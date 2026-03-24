Investigaciones apuntan a la falta de alertas tempranas en el mortal incendio de Altadena

Diecinueve personas fallecieron en el incendio Eaton de west Altadena ante la falta de una alerta temprana oficial para evacuar (REUTERS/Mario Anzuoni)

El incendio Eaton en west Altadena dejó una secuela devastadora: diecinueve personas murieron, dieciocho de ellas en esa zona, al no recibir una alerta temprana que les permitiera prepararse para evacuar.

La notificación oficial que ordenaba la evacuación llegó a los residentes a las 3:30 de la madrugada, nueve horas después del inicio del fuego y cuando las llamas ya rodeaban viviendas y caminos principales.

La tarde anterior al desastre, un funcionario de gestión de emergencias del condado de Los Ángeles solicitó a sus superiores emitir un aviso urgente a los habitantes de los suburbios cercanos a la autopista 210, advirtiendo sobre los peligros asociados a vientos crecientes y la posibilidad de incendios, caída de árboles o cortes eléctricos.

Sin embargo, la recomendación fue desestimada y la alerta no se difundió antes del avance crítico del incendio.

Los responsables de emergencias del condado defendieron su decisión indicando que los protocolos vigentes no calificaban la situación previa como “incidente específico de riesgo vital”; por ello, no justificaba el uso del sistema de alerta inalámbrica.

La notificación de evacuación llegó a los residentes nueve horas después del inicio del incendio, cuando ya era demasiado tarde para escapar con seguridad (REUTERS/Mario Anzuoni)

Alegaron que la zona ya había recibido advertencias sobre condiciones meteorológicas peligrosas a través de comunicados y medios de comunicación.

Las alertas masivas por teléfono móvil, según las autoridades, se reservan para incidentes que requieren acciones inmediatas, no para riesgos potenciales.

El retraso en la emisión de la alerta de evacuación durante el incendio Eaton generó un debate sobre la eficacia y el alcance de los sistemas de notificación de emergencias en California.

Las familias afectadas atribuyen al retraso informativo la confusión y el peligro que enfrentaron durante la evacuación, y sostienen que una alerta previa habría permitido a muchos escapar sin tragedias.

El caso ha motivado investigaciones estatales y locales, además de una pesquisa por derechos civiles a cargo del fiscal general de California.

Las autoridades del condado de Los Ángeles descartaron emitir una alerta temprana pese a la solicitud de advertir sobre los riesgos por vientos y posibles incendios (REUTERS/Mario Anzuoni)

Una tragedia como la ocurrida en west Altadena, donde la mayoría de las víctimas no recibió aviso oportuno, ha puesto en cuestión la política de comunicación de riesgos y la preparación ante incendios en el estado.

El incidente evidencia las dificultades de coordinar la información en tiempo real y la necesidad de revisar los procedimientos de emergencia en áreas vulnerables.

Debate sobre la eficacia y los límites de las alertas inalámbricas

El sistema de alertas inalámbricas de emergencia ha sido objeto de discusión entre expertos y funcionarios en los últimos años.

Mark Ghilarducci, exdirector de la Oficina de Servicios de Emergencia del gobernador de California, detalló que el modelo de pronóstico y gestión de incendios se ha perfeccionado desde la creación del Centro de Integración de Inteligencia y Pronóstico de Incendios en 2019.

Inspirado en el Centro Nacional de Huracanes, este sistema permite anticipar riesgos, preposicionar recursos y coordinar agencias, aunque la comunicación pública sigue siendo un aspecto pendiente de mejora.

El retraso en el sistema de alerta de emergencias de California desató investigaciones estatales y locales lideradas por el fiscal general (REUTERS/Fred Greaves)

Ghilarducci explicó que prefiere “enviar más información que menos”. El especialista recordó que en episodios recientes, avisos tempranos permitieron movilizar a la población frente a amenazas energéticas o climáticas, pero advirtió que el abuso de las alertas podría disminuir su efectividad si la población las percibe como irrelevantes.

El abuso de las alertas podría disminuir su efectividad si la población las considera innecesarias.

Actualmente, las alertas de emergencia solo se utilizan cuando existe un peligro inmediato y se requiere una acción concreta, como evacuar o cortar el suministro eléctrico.

El incendio Eaton ha puesto en evidencia la tensión entre la necesidad de informar oportunamente y el temor institucional a saturar a la población con mensajes que puedan perder impacto ante amenazas que no siempre se materializan.

Cambios operativos y desafíos en la comunicación de riesgos

Tras el incendio, el condado de Los Ángeles reforzó sus protocolos para advertir sobre riesgos a la población. Entre los cambios recientes, se incluye la emisión de avisos de evacuación preventiva en todas las zonas colindantes cuando se ordena evacuar un área específica.

Sin embargo, la política sobre alertas previas a un desastre no ha variado: las autoridades insisten en que los mensajes generales sobre condiciones peligrosas deben transmitirse a través de canales meteorológicos y medios de comunicación, no mediante el sistema de alerta masiva.

Expertos en gestión de emergencias sostienen que una comunicación más clara y temprana podría haber facilitado una evacuación segura en west Altadena (REUTERS/David Swanson/File Photo)

Expertos como Thomas Cova, profesor de geografía y especialista en gestión de emergencias, consideran que el uso de advertencias previas a desastres, en especial ante incendios, sigue siendo un campo poco estudiado y con margen de mejora.

Para el especialista, la clave para el público ante una alerta es comprender claramente qué acción tomar: “¿Qué se espera que haga exactamente?”, planteó.

El hecho de que la mayoría de las víctimas del incendio Eaton no recibiera aviso de evacuación ilustra la complejidad de comunicar riesgos en situaciones extremas.

El equilibrio entre la precisión de los pronósticos, la oportunidad de los mensajes y la claridad en las instrucciones a la población constituye uno de los principales retos para el futuro.

La tragedia en west Altadena ha dado lugar a investigaciones y revisiones de los procedimientos de emergencia en California.

La actualización de los protocolos y la integración de lecciones aprendidas podrían marcar la diferencia en la respuesta ante futuros incendios y en la protección de comunidades vulnerables frente a eventos extremos.