Estados Unidos

Los accidentes aéreos más mortales de Estados Unidos que cambiaron normas de seguridad

Las tragedias ocurridas en territorio estadounidense obligaron a la implementación de rigurosos controles, nuevas políticas de prevención y la modernización de los sistemas de monitoreo en la industria de la aviación comercial

Guardar
El accidente del avión Air France Rio-París en 2009 vuelve ante la justicia
Ocho accidentes aéreos, ocurridos entre 1978 y 2001, figuran entre los más mortales de la historia en Estados Unidos. Fuente: Wikipedia

Los accidentes de aviación más catastróficos en Estados Unidos han dejado centenares de víctimas y transformaron la industria aeronáutica con nuevas regulaciones y protocolos de seguridad.

Según reportes de The Week y datos reunidos por Wikipedia, estos son los cinco siniestros más mortales, excluyendo los atentados del 11 de septiembre.

Tras estos accidentes, el sistema de aviación en Estados Unidos experimentó una modernización profunda centrada en la prevención de fallos humanos, la mejora de la tecnología de aeronaves y la gestión de condiciones meteorológicas adversas.

American Airlines Vuelo 191, Chicago, 1979

El 25 de mayo de 1979, un McDonnell Douglas DC-10 de American Airlines despegó del aeropuerto O’Hare de Chicago rumbo a Los ángeles. Durante el ascenso, la aeronave perdió su motor izquierdo y parte del ala, lo que provocó su desplome y el fallecimiento de 273 personas, incluyendo dos en tierra.

The Week señala que este desastre sigue siendo el accidente más letal ocurrido en suelo estadounidense. Las investigaciones atribuyeron la causa a un fallo en los procedimientos de mantenimiento.

Imagen AHLYMNBORRBCZDCAIVBABUKEFU

American Airlines Vuelo 587, Nueva York, 2001

El 12 de noviembre de 2001, el vuelo 587 de American Airlines despegó del aeropuerto JFK de Nueva York hacia Santo Domingo. Apenas minutos después, el Airbus A300 se precipitó sobre el barrio de Belle Harbor, causando la muerte de 265 personas (260 a bordo y 5 en tierra).

De acuerdo con Rossmann Law, el accidente ocurrió tras la separación del estabilizador vertical, provocada por maniobras bruscas luego de atravesar turbulencia de estela.

El 12 de noviembre de 2001, el vuelo 587 de American Airlines despegó del aeropuerto JFK de Nueva York hacia Santo Domingo. Foto: Wikipedia
El 12 de noviembre de 2001, el vuelo 587 de American Airlines despegó del aeropuerto JFK de Nueva York hacia Santo Domingo. Foto: Wikipedia

TWA Vuelo 800, Long Island, 1996

El 17 de julio de 1996, un Boeing 747 de Trans World Airlines (TWA) explotó cerca de la costa de Long Island, poco después de despegar del aeropuerto JFK con destino a París. El siniestro provocó el fallecimiento de 230 ocupantes.

Según Regan Zambri Long, la investigación concluyó que un cortocircuito encendió los vapores de combustible del tanque central, lo que originó la explosión en pleno vuelo.

El 17 de julio de 1996, un Boeing 747 de Trans World Airlines (TWA) explotó cerca de la costa de Long Island. Foto: Wikipedia
El 17 de julio de 1996, un Boeing 747 de Trans World Airlines (TWA) explotó cerca de la costa de Long Island. Foto: Wikipedia

PSA Vuelo 182, San Diego, 1978

El 25 de septiembre de 1978, un Boeing 727 de Pacific Southwest Airlines (PSA) colisionó con una Cessna 172 mientras se aproximaba al aeropuerto de San Diego. El choque cobró la vida de 144 personas: 135 pasajeros y tripulantes del PSA, 2 ocupantes de la Cessna y 7 personas en tierra.

La colisión ocurrió en una zona residencial, generando una de las escenas más impactantes en la historia de la aviación civil estadounidense, según The Week.

El 25 de septiembre de 1978, un Boeing 727 de Pacific Southwest Airlines (PSA) colisionó con una Cessna 172. Foto: Wikipedia
El 25 de septiembre de 1978, un Boeing 727 de Pacific Southwest Airlines (PSA) colisionó con una Cessna 172. Foto: Wikipedia

Delta Air Lines Vuelo 191, Dallas, 1985

El 2 de agosto de 1985, el vuelo 191 de Delta Air Lines, un Lockheed L-1011 TriStar, intentó aterrizar en el aeropuerto internacional de Dallas/Fort Worth durante una tormenta. El avión atravesó una descarga descendente de aire conocida como microburst, lo que provocó su caída antes de la pista y la muerte de 136 personas, incluido un automovilista alcanzado en tierra.

Rossmann Law y The Week coinciden en que este accidente impulsó el desarrollo de sistemas de detección de vientos peligrosos en los aeropuertos de Estados Unidos.

El 2 de agosto de 1985, el vuelo 191 de Delta Air Lines, un Lockheed L-1011 TriStar, intentó aterrizar en el aeropuerto internacional de Dallas/Fort Worth durante una tormenta. Foto: Wikipedia
El 2 de agosto de 1985, el vuelo 191 de Delta Air Lines, un Lockheed L-1011 TriStar, intentó aterrizar en el aeropuerto internacional de Dallas/Fort Worth durante una tormenta. Foto: Wikipedia

Northwest Airlines Vuelo 255, Detroit, 1987

El 16 de agosto de 1987, un McDonnell Douglas MD-82 de Northwest Airlines despegó del aeropuerto metropolitano de Detroit rumbo a Phoenix. La aeronave no alcanzó suficiente altitud y se estrelló poco después de despegar. El accidente provocó la muerte de 154 personas: 148 pasajeros, 6 tripulantes y 2 personas en tierra. Solo una niña de cuatro años sobrevivió.

La causa principal fue que la tripulación no extendió correctamente los flaps y slats para el despegue, lo que impidió que el avión generara el sustentamiento necesario. Además, el sistema de alerta para la configuración de despegue no tenía energía eléctrica y no avisó del error.

El 16 de agosto de 1987, un McDonnell Douglas MD-82 de Northwest Airlines despegó del aeropuerto metropolitano de Detroit rumbo a Phoenix. Foto: CBS News.
El 16 de agosto de 1987, un McDonnell Douglas MD-82 de Northwest Airlines despegó del aeropuerto metropolitano de Detroit rumbo a Phoenix. Foto: CBS News.

Pan Am Vuelo 759, Nueva Orleans, 1982

El 9 de julio de 1982, un Boeing 727 de Pan Am despegó del aeropuerto internacional de Nueva Orleans y encontró una micro ráfaga de viento (microburst) inmediatamente después del despegue. El avión perdió sustentación y se precipitó sobre un área residencial en Kenner, un suburbio de Nueva Orleans.

El accidente causó la muerte de 145 personas: 138 pasajeros, 7 tripulantes y 8 personas en tierra. Varias viviendas fueron destruidas y el siniestro motivó mejoras en los sistemas de alerta meteorológica en los aeropuertos estadounidenses.

Temas Relacionados

Accidentes de Aviación Estados UnidosAmerican AirlinesRegulaciones AeronáuticasSeguridad Aérea

Últimas Noticias

Semana Santa 2026: por qué el huevo de chocolate estará más caro

Según la Asociación Nacional de Fabricantes de Confitería de Estados Unidos, aproximadamente el 90 % de las cestas de Pascua contienen chocolate, aunque estos cambios en los costos no se reflejan aún en los supermercados.

Semana Santa 2026: por qué el huevo de chocolate estará más caro

Agentes de la TSA recurren a vender su sangre y dormir en sus vehículos para sobrevivir durante el cierre del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos

La paralización ha llevado a cientos de trabajadores de la Administración de Seguridad en el Transporte a donar plasma, suspender tratamientos médicos, acudir a bancos de alimentos y buscar empleos adicionales debido a la falta de pago de sus salarios

Agentes de la TSA recurren a vender su sangre y dormir en sus vehículos para sobrevivir durante el cierre del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos

La crisis de personal de la TSA anticipa problemas para viajeros durante el Mundial en Estados Unidos

La salida de cientos de agentes y la imposibilidad de cubrir vacantes a tiempo exponen a los aeropuertos a congestiones históricas justo cuando se espera la mayor afluencia de visitantes

La crisis de personal de la TSA anticipa problemas para viajeros durante el Mundial en Estados Unidos

La suba de precios en Estados Unidos golpea a las familias y reduce el poder de compra

El avance de la inflación en 2026 impulsa ajustes en los presupuestos del hogar, ya que el alza en vivienda, alimentos y servicios esenciales dificulta mantener el nivel de vida y limita la capacidad de ahorro en todo el país

La suba de precios en Estados Unidos golpea a las familias y reduce el poder de compra

La Casa Blanca advirtió que Trump está preparado para “desatar el infierno” si Irán comete un “error de cálculo”

La secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, afirmó que el diálogo con Teherán sigue abierto, pero dejó en claro que Washington considera que el tiempo para alcanzar un acuerdo es limitado

La Casa Blanca advirtió que Trump está preparado para “desatar el infierno” si Irán comete un “error de cálculo”

TECNO

Un profesor sorprende al explicar la Revolución Industrial usando una PS5 en clase

Un profesor sorprende al explicar la Revolución Industrial usando una PS5 en clase

El CEO del banco más grande del mundo usa IA a máxima velocidad y admite que puede destruir empleos y generar disturbios civiles

Por qué deberías borrar la caché de tu Android y cómo hacerlo paso a paso

Qué hacer si Netflix ya no es compatible con un celular o un televisor

Sundar Pichai lo admite: Google podría haber lanzado ChatGPT antes que OpenAI

ENTRETENIMIENTO

The Whitest Boy Alive celebró su regreso a la Ciudad de México con un Teatro Metropólitan a reventar

The Whitest Boy Alive celebró su regreso a la Ciudad de México con un Teatro Metropólitan a reventar

Emily Osment y Mitchel Musso mandan mensaje a fans tras su ausencia del especial de ‘Hannah Montana’

La razón por la que Sienna Miller disfruta mucho más la maternidad después de los 40 años

HBO lanza el primer tráiler de la serie “Harry Potter” y confirma su fecha de estreno

Bonnie Blue planea subastar el nombre de su bebé e involucrar a sus fans en el embarazo

MUNDO

Las bolsas globales repuntan y el petróleo cae en medio de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán

Las bolsas globales repuntan y el petróleo cae en medio de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán

Trump y Xi Jinping se verán en Beijing en mayo, con aranceles, Taiwán e Irán en la agenda

El rey de Dinamarca encargó a la primera ministra Mette Frederiksen la formación del gobierno tras unas elecciones sin mayoría clara

El rechazo a la reforma judicial desata renuncias en el Gobierno de Giorgia Meloni en Italia

Incidentes simultáneos en Nigeria: un ataque armado dejó once muertos y un operativo frustró el apoyo logístico a Boko Haram