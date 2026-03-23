Comienza la primavera en Miami con una agenda repleta de actividades y eventos especiales

La primavera en Miami ofrece una agenda cultural diversa, con conciertos, festivales de cine y experiencias teatrales interactivas para todos los públicos (Arte Superblue-Secret Miami)

La primavera en Miami se presenta con una oferta cultural diversa, actividades al aire libre y espectáculos inmersivos que destacan por su originalidad y amplitud.

Las propuestas van desde conciertos a la luz de las velas y festivales de cine hasta experiencias teatrales interactivas, consolidando a la ciudad como epicentro del entretenimiento primaveral en el sur de Florida.

Según Secret Miami, la programación de este año combina eventos ya consolidados con novedades que refuerzan la reputación de Miami como referente cultural y recreativo.

El calendario incluye espectáculos de renombre internacional, como el regreso del Cirque du Soleil con su producción LUZIA, inspirada en el folclore mexicano y presentada en Gulfstream Park, Hallandale Beach.

Esta propuesta, con acrobacias bajo la lluvia y una puesta en escena surrealista, se ha transformado en uno de los grandes atractivos de la estación. Secret Miami la define como una cita imprescindible para residentes y turistas.

El Cirque du Soleil llega a Miami con su espectáculo LUZIA, inspirado en el folclore mexicano y considerado un evento esencial de la temporada (Cirque du Soleil)

La agenda primaveral también suma la presencia del Festival de Cine de Miami, que en su edición número 43 —del 9 al 19 de abril— reúne filmes internacionales y producciones locales bajo la organización del Miami Dade College.

Las actividades incluyen talleres y espacios para el intercambio entre profesionales y público.

El circo, el cine y el arte experiencial protagonizan la temporada

El arte experiencial ocupa un lugar central en Superblue, donde instalaciones como Forest of Us de Es Devlin —un laberinto de espejos inspirado en la estructura pulmonar— y Pulse Topology de Rafael Lozano-Hemmer —con tres mil bombillas que laten al ritmo del visitante— ofrecen alternativas para quienes buscan vivencias artísticas fuera de lo convencional.

La Feria y Exposición Juvenil del Condado de Miami-Dade, realizada del 12 de marzo al 5 de abril, reúne a miles de asistentes y se mantiene como la feria más visitada de Florida.

Juegos mecánicos, espectáculos circenses y atracciones familiares conforman el núcleo del evento, que ya es parte de la tradición local.

La Feria Juvenil del Condado de Miami-Dade se consolida como la más visitada de Florida, con juegos, espectáculos circenses y atracciones familiares (Miami Beach)

En el Museo Paradox de Wynwood, más de 70 exposiciones interactivas desafían la percepción sensorial con ilusiones científicas y experiencias visuales, ampliando el abanico de actividades para el público que busca aprender y divertirse.

La naturaleza está presente en la 6.ª edición del Festival Anual de las Flores de The Berry Farms, donde recorrer laberintos de girasoles y observar diversas especies florales integra el programa primaveral.

La recolección de fresas frescas en granjas cercanas y la degustación de productos derivados completan la propuesta rural a las afueras de la ciudad.

Eventos como los conciertos Candlelight, con repertorios de artistas como Coldplay, Fleetwood Mac y Ed Sheeran en ambientes íntimos, agregan variedad a la oferta cultural actual, según Secret Miami.

Festivales temáticos, experiencias familiares y espacios naturales en Miami

La programación primaveral incluye la Winter Music Conference, que en su edición número 36 se celebra del 24 al 26 de marzo en el Kimpton EPIC Hotel.

La Winter Music Conference reúne a la industria musical en Miami con énfasis en innovación tecnológica, talleres y fiestas temáticas del 24 al 26 de marzo (The Miami Guide)

El evento contempla talleres, mesas redondas y fiestas temáticas, enfocándose en la innovación tecnológica aplicada a la industria musical.

Los jardines históricos del sur de Florida, como Vizcaya y los jardines japoneses Morikami, ofrecen recorridos exclusivos para apreciar la biodiversidad vegetal de la región.

La red de espacios verdes urbanos y las rutas de senderismo complementan la oferta para quienes buscan contacto directo con la naturaleza.

Entre los espectáculos familiares se destaca Immersive Space Symphony: Music of Hans Zimmer, que integra música en vivo y proyecciones digitales y permite a las familias explorar el universo en una experiencia sensorial única.

El Festival Renacentista de Florida, en su 34.ª edición hasta el 29 de marzo en Deerfield Beach, presenta temáticas semanales rotativas e incentiva la participación de los asistentes con vestimenta de época.

El Festival Renacentista de Florida en Deerfield Beach celebra su 34ª edición con temáticas semanales y participación con trajes de época (Tripadvisor)

El teatro interactivo está representado por The Jury Experience, una propuesta donde el público asume el papel de jurado y forma parte activa en la resolución de misterios escénicos. El formato incentiva el debate y la interacción directa con los espectadores.

Museos, espectáculos internacionales y escapadas cercanas

El circuito cultural bajo techo incluye museos como PAMM y HistoryMiami Museum, que ofrecen acceso gratuito en jornadas primaverales seleccionadas.

El HistoryMiami Museum ofrece acceso gratuito en jornadas primaverales seleccionadas, integrando la oferta cultural de Miami para residentes y turistas (HistoryMiami Museum)

La cartelera teatral cuenta con la llegada de la gira nacional de Moulin Rouge! The Musical al Adrienne Arsht Center (17 al 22 de marzo) y el clásico Disney on Ice en el FLA Live Arena de Sunrise, con icónicos personajes de Frozen, Moana y Coco.

La temporada finaliza con la invitación a descubrir pueblos y localidades próximas a Miami, sugeridos como destinos ideales para quienes buscan cambiar de ambiente sin alejarse demasiado de la ciudad.

La agenda de Secret Miami evidencia cómo la cultura, la naturaleza y el entretenimiento multidisciplinario conforman un panorama en el que Miami se consolida como destino referente durante la primavera.