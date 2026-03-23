Estados Unidos

El FBI alerta sobre ola de ataques de jackpotting a cajeros automáticos en Estados Unidos

Las pérdidas por ciberdelitos que fuerzan a las máquinas a entregar efectivo superan los USD 20 millones en 2025, impulsando una revisión urgente de la seguridad bancaria en todo el país

Guardar
Una alerta del FBI sobre
Una alerta del FBI sobre ataques de jackpotting a cajeros automáticos se muestra en pantalla mientras una patrulla policial y una figura se ven borrosas en una calle nocturna (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades de Estados Unidos advierten sobre un notable aumento en los ataques de “jackpotting” contra cajeros automáticos: en lo que va de 2025, los daños económicos superan los USD 20 millones y la tendencia sigue en alza, según alertó la Oficina Federal de Investigación (FBI) en una reciente comunicación citada por el medio Fox News.

Este tipo de ciberdelito, que fuerza a las máquinas a dispensar dinero en efectivo mediante la instalación de malware, amenaza la infraestructura financiera y expone debilidades críticas en los sistemas tecnológicos utilizados en cajeros distribuidos por todo el país.

Desde 2020, se han reportado cerca de 1.900 ataques de jackpotting a nivel nacional. Más de un tercio de estos incidentes se concentraron durante el último año, de acuerdo con los datos recopilados por el FBI y referenciados por Fox News.

Este incremento representa una evolución respecto a los años previos y plantea desafíos complejos para la protección y mantenimiento de los sistemas bancarios automáticos.

El FBI identificó que los delincuentes explotan vulnerabilidades presentes en modelos de cajeros automáticos de distintos fabricantes y bancos.

La pantalla de un cajero
La pantalla de un cajero automático muestra "JACKPOTTING" mientras una mano enguantada extrae billetes, simbolizando los ataques que causan pérdidas millonarias en Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchas de estas máquinas funcionan con versiones antiguas del sistema operativo Windows, como Windows 7, que dejó de recibir actualizaciones de seguridad hace varios años.

Esta obsolescencia crea brechas explotables: cuando los atacantes descubren una falla en el software, pueden replicar su método en una amplia gama de equipos y redes bancarias.

La modalidad de jackpotting utiliza un acceso físico al compartimento de mantenimiento del cajero, generalmente mediante llaves genéricas.

Una vez dentro, los atacantes extraen la unidad de almacenamiento para cargar software malicioso o la reemplazan por un dispositivo previamente comprometido.

Tras reiniciar la máquina, el sistema infectado ejecuta comandos enviados por el malware, como el conocido Ploutus, que puede controlar el protocolo XFS responsable de autorizar transacciones en la red bancaria.

El malware interrumpe la verificación habitual con la entidad financiera. En vez de validar la operación, la máquina obedece las instrucciones del atacante: entrega billetes sin requerir tarjeta, cuenta ni autentificación legítima.

Un cajero automático vandalizado expulsa
Un cajero automático vandalizado expulsa billetes de dólar en una calle oscura, ilustrando los millonarios ataques de jackpotting que afectan a los Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta manipulación permite retiros masivos de efectivo que impactan directamente sobre las entidades bancarias.

Los ataques de jackpotting superaron los USD 20 millones en pérdidas en 2025, con casi 1.900 cajeros afectados desde 2020

Las cifras oficiales del FBI, citadas por Fox News, detallan: “En 2025, las pérdidas derivadas de ataques de jackpotting han superado los USD 20 millones”.

Los reportes se distribuyen por todo el territorio estadounidense y afectan a diversas instituciones y modelos de cajero.

El carácter sistémico de la amenaza obliga a revisar miles de equipos y complica la respuesta inmediata por parte de los bancos.

La Oficina Federal de Investigación advierte que ninguna marca ni banco está exento, ya que los atacantes buscan fallos transversales en la industria, aprovechando la falta de actualizaciones y la homogeneidad de los sistemas operativos utilizados.

El costo recae sobre bancos, pero los clientes asumen el impacto final

Aunque los usuarios no son el objetivo directo del jackpotting, las consecuencias terminan trasladándose a ellos. Cuando los bancos enfrentan pérdidas, suelen recurrir a sus aseguradoras para cubrir los daños iniciales.

Sin embargo, estos costos se trasladan a los clientes a través de mayores comisiones, cargos administrativos o condiciones más restrictivas para operar cuentas, según explicó Fox News citando la advertencia del FBI.

El fenómeno ilustra cómo el delito informático, aunque focalizado en una etapa técnica, afecta indirectamente a millones de usuarios.

Un presentador de noticias informa
Un presentador de noticias informa sobre la advertencia del FBI acerca de una ola de ataques de jackpotting a cajeros automáticos en Estados Unidos, mostrando un mapa con las ubicaciones afectadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Michael Crean, vicepresidente senior de SonicWall, observó que estos incidentes ponen de manifiesto debilidades sistémicas no solo en el sector bancario, sino también en otras áreas críticas como la tecnología médica.

Además, el FBI remarca que la amenaza es transversal: los ciberdelincuentes replican ataques en cualquier entorno vulnerable, sin importar la marca o el banco involucrado.

El FBI recomienda actualizar sistemas, pero la renovación avanza lento

La Oficina Federal de Investigación recomienda actualizar los sistemas operativos de los cajeros, reforzar los controles de acceso físico y monitorear permanentemente actividades anómalas.

No obstante, Fox News señala que implementar estas medidas en miles de equipos dispersos por el país requiere tiempo y recursos significativos.

Paralelamente, los ciberdelincuentes siguen desarrollando nuevas técnicas para comprometer equipos obsoletos o insuficientemente protegidos.

Las autoridades también instan a los usuarios a extremar precauciones: utilizar cajeros ubicados en sucursales o zonas transitadas, vigilar posibles signos de manipulación, evitar operar en máquinas que reinician o presentan fallos inesperados y proteger el ingreso del PIN.

Aunque en los ataques de jackpotting el dinero del cliente no suele estar directamente involucrado, la sofisticación creciente de los fraudes obliga a mantener vigilancia constante sobre los movimientos de cuenta.

Temas Relacionados

Estados-Unidos-NoticiasJackpottingOficina Federal de InvestigaciónCiberseguridad BancariaMalware

Últimas Noticias

Relatos de pasajeros revelaron el ambiente previo al accidente en La Guardia y la maniobra del piloto para evitar una tragedia mayor

Una noche que empezó como cualquier otra terminó con relatos de angustia y heroísmo entre los pasajeros que sobrevivieron al impacto en la pista de Nueva York

Relatos de pasajeros revelaron el

Así fue el choque entre un avión y un camión de bomberos en el aeropuerto de La Guardia en Nueva York

La colisión, ocurrida ante la mirada de pasajeros y empleados, dejó a dos víctimas mortales entre la tripulación del vuelo, aunque el resto de ocupantes de ambas unidades resultó sin lesiones, según registros oficiales

Así fue el choque entre

Profesores no permanentes de la Universidad de Nueva York inician huelga por mejoras salariales

Cerca de 950 docentes de tiempo completo paralizan actividades tras fracasar las negociaciones con la universidad, exigiendo aumentos de sueldo y apoyo para vivienda en una protesta sin precedentes en el campus de Manhattan

Profesores no permanentes de la

El estudio del envejecimiento en perros abre nuevas vías para la medicina humana

La investigación interdisciplinaria que involucra a más de cincuenta mil animales analizó factores ambientales y de estilo de vida para avanzar en la comprensión de enfermedades relacionadas con la edad en personas y canes

El estudio del envejecimiento en

La Corte Suprema estudia posibles cambios al conteo de votos por correo en California

El máximo tribunal federal analiza si se deben aceptar solo los sufragios recibidos antes del cierre de la jornada electoral, lo que podría excluir miles de papeletas emitidas conforme a la normativa vigente estatal

La Corte Suprema estudia posibles

TECNO

Microsoft planea un Windows 11

Microsoft planea un Windows 11 menos saturado de anuncios y más enfocado en el usuario

Nadie está por encima del mercado: el jurado que condenó a Elon Musk

El CEO de Pinterest apoya prohibir redes sociales a menores de 16 años por salud mental

ChatGPT incluirá anuncios: OpenAI lleva la publicidad a sus versiones gratuita y Go

Trucos definitivos para prolongar la batería de un celular Android cuando no hay un cargador cerca

ENTRETENIMIENTO

Jurado ordena a Bill Cosby

Jurado ordena a Bill Cosby pagar una millonaria compensación a la mujer que lo acusó de abuso sexual en 1972

Harry Styles transformó Manchester en una fiesta con el estreno de su nuevo álbum

Alan Ritchson, estrella de “Reacher”, es investigado por presunta agresión a un vecino en Tennessee

“Estoy muy feliz de ver que este papel pase a otras manos”, afirmó Daniel Radcliffe al despedirse de Harry Potter

Murió Valerie Perrine, actriz nominada al Oscar y estrella de “Superman”

MUNDO

Largas filas en Teherán para

Largas filas en Teherán para comprar generadores ante la amenaza de Trump de atacar las centrales eléctricas de Irán

Cómo funcionan los humedales flotantes que ya muestran resultados prometedores en la lucha contra la polución

Los mercados de Wall Street cerraron con ganancias y el petróleo cayó tras el anuncio de Donald Trump sobre Irán

Megapiranha y la evolución de un mito: cómo un pez prehistórico se convirtió en “estrella” del cine de terror

Ruinas medievales, lagos salados y atardeceres silenciosos: así es Lokrum, la isla donde la noche es solo para la naturaleza