Cómo moverse por el norte de Texas durante la Copa del Mundo: lanzan una app oficial con mapas, rutas y recomendaciones

El norte de Texas lanzó una app oficial y una web con mapas, rutas y recomendaciones para moverse durante la Copa del Mundo FIFA 2026

El norte de Texas se prepara para uno de los eventos deportivos más grandes del mundo con el lanzamiento de una página web y una aplicación oficial que ofrecen información esencial para los desplazamientos durante la Copa del Mundo de la FIFA 2026. La iniciativa, impulsada por las autoridades de transporte de la región, busca dar respuesta a las necesidades de residentes y visitantes ante el incremento esperado del tráfico y la movilidad en los días de partido. Horarios, mapas de cierres viales, rutas alternativas y recomendaciones para el uso del transporte público conforman el eje de este recurso digital, que estará disponible tanto en inglés como en español. El objetivo principal es facilitar los desplazamientos, minimizar retrasos y contribuir a una experiencia segura y ordenada para millones de personas que circularán por la zona durante el torneo.

El acceso a la información actualizada será clave en este periodo. A través del portal NCTCOG.org/gameplan y de una versión en español, los usuarios podrán encontrar detalles sobre ventanas de tráfico, horarios de mayor afluencia y datos sobre el transporte público. El recurso se convierte en una herramienta fundamental para planificar con anticipación cada trayecto, considerando la magnitud del evento y la afluencia internacional prevista. La gerente sénior de Gestión de la Congestión y Operaciones del Sistema del Consejo de Gobiernos del Norte de Texas Central, Natalie Bettger, insistió en la importancia de consultar la información antes de salir y de hacer ajustes en los desplazamientos los días de partido. De esta forma, se busca mantener la ciudad en funcionamiento y dar la bienvenida a visitantes de todo el mundo.

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Natalie Bettger pidió consultar la información antes de salir y ajustar los desplazamientos en los días de partido de la Copa del Mundo en Texas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro de las iniciativas para mejorar la movilidad, se destaca el Desafío de Desplazamientos para la Copa Mundial. Este programa, que estará activo entre el 11 de junio y el 19 de julio, incentiva a los residentes a registrar sus trayectos alternativos utilizando la plataforma TryParkingIt.com o la aplicación Try Parking It. Cada vez que un usuario opta por rutas alternativas, comparte vehículo o utiliza transporte público y registra su viaje, suma participaciones para sorteos de premios. La propuesta tiene un doble objetivo: aliviar la congestión vial y fomentar hábitos de movilidad más sostenibles durante el torneo.

El Desafío de Desplazamientos representa una oportunidad para que la comunidad se involucre activamente en la mejora del tráfico, más allá de las acciones de las autoridades. La participación ciudadana se convierte así en un factor determinante para la fluidez de los desplazamientos, premiando tanto a quienes colaboran con la reducción del tráfico como a aquellos que exploran nuevas opciones de viaje. Al registrar los movimientos, los usuarios también contribuyen a la generación de datos útiles para la planificación urbana futura y para identificar patrones de congestión en tiempo real.

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Uno de los pilares de la estrategia de seguridad durante la Copa del Mundo en Texas será el uso del sistema iWatchTexas para la denuncia de actividades sospechosas. El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) exhorta a la población a mantenerse alerta y a utilizar esta herramienta, que permite reportar comportamientos o amenazas potencialmente vinculados a delitos, terrorismo o problemas de seguridad escolar. Toda denuncia puede hacerse de manera anónima, ya sea en línea a través de iwatchtx.org o llamando al 1-844-643-2251, y es revisada por analistas especializados.

La importancia de iWatchTexas radica en su capacidad para involucrar a la ciudadanía en la prevención y detección temprana de incidentes. Según el coronel Freeman F. Martin del DPS, la seguridad será la máxima prioridad durante el torneo, y la colaboración de la sociedad es esencial para anticipar y neutralizar amenazas. El sistema ha sido elogiado por su agilidad y eficacia, permitiendo que cualquier persona pueda contribuir a la seguridad colectiva con un reporte que tarda menos de cinco minutos.

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El Estadio AT&T, que durante la Copa Mundial adoptará el nombre de Estadio de Dallas, será el epicentro de la fiesta futbolística en el norte de Texas. Ubicado en Arlington, este recinto acogerá un total de nueve partidos, más que cualquier otra ciudad anfitriona, incluyendo una semifinal. Las fechas de los encuentros son el 14, 17, 22, 25, 27 y 30 de junio, además del 3, 6 y 14 de julio. Esta programación convierte al norte de Texas en un punto neurálgico para el torneo, atrayendo a miles de aficionados y generando un impacto directo en la movilidad de la región.

El portal NCTCOG.org/gameplan ofrece en inglés y en español horarios, cierres viales, ventanas de tráfico y datos del transporte público para planificar cada trayecto

La concentración de partidos en Arlington y la realización del Festival de Aficionados de la FIFA en la zona de Fair Park anticipan una fuerte presión sobre las vías principales, especialmente en la Interestatal 30 y la Carretera Estatal 360. Las autoridades prevén importantes retrasos y recomiendan planificar los desplazamientos con suficiente antelación, consultar alertas de servicio y considerar el uso de transporte público. El NCTCOG ha detallado que se esperan congestiones viales, mayor demanda en el transporte público, tiempos de viaje más largos y cierres temporales de carreteras durante los días de partido.

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Para hacer frente a estos desafíos, se han dispuesto una serie de medidas concretas. Entre ellas se incluyen la promoción del uso compartido de vehículos, la recomendación de tomar rutas alternativas, ajustar los horarios de viaje y fomentar el trabajo remoto cuando sea posible. Además, los usuarios del transporte público deben prever tiempo adicional y utilizar la aplicación GoPass para informarse sobre cambios en el servicio.

Los empleadores juegan un papel relevante en este contexto, ya que se les insta a facilitar esquemas de trabajo remoto, turnos escalonados y horarios flexibles para reducir la presión en las horas punta. Estas recomendaciones buscan no solo aliviar la congestión, sino también garantizar la seguridad y el bienestar de empleados y empleadores.

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El procedimiento para denunciar comportamientos sospechosos es sencillo y confidencial. El DPS detalla que ejemplos de conductas a reportar incluyen comentarios sobre dañar a otros, preguntas inusuales sobre procedimientos de seguridad, publicaciones en redes sociales relacionadas con ataques o vandalismo, apoyo a organizaciones terroristas extranjeras, solicitudes de información sensible, compras sospechosas de materiales peligrosos, fotografías o vídeos de dispositivos de seguridad y ataques cibernéticos. Es fundamental recordar que iWatchTexas no es un canal de emergencia; en caso de amenazas inmediatas, la recomendación es llamar directamente al 911.