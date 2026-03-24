Una adolescente es hospitalizada tras mordedura de serpiente de cascabel en California

Expertos vinculan el alza de encuentros con serpientes en California a condiciones climáticas cálidas y secas que favorecen la actividad de la fauna (Imagen Ilustrativa Infobae)

La rescate de una adolescente en el sendero Wendy Trail, en Newbury Park, volvió a poner en alerta a las autoridades del condado de Ventura por la presencia de serpientes venenosas en zonas recreativas.

Según el Departamento de Bomberos del condado de Ventura, la joven fue atacada por una serpiente de cascabel mientras caminaba por el sendero y debió ser trasladada de urgencia a un hospital local, donde permanece estable tras haber sufrido lesiones menores.

Una adolescente de California fue mordida por una serpiente de cascabel en el sendero Wendy Trail, ubicado en la ciudad de Newbury Park, al noroeste del área metropolitana de Los ángeles.

De acuerdo con funcionarios del Departamento de Bomberos del condado de Ventura, la víctima fue auxiliada por rescatistas que emplearon una camilla especializada con ruedas para facilitar su evacuación desde el sendero hasta la ambulancia, permitiendo que recibiera atención médica sin demoras.

La adolescente permanece bajo observación médica y, según las autoridades, sus lesiones no representan riesgo vital.

La adolescente mordida por serpiente de cascabel en Wendy Trail, Newbury Park, se recupera tras recibir rápida atención médica de emergencia (Mountain Bike Community)

El incidente se suma a una serie de eventos similares reportados recientemente en el sur de California, donde las autoridades han advertido sobre un incremento en el número de mordeduras y avistamientos de serpientes, especialmente durante la primavera y el verano.

Este tipo de casos ha generado preocupación entre residentes y visitantes de los parques y senderos naturales de la región, impulsando campañas de información y prevención por parte de las autoridades locales.

Aumentan los incidentes por mordedura de serpiente en parques de California

En los últimos meses, el condado de Ventura y áreas aledañas registraron varios episodios relacionados con mordeduras de serpiente.

Hace aproximadamente una semana, equipos de bomberos atendieron una emergencia similar en el parque regional Wildwood, cerca de Thousand Oaks, donde una persona fue atacada mientras realizaba actividades recreativas.

Además, a principios de este mes, un hombre de 25 años, identificado como Julian Hernandez, falleció tras una presunta mordedura de serpiente en la ciudad de Irvine, un caso que continúa bajo investigación según medios locales.

Julian Hernandez, de 25 años, falleció esta semana tras una presunta mordedura de serpiente en Irvine, según medios locales

Las autoridades del condado de Ventura han señalado preocupación ante este patrón de incidentes, aunque aclaran que la mayoría de las mordeduras no resultan fatales si se actúa con rapidez y se recibe atención médica adecuada.

En el caso de la adolescente de Newbury Park, la intervención oportuna de los rescatistas fue determinante para evitar complicaciones graves.

Por qué aumentan los encuentros con serpientes en el sur de California

Expertos asocian el aumento de los encuentros con serpientes en senderos y parques naturales a factores climáticos y ambientales.

Andrew Dowd, vocero del Departamento de Bomberos del condado de Ventura, explicó: “El clima cálido y seco contribuye a incrementar la actividad de la fauna silvestre, incluyendo serpientes venenosas como la de cascabel”.

Además, añadió: “Este es un periodo en el que los residentes salen a recrearse y a disfrutar de la belleza natural del área. Cuando hay buen clima, los encuentros con animales son posibles”.

Dowd precisó que, aunque existe una percepción de mayor riesgo, la probabilidad de sufrir una mordedura sigue siendo baja si las personas adoptan medidas preventivas.

Los especialistas recomiendan utilizar siempre botas de senderismo y pantalones largos, caminar únicamente por senderos señalizados y evitar zonas de pasto o maleza alta, donde las serpientes pueden ocultarse con facilidad.

En caso de avistar una serpiente, se aconseja detenerse y retroceder lentamente, manteniendo una distancia prudente para evitar provocarla.

Una serpiente de cascabel se exhibe enroscada sobre una roca en un entorno desértico, con su cabeza levantada y la lengua bífida fuera, mostrando su naturaleza salvaje (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estadísticas y recomendaciones para prevenir accidentes por mordedura de serpiente

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), cada año se producen aproximadamente 8.000 mordeduras de serpientes venenosas en el país.

A pesar del incremento de incidentes, el número de muertes atribuidas a estas mordeduras se mantiene por debajo de 10 anuales, una cifra baja en comparación con otros accidentes al aire libre.

Los CDC destacan la importancia de buscar atención médica inmediata ante cualquier mordedura y evitar remedios caseros que puedan agravar la lesión.

El Departamento de Bomberos del condado de Ventura insiste en la necesidad de promover la educación y la prevención entre los visitantes de parques y áreas recreativas.

La recomendación principal es planificar las actividades al aire libre teniendo en cuenta las condiciones del entorno y mantenerse alerta ante la presencia de fauna silvestre.

Durante los meses cálidos, cuando la actividad de serpientes aumenta, las autoridades intensifican los patrullajes y la señalización en senderos populares como Wendy Trail para reducir los riesgos y garantizar la seguridad de los visitantes.