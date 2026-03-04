La tasa de mortalidad materna en Estados Unidos desciende a su nivel más bajo desde 2018

En 2024, la tasa de mortalidad materna en Estados Unidos bajó a 17,9 muertes por cada 100.000 nacidos vivos, su nivel más bajo desde 2018. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tasa de mortalidad materna en Estados Unidos descendió en 2024 al nivel más bajo registrado desde 2018, con 17,9 muertes por cada 100.000 nacidos vivos, según informó el Centro Nacional de Estadísticas de Salud (NCHS), organismo federal de referencia, en un reporte publicado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), principal agencia federal de salud pública. El informe detalla que la reducción se observa en mujeres de diferentes grupos demográficos y evidencia notorias diferencias entre etnias y edades.

En 2024 se contabilizaron 649 muertes maternas, frente a 669 en 2023, lo que representa una reducción del 3%. La información, divulgada el jueves, define muerte materna como el deceso de una mujer durante el embarazo o hasta 42 días después de su término. Los CDC señalaron que el análisis incluyó datos a nivel nacional y segmentados por grupos raciales, étnicos y etarios.

Este descenso ocurrió tras un periodo de aumento sostenido de la mortalidad materna entre 2018 y 2021, con un incremento pronunciado durante la pandemia de COVID-19. Las autoridades federales recalcaron que, a pesar de la reciente mejora, la tasa en Estados Unidos aún supera la de otras naciones desarrolladas, subsistiendo importantes brechas, en particular para mujeres negras y mayores de 40 años. Destacan en la respuesta institucional la campaña nacional de los CDC, Hear Her, dirigida a concientizar sobre riesgos maternos, y la vigilancia permanente a través del Sistema de Vigilancia de Mortalidad Materna de los CDC, que reúne datos vitales para el seguimiento y prevención de estos eventos.

¿Cuáles son las cifras clave del informe 2024?

De acuerdo con el Centro Nacional de Estadísticas de Salud (NCHS), el año 2024 finalizó con una tasa de 17,9 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos, el menor registro en seis años. En 2023, el dato fue de 18,6 por cada 100.000, mientras que en 2018 se anotaron 17,4, el último valor inferior al actual.

En el apartado de diferencias raciales y étnicas, la mortalidad materna en mujeres negras llegó a 44,8 por cada 100.000 nacidos vivos, cerca del triple respecto a las mujeres blancas (14,2 por cada 100.000). Entre las mujeres hispanas y asiáticas se informaron tasas de 12,1 y 18,1, respectivamente.

Respecto a la edad, las mujeres de 40 años o más registraron la tasa más alta: 62,3 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. En las menores de 25 años fue de 13,7, y en el grupo intermedio, de 25 a 39 años, se ubicó en 16,5.

El informe del NCHS detectó una caída del 3% en muertes maternas respecto a 2023, pero señala notorias diferencias entre etnias y edades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo evolucionó la mortalidad materna en los últimos años?

El reporte del NCHS indica que la mortalidad materna aumentó sostenidamente de 2018 a 2021, fenómeno atribuido en parte al impacto de la pandemia de COVID-19, según los CDC. Durante ese periodo, la tasa pasó de 20,1 a 32,9 por cada 100.000 nacidos vivos. Desde 2022 comenzó a observarse una reducción, marcada especialmente en los últimos dos años.

El documento oficial precisa que la disminución entre 2023 y 2024 no fue estadísticamente significativa para todos los grupos demográficos, aunque sí representa el descenso más acusado desde la pandemia.

¿Qué disparidades persisten según raza, etnia y edad?

Las desigualdades raciales siguen como un reto central. Los CDC indican que la tasa de mortalidad materna en mujeres negras supera en más de tres veces a la de mujeres blancas. El informe también identifica en las mujeres de 40 años o más un riesgo 4,5 veces mayor que en las menores de 25 años, y 3,7 veces por encima de quienes tienen entre 25 y 39 años.

Entre los factores asociados, las autoridades citan la mayor prevalencia de enfermedades cardiovasculares preexistentes, acceso dispar a servicios de salud y mayor exposición a complicaciones obstétricas. El NCHS aclara que el informe no identifica causas concretas de la disminución reciente y puntualiza: la mayoría de las muertes maternas son prevenibles.

Las mujeres negras presentan una tasa de mortalidad materna de 44,8 por cada 100.000 nacidos vivos, casi el triple que la de mujeres blancas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué acciones implementan los CDC y otras agencias federales?

La respuesta institucional comprende la campaña nacional de los CDC, Hear Her, dirigida a informar sobre síntomas y señales de alarma durante y después del embarazo. Además, el Sistema de Vigilancia de Mortalidad Materna de los CDC, herramienta clave para la salud pública, recoge sistemáticamente datos a escala nacional para identificar factores de riesgo y causas principales de fallecimiento, conforme informa el reporte.

De acuerdo con el mismo informe, más del 80% de las muertes relacionadas con el embarazo podrían prevenirse. Por ello, la vigilancia epidemiológica y el acceso a servicios de salud materna permanecen como prioridades principales para la política pública.

¿Qué se mantiene y qué cambia respecto a reportes anteriores?

El descenso observado en 2024 contrasta con los incrementos previos, si bien las autoridades enfatizan que no existe un cambio estadísticamente significativo para todos los grupos. El análisis sigue la metodología de años anteriores, utilizando registros oficiales de mortalidad y la definición establecida de muerte materna: fallecimiento durante el embarazo o en las seis semanas posteriores.

El documento no atribuye la reducción a una causa específica y subraya la necesidad de investigaciones adicionales para precisar los factores que contribuyeron a la caída de este año.

Las mujeres de 40 años o más registran el mayor riesgo, con 62,3 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos según los CDC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el impacto potencial para la población y el sistema de salud?

La disminución de la mortalidad materna tiene efectos concretos en la salud de las mujeres en edad reproductiva y de sus familias. Los CDC sostienen que el monitoreo y la intervención oportuna favorecen una reducción sostenida de desigualdades. Recomiendan el acceso garantizado a atención prenatal, seguimiento de condiciones preexistentes y avanzar hacia la equidad en el sistema sanitario como líneas prioritarias de acción institucional.

El informe destaca que la mortalidad materna en Estados Unidos sigue por encima de la reportada en otros países desarrollados, lo que sostiene su presencia en la agenda de salud pública nacional.