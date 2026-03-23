Estados Unidos reduce muertes y alcanza récord en esperanza de vida tras la pandemia

Diversas generaciones disfrutan del aire libre en un parque, simbolizando el aumento de la esperanza de vida a 79 años y la reducción de fallecimientos por enfermedades y sobredosis (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reducción de fallecimientos en Estados Unidos durante 2024, con una cifra cercana a 3,07 millones, marcó un quiebre respecto a los años previos, según los registros del Centro Nacional de Estadísticas de Salud de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Este descenso se observó en todos los grupos raciales, étnicos y de género, consolidando una tendencia positiva tras el retroceso experimentado durante la pandemia.

Por primera vez desde 2019, la esperanza de vida en Estados Unidos alcanzó los 79 años, el valor más alto en la historia reciente del país.

Este avance, atribuido al fin de la emergencia sanitaria por COVID-19 y a la reducción de muertes por las principales causas, incluye descensos en enfermedades cardíacas, cáncer y sobredosis de drogas, de acuerdo con el análisis oficial.

Las cifras reflejan una recuperación progresiva que comenzó tras el impacto de la pandemia, que provocó más de 1,2 millones de muertes en el territorio estadounidense y redujo el indicador a menos de 76 años y medio en 2021.

La esperanza de vida en Estados Unidos subió hasta los 79 años por primera vez desde 2019, impulsada por menores fallecimientos por enfermedades crónicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Centro Nacional de Estadísticas de Salud explicó que la esperanza de vida al nacer estima la cantidad promedio de años que viviría un bebé nacido en un año específico, considerando las tasas de mortalidad vigentes.

Tras décadas de mejoras sostenidas gracias a los avances médicos y las políticas públicas, el indicador había registrado su máximo anterior en 2014.

La caída abrupta durante la pandemia revirtió años de progreso, pero los datos actuales muestran una recuperación notable.

Descenso de muertes por enfermedades y sobredosis

En 2024, las enfermedades cardíacas continuaron como la principal causa de muerte en Estados Unidos, aunque se registró una caída del 3 % en decesos por ese motivo por segundo año seguido.

La doctora Sadiya Khan, epidemióloga de la Universidad Northwestern, consideró que el progreso responde a “avances en tratamientos médicos y el control del peso”, elementos que han permitido disminuir los riesgos asociados.

Un grupo diverso de personas, que representa la creciente esperanza de vida a 79 años, disfruta de un día soleado en un parque urbano, simbolizando la reducción de muertes por enfermedades y sobredosis (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las muertes por lesiones no intencionales —incluidas las sobredosis— tuvieron la mayor baja, con una disminución superior al 14 % en el último año, según estadísticas oficiales.

El COVID-19, que anteriormente había ocupado la tercera posición entre las principales causas de muerte, salió del top 10 en 2024.

A raíz de ello, el suicidio ingresó a ese grupo, aunque también experimentó una reducción. Los homicidios disminuyeron en el mismo período, conforme al análisis difundido por los CDC.

Comparación internacional y perspectivas a futuro

Pese a la recuperación observada, Estados Unidos sigue por debajo de decenas de países en esperanza de vida, según el investigador Andrew Stokes de la Universidad de Boston.

Stokes remarcó que “queda mucho más por hacer” para igualar los niveles internacionales y cerrar la brecha persistente con otras economías desarrolladas.

El informe sobre mortalidad de 2025 aún es provisional, pero las estimaciones actuales apuntan a que la cifra de fallecimientos rondará los 3,05 millones de residentes.

Los expertos anticipan que el número podría elevarse levemente a medida que se completen los registros finales. Anderson manifestó su confianza en que la mejora lograda hasta ahora se mantendrá.

Especialistas atribuyen la recuperación de la esperanza de vida en Estados Unidos a una combinación de factores, desde el desarrollo de nuevas terapias y vacunas, hasta el avance en el control de enfermedades prevenibles y en la reducción de riesgos asociados a estilos de vida.

La reducción de fallecimientos en Estados Unidos en 2024 permitió alcanzar la cifra más baja desde la pandemia, con cerca de 3,07 millones de muertes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La revista médica The Lancet indicó que los países con mayor esperanza de vida superan los 83 años, encabezados por Japón, España y Suiza.

En contraste, Estados Unidos aún enfrenta desafíos en el acceso a la salud y en la prevención de enfermedades crónicas.

Factores determinantes y desafíos pendientes

La CDC señaló que la esperanza de vida es un indicador sensible tanto a cambios epidemiológicos como a modificaciones en los sistemas de salud y en el comportamiento social.

El informe destacó que la caída de la mortalidad por sobredosis se vincula con políticas estatales de control de opioides y campañas de prevención en sectores vulnerables.

Persisten retos estructurales para obtener un progreso sostenido. El acceso desigual a servicios médicos, la prevalencia de enfermedades crónicas como la diabetes y la obesidad, y la violencia armada continúan impactando de manera negativa en la longevidad promedio.

Los expertos insisten en reforzar las estrategias de salud pública y ampliar la cobertura de prevención para asegurar y consolidar los avances recientes.

La reducción de fallecimientos en 2024 y el aumento de la esperanza de vida marcan un cambio de ciclo para la salud pública en Estados Unidos, aunque el país enfrenta todavía el reto de cerrar la brecha respecto a los líderes mundiales en longevidad.