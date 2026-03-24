Arrestan a una mujer de Florida acusada de orinar sobre objetos en dos Airbnb y causar daños por más de USD 5.000

La detención de Nicolette Keough por daños en propiedades de Airbnb en Pensacola despierta preocupación entre anfitriones de la plataforma. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Una mujer fue arrestada en el noroeste de Florida tras ser acusada de causar daños materiales valorados en más de USD 5.000 en dos propiedades de Airbnb, además de difundir videos de sus acciones en plataformas de contenido para adultos. El incidente, reportado a mediados de marzo de 2026, involucra a Nicolette Keough, una huésped de treinta y un años que, según autoridades policiales y medios estadounidenses, habría orinado sobre muebles y electrodomésticos en dos viviendas gestionadas por la misma propietaria en la ciudad de Pensacola. La denuncia derivó en la intervención de la Policía de Pensacola, la apertura de una causa judicial y la expulsión de la involucrada de la plataforma de alquiler temporario, de acuerdo con información confirmada por la cadena nacional NBC News y replicada por el canal local WEAR-TV.

Según consta en el expediente policial, la propietaria de los inmuebles presentó una denuncia formal tras recibir alertas de otros usuarios y hallar videos que documentaban los hechos en un sitio de contenido para adultos. Las grabaciones, que sirvieron como prueba, permitieron identificar a Keough y cuantificar los daños en ambas propiedades. La investigación, encabezada por la Policía de Pensacola, incluyó la recopilación de fotografías, registros de mensajes y declaraciones de testigos, según informó el canal local WFLA-TV.

Plataformas como Airbnb han implementado programas de protección y compensación para anfitriones frente a daños ocasionados por huéspedes. La compañía, que gestiona millones de reservas anuales, afirmó que situaciones de este tipo son poco habituales y que existen políticas específicas para atender reclamaciones, según cifras oficiales de la compañía y declaraciones institucionales recogidas por la cadena nacional NBC News.

Detalles de los daños en las propiedades de Airbnb en Pensacola

De acuerdo con la denuncia policial, los incidentes se registraron en dos viviendas ubicadas en la calle North Guillemard, en el centro de Pensacola. Según el canal local WEAR-TV, la propietaria fue informada por otro usuario de la plataforma sobre la existencia de videos publicados en internet, donde una mujer aparecía orinando sobre distintos objetos de los inmuebles. Al revisar las grabaciones, la dueña constató que los hechos ocurrieron en sus propiedades y procedió a documentar los daños mediante fotografías.

Entre los bienes afectados figuran una silla antigua Crown Royal, una alfombra, una máquina de escribir, cuatro sillas de comedor, una cafetera, una cama, un televisor, un tocadiscos, una tostadora y una chimenea eléctrica. El valor de los objetos dañados en la primera vivienda ascendió a USD 3.980, mientras que en la segunda propiedad se registraron pérdidas adicionales por USD 1.375, según información del canal local 13WHAM y KRCRTV.

La propietaria declaró ante las autoridades que la magnitud de los daños y el olor a orina la llevaron a contactar a la Policía de Pensacola, que inició la investigación y recopiló las pruebas necesarias para el caso. El expediente judicial incluye imágenes, videos y testimonios que vinculan a la acusada con los hechos denunciados.

Airbnb expulsó a la huésped tras el incidente y activó su programa AirCover para asistir a la propietaria con la reclamación y el reembolso por daños materiales. (iStock)

Identificación y detención de la responsable

La identificación de Nicolette Keough como presunta autora de los daños fue posible gracias a los videos publicados en una página de contenido para adultos, donde se la observa cometiendo los actos en ambas viviendas. El reporte policial difundido por la cadena nacional NBC News indica que la propietaria recibió un aviso a través de Airbnb de que una huésped había grabado y subido los videos, lo que facilitó la localización de la responsable.

La Policía de Pensacola procedió a la detención de Keough el 15 de marzo de 2026, imputándole el delito de daños criminales agravados (felony criminal mischief). Este cargo implica la comisión de daños materiales intencionales a la propiedad ajena por un monto superior a los 1.000 dólares, de acuerdo con la legislación del estado de Florida. “Hubo una joven que estaba haciendo dinero de una manera muy inusual que dañó la propiedad de otra persona”, afirmó el portavoz policial Mike Wood en declaraciones recogidas por la cadena nacional NBC News.

La causa quedó radicada en el condado de Escambia, donde la acusada deberá comparecer ante la justicia para responder por los hechos. La investigación se mantiene abierta y la policía ha asegurado la preservación de las pruebas, según informaron medios locales.

Declaraciones de Airbnb y sus políticas ante incidentes

Airbnb confirmó a NBC News que la usuaria fue expulsada de la plataforma tras verificarse la denuncia y que la propietaria afectada cuenta con la cobertura de su programa AirCover. “Este tipo de comportamiento no tiene lugar en Airbnb. Hemos eliminado a la huésped de nuestra plataforma y seguimos asistiendo a la anfitriona con su solicitud de reembolso a través de AirCover, que protege a los anfitriones frente a daños a la propiedad”, indicó la compañía en un comunicado institucional.

El programa AirCover ofrece protección global para anfitriones ante incidentes de daños materiales y dispone de soporte 24h durante todo el año. Según cifras oficiales de la compañía, los casos de reclamaciones graves representan una fracción mínima de las reservas gestionadas. El proceso de reembolso requiere la presentación de documentación, como fotografías y facturas, y la intervención de un equipo especializado para evaluar cada caso.

Airbnb informó a NBC News: “Los anfitriones están respaldados por nuestro soporte global y protección AirCover incluidas en cada reserva”.

Alcance legal del delito de “felony criminal mischief” en Florida

El delito de felony criminal mischief contempla la comisión de daños materiales a bienes ajenos por un valor que excede los 1.000 dólares. Según la legislación de Florida, esta infracción puede acarrear penas de prisión y multas, dependiendo de la magnitud y reiteración de los hechos.

La acusación se fundamenta en la evidencia reunida por la Policía de Pensacola, que incluye imágenes, videos y testimonios de la propietaria y otros testigos. El expediente judicial será analizado por el tribunal del condado de Escambia, que determinará las responsabilidades penales y civiles de la acusada, según el procedimiento legal vigente.

El caso de Pensacola involucra pérdidas superiores a USD 5.000 por destrozos y conductas inapropiadas documentadas en videos publicados en sitios para adultos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto del caso para anfitriones y huéspedes

El incidente de Pensacola evidenció los protocolos de prevención y respuesta de plataformas de alquiler temporario ante situaciones de daño intencional a la propiedad. Según cifras oficiales de la compañía, los anfitriones pueden documentar los daños sufridos y acceder a mecanismos de compensación a través de AirCover, que cubre tanto bienes muebles como inmuebles hasta los límites establecidos por la empresa.

Para los anfitriones, la documentación de los daños mediante fotografías, mensajes y facturas es un requisito esencial para acceder al reembolso. La expulsión de huéspedes responsables de incidentes graves y la colaboración con las autoridades forman parte de las medidas adoptadas por la plataforma para proteger a su comunidad.

La compañía informó a NBC News que “la gran mayoría de las reservas finalizan sin inconvenientes”, pero existen protocolos claros para atender situaciones de este tipo.

Estado de la causa y expectativas para la propietaria

La resolución judicial del caso dependerá de la evaluación de las pruebas y la comparecencia de Nicolette Keough ante el tribunal del condado de Escambia. El proceso establece sanciones penales y civiles en caso de que se confirme la responsabilidad de la acusada, mientras que Airbnb continúa la gestión del reembolso a la anfitriona afectada.

La propietaria mantiene la reclamación formal ante la plataforma y colabora con la Policía de Pensacola para la recuperación de los bienes dañados. El seguimiento del caso y la aplicación de las políticas de protección de Airbnb serán determinantes para el desenlace del incidente.