Los accidentes aéreos más mortales de Estados Unidos que cambiaron normas de seguridad

Ocho accidentes aéreos, ocurridos entre 1978 y 2001, figuran entre los más mortales de la historia en Estados Unidos. Fuente: Wikipedia

Los accidentes de aviación más catastróficos en Estados Unidos han dejado centenares de víctimas y transformaron la industria aeronáutica con nuevas regulaciones y protocolos de seguridad.

Según reportes de The Week y datos reunidos por Wikipedia, estos son los cinco siniestros más mortales, excluyendo los atentados del 11 de septiembre.

Tras estos accidentes, el sistema de aviación en Estados Unidos experimentó una modernización profunda centrada en la prevención de fallos humanos, la mejora de la tecnología de aeronaves y la gestión de condiciones meteorológicas adversas.

American Airlines Vuelo 191, Chicago, 1979

El 25 de mayo de 1979, un McDonnell Douglas DC-10 de American Airlines despegó del aeropuerto O’Hare de Chicago rumbo a Los ángeles. Durante el ascenso, la aeronave perdió su motor izquierdo y parte del ala, lo que provocó su desplome y el fallecimiento de 273 personas, incluyendo dos en tierra.

The Week señala que este desastre sigue siendo el accidente más letal ocurrido en suelo estadounidense. Las investigaciones atribuyeron la causa a un fallo en los procedimientos de mantenimiento.

American Airlines Vuelo 587, Nueva York, 2001

El 12 de noviembre de 2001, el vuelo 587 de American Airlines despegó del aeropuerto JFK de Nueva York hacia Santo Domingo. Apenas minutos después, el Airbus A300 se precipitó sobre el barrio de Belle Harbor, causando la muerte de 265 personas (260 a bordo y 5 en tierra).

De acuerdo con Rossmann Law, el accidente ocurrió tras la separación del estabilizador vertical, provocada por maniobras bruscas luego de atravesar turbulencia de estela.

El 12 de noviembre de 2001, el vuelo 587 de American Airlines despegó del aeropuerto JFK de Nueva York hacia Santo Domingo. Foto: Wikipedia

TWA Vuelo 800, Long Island, 1996

El 17 de julio de 1996, un Boeing 747 de Trans World Airlines (TWA) explotó cerca de la costa de Long Island, poco después de despegar del aeropuerto JFK con destino a París. El siniestro provocó el fallecimiento de 230 ocupantes.

Según Regan Zambri Long, la investigación concluyó que un cortocircuito encendió los vapores de combustible del tanque central, lo que originó la explosión en pleno vuelo.

El 17 de julio de 1996, un Boeing 747 de Trans World Airlines (TWA) explotó cerca de la costa de Long Island. Foto: Wikipedia

PSA Vuelo 182, San Diego, 1978

El 25 de septiembre de 1978, un Boeing 727 de Pacific Southwest Airlines (PSA) colisionó con una Cessna 172 mientras se aproximaba al aeropuerto de San Diego. El choque cobró la vida de 144 personas: 135 pasajeros y tripulantes del PSA, 2 ocupantes de la Cessna y 7 personas en tierra.

La colisión ocurrió en una zona residencial, generando una de las escenas más impactantes en la historia de la aviación civil estadounidense, según The Week.

El 25 de septiembre de 1978, un Boeing 727 de Pacific Southwest Airlines (PSA) colisionó con una Cessna 172. Foto: Wikipedia

Delta Air Lines Vuelo 191, Dallas, 1985

El 2 de agosto de 1985, el vuelo 191 de Delta Air Lines, un Lockheed L-1011 TriStar, intentó aterrizar en el aeropuerto internacional de Dallas/Fort Worth durante una tormenta. El avión atravesó una descarga descendente de aire conocida como microburst, lo que provocó su caída antes de la pista y la muerte de 136 personas, incluido un automovilista alcanzado en tierra.

Rossmann Law y The Week coinciden en que este accidente impulsó el desarrollo de sistemas de detección de vientos peligrosos en los aeropuertos de Estados Unidos.

El 2 de agosto de 1985, el vuelo 191 de Delta Air Lines, un Lockheed L-1011 TriStar, intentó aterrizar en el aeropuerto internacional de Dallas/Fort Worth durante una tormenta. Foto: Wikipedia

Northwest Airlines Vuelo 255, Detroit, 1987

El 16 de agosto de 1987, un McDonnell Douglas MD-82 de Northwest Airlines despegó del aeropuerto metropolitano de Detroit rumbo a Phoenix. La aeronave no alcanzó suficiente altitud y se estrelló poco después de despegar. El accidente provocó la muerte de 154 personas: 148 pasajeros, 6 tripulantes y 2 personas en tierra. Solo una niña de cuatro años sobrevivió.

La causa principal fue que la tripulación no extendió correctamente los flaps y slats para el despegue, lo que impidió que el avión generara el sustentamiento necesario. Además, el sistema de alerta para la configuración de despegue no tenía energía eléctrica y no avisó del error.

El 16 de agosto de 1987, un McDonnell Douglas MD-82 de Northwest Airlines despegó del aeropuerto metropolitano de Detroit rumbo a Phoenix. Foto: CBS News.

Pan Am Vuelo 759, Nueva Orleans, 1982

El 9 de julio de 1982, un Boeing 727 de Pan Am despegó del aeropuerto internacional de Nueva Orleans y encontró una micro ráfaga de viento (microburst) inmediatamente después del despegue. El avión perdió sustentación y se precipitó sobre un área residencial en Kenner, un suburbio de Nueva Orleans.

El accidente causó la muerte de 145 personas: 138 pasajeros, 7 tripulantes y 8 personas en tierra. Varias viviendas fueron destruidas y el siniestro motivó mejoras en los sistemas de alerta meteorológica en los aeropuertos estadounidenses.