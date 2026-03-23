Tres bisontes monumentales reciben a los visitantes del Smithsonian en el aniversario 250 de Estados Unidos

Las estatuas monumentales de bisontes en el Museo Nacional de Historia Natural celebran el 250 aniversario de Estados Unidos y su fauna autóctona - (AP Photo/Rahmat Gul)

La explanada del Museo Nacional de Historia Natural del Smithsonian, en Washington D.C., exhibe desde este viernes tres estatuas monumentales de bisontes, creadas en bronce como homenaje permanente al mamífero nacional de Estados Unidos.

La instalación, inaugurada en coincidencia con las celebraciones por el 250 aniversario de la nación, se integra a una serie de iniciativas que buscan conectar la historia, la cultura y el espíritu de servicio comunitario del país.

La instalación escultórica de Gary Staab homenajea al bisonte, declarado mamífero nacional de Estados Unidos en 2016 - (AP Photo/Rahmat Gul)

Las esculturas, que superan en tamaño a los bisontes reales y permanecerán de forma fija en la entrada del museo, simbolizan la transformación de Estados Unidos y la recuperación de especies autóctonas. Según reportó NBC News, el bisonte recibió el estatus de mamífero nacional en 2016, luego de la promulgación de una ley firmada por el entonces presidente Barack Obama.

La legislación se propuso “elevar la importancia del bisonte al nivel del águila calva”, como expresó el senador Martin Heinrich, quien impulsó la medida junto a su par John Hoeven. Actualmente, existen unos 500.000 ejemplares en el país, aunque solo 30.000 viven en estado salvaje, principalmente en el Parque Nacional de Yellowstone.

Las tres figuras de bronce, que superan el tamaño real del bisonte, simbolizan la transformación y la conservación de especies autóctonas - (Erin Braaten/Dancing Aspens Photography vía AP)

Gary Staab, paleoartista y especialista en fauna prehistórica, fue el encargado de diseñar el conjunto escultórico. Staab trabajó sobre modelos de espuma y arcilla a tamaño natural en su estudio de Kearney, Missouri, antes de fundir las piezas en bronce en una instalación ubicada en Colorado. Las figuras representan un toro, una vaca y un ternero.

“Es una historia de conservación que da frutos, una historia de personas que ven una necesidad y la apoyan para conservar un animal que es específico de Norteamérica”, declaró Staab en diálogo con AP. El artista finalizó el proyecto en cuatro meses, un plazo que calificó como “rapidísimo” considerando la magnitud de las obras.

La presentación de las estatuas de bisontes coincide con el lanzamiento de America Gives, una campaña nacional surgida en el marco de la Comisión del Semiquincentenario de Estados Unidos, que busca convertir 2026 en el año con mayor participación voluntaria en la historia del país.

La inauguración de las esculturas coincide con la campaña America Gives, que promueve el voluntariado ciudadano rumbo al Semiquincentenario de 2026 - (AP Photo/Nick Ingram)

“Creemos firmemente que esto tiene tanto que ver con el futuro como con el pasado”, señaló Rosie Rios, presidenta de America250, en declaraciones recogidas por AP. La campaña invita a la población a registrar sus horas de servicio comunitario y cuenta con el respaldo del Congreso y de empresas como Walmart y Coca-Cola.

El programa involucra organizaciones como Girl Scouts of the USA, que otorgará una insignia especial a aproximadamente un millón de jóvenes que completen proyectos de servicio, y Keep America Beautiful, que coordina la recolección de 250 millones de residuos antes del 4 de julio. Además, JustServe planea distribuir alimentos en 250 bancos para reforzar la seguridad alimentaria en los 50 estados. “El patriotismo en este país es un acto de entrega a la comunidad”, afirmó Jennifer Lawson, directora ejecutiva de Keep America Beautiful, citada por AP.

Las actividades de America Gives buscan revitalizar el voluntariado, cuyas tasas aún no alcanzan los niveles previos a la pandemia. Solo el 28% de los estadounidenses declaró haber realizado tareas de voluntariado en 2025, según una encuesta de AP-NORC. El programa aspira a superar la polarización social y fortalecer el compromiso cívico, con especial foco en los jóvenes, para quienes las organizaciones sin fines de lucro han diseñado nuevas formas de colaboración.

Se estima que existen unos 500.000 bisontes en EE.UU., pero solo 30.000 viven hoy en libertad, principalmente en Yellowstone - (AP Photo/Rahmat Gul)

El despliegue de monumentos como el de los bisontes y la reinstalación de la estatua de Cristóbal Colón en la Casa Blanca forman parte de la iniciativa America250, que impulsa el reconocimiento de la diversidad cultural y la memoria histórica en el espacio público.

Para Basil M. Russo, presidente de COPOMIAO, “las estatuas de Colón han representado durante generaciones un símbolo de identidad y orgullo para más de 18 millones de estadounidenses de origen italiano”, según un comunicado oficial.

Las celebraciones por el 250 aniversario, que incluyen tanto instalaciones artísticas como campañas de voluntariado, buscan reafirmar los valores de conservación, participación ciudadana y pluralidad que definen la identidad estadounidense contemporánea.