales.

Según la División de Vehículos Motorizados de Florida, quienes busquen rehabilitar su licencia deben cancelar todo el monto adeudado y cumplir con los requisitos legales vigentes.

El proveedor del servicio, RedSpeed, señaló que el programa incorpora mecanismos de revisión para impugnaciones y errores de identificación de placas vehiculares, aunque el margen de error reportado se mantiene inferior al 1%.

Agregó que la expansión de la red priorizará escuelas con alto flujo vehicular y antecedentes de incidentes.

Reacciones y debate público en Miami-Dade

Miami Herald ha lanzado una convocatoria pública a los residentes del condado que hayan recibido notificaciones de suspensión de sus licencias a consecuencia del impago de multas por exceso de velocidad en zonas escolares.

El medio habilitó un formulario de contacto que garantiza la confidencialidad de los datos y solo empleará la información con el consentimiento expreso de los participantes, en el marco de una próxima investigación periodística.

Las organizaciones sin fines de lucro locales y asociaciones de padres respaldaron la medida, argumentando que la presencia de cámaras disuade conductas peligrosas y protege a los estudiantes.

Sectores críticos han planteado dudas sobre la equidad del sistema y su impacto sobre familias de bajos recursos, quienes serían las más afectadas por sanciones acumulativas y la posible pérdida de la licencia de conducir.

Según la oficina del alcalde de Miami-Dade, el propósito principal del programa es promover el respeto a los límites de velocidad y reducir la tasa de accidentes en zonas escolares.

El condado anunció que evaluará periódicamente el desempeño del sistema y considerará modificarlo según los resultados obtenidos y las demandas ciudadanas.

Perspectivas y próximos pasos en la seguridad vial escolar

El programa de cámaras será evaluado periódicamente por las autoridades del condado, que consideran adaptar el sistema según los resultados y opiniones ciudadanas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La automatización del control de velocidad en zonas escolares ha implicado nuevas dinámicas en materia de seguridad pública y repercusiones económicas para los conductores sancionados.

Varios distritos escolares de Florida y de Estados Unidos estudian el caso de Miami-Dade ante desafíos análogos de seguridad vial infantil.

Especialistas en tránsito consultados por la revista Traffic Technology International señalaron que la implementación de sistemas automatizados como el de RedSpeed favorece una fiscalización más eficiente y sostenida, pero subrayaron la importancia de acompañar estas medidas con campañas de concientización y programas de apoyo para los conductores afectados.

El programa de cámaras seguirá expandiéndose durante 2026, con nuevas instalaciones previstas en escuelas seleccionadas por alta incidencia de infracciones.

Las autoridades locales y los medios de comunicación mantendrán un monitoreo continuo sobre el impacto de la iniciativa y la evolución del número de multas, mientras la comunidad analiza los alcances de esta política de control automatizado.