Una pequeña localidad de Arizona acaba de romper el récord de calor en marzo: qué temperatura alcanzó

Martinez Lake, en Arizona, registró un récord histórico de 43,3 ℃ en marzo, la temperatura más alta jamás alcanzada en Estados Unidos durante ese mes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un récord de temperatura sin precedentes en marzo sacudió al suroeste de Estados Unidos. Martinez Lake, una comunidad pequeña de Arizona, alcanzó el 19 de marzo 43,3 ℃ (110 °F), la temperatura más alta jamás registrada en el país durante ese mes.

El dato, confirmado por el Servicio Meteorológico Nacional, superó la marca anterior de 42,2 ℃ (108 °F) establecida en Rio Grande City, Texas, en 1954 y que North Shore, California, igualó el 18 de marzo; el suceso no se limitó a una sola localidad, ya que la ola de calor adelantó el verano en toda la región, con récords diarios y mensuales en ciudades como Phoenix, Los ángeles, San Diego y Las Vegas.

Más de 18 millones de personas quedaron bajo advertencias de calor extremo por la ola sin precedentes que afectó a Arizona, California y Nevada. (REUTERS/ Mike Blake)

Más de 18 millones de personas estuvieron bajo advertencias de calor extremo. Las temperaturas superaron en hasta 30 grados los valores normales de marzo debido a un sistema de alta presión inusual que aumentó drásticamente el calor en la zona, lo que forzó el cierre de rutas, senderos y la modificación de actividades al aire libre, según informaron USA Today y Fox10 Phoenix.

La marca de Martinez Lake

El Servicio Meteorológico Nacional detectó los 43,3 ℃ (110 °F) en las inmediaciones de Martinez Lake, una comunidad recreativa situada al norte de Yuma, cerca del límite con California. El dato fue validado por USA Today, Fox10 Phoenix, Associated Press y National Today, además de organismos oficiales.

Los expertos subrayan que nunca antes se había registrado una cifra tan alta en marzo en Estados Unidos.

Más de 18 millones de personas quedaron bajo advertencias de calor extremo por la ola sin precedentes que afectó a Arizona, California y Nevada. REUTERS/Emily Steinberger

La marca previa, de 42,2 ℃ (108 °F), se mantenía vigente desde 1954 y solo North Shore, California, logró igualarla el día anterior al nuevo récord. El fenómeno no se detuvo ahí. Otras localidades del sur de California, como Cathedral City y Thermal, también llegaron a los 42,2 ℃ (108 °F) hacia el final del invierno.

Los meteorólogos estimaron que Thermal podía alcanzar los 43,3 ℃ (110 °F) al día siguiente, según los modelos de pronóstico.

Ola de calor temprana: causas y consecuencias

Un sistema de alta presión se instaló sobre el suroeste, creando un domo de aire caliente que atrapó el calor y elevó las temperaturas muy por encima de lo habitual. Este patrón, inusual para la época, generó condiciones extremas en Arizona, California, Nevada, Nuevo México y parte de Colorado y Utah.

El calor extremo no solo batió récords históricos: adelantó el calendario estacional de las grandes ciudades. En Phoenix, el 19 de marzo se registraron 40,6 ℃ (105 °F), una marca que normalmente no se alcanza hasta fines de mayo.

Un sistema inusual de alta presión provocó temperaturas hasta 30 grados por encima de lo normal para marzo en varias regiones del suroeste estadounidense. (AP Foto/Matt York, Archivo)

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que el primer día con más de 37,8 ℃ (100 °F) suele darse recién el 10 de mayo. Hasta ahora, el récord de la fecha más temprana con esa temperatura era el 26 de marzo de 1988.

En Los Ángeles, el 17 de marzo se llegó a 36,7 ℃ (98 °F), superando un récord vigente desde 1914. San Diego, Las Vegas, Tucson y Denver también informaron temperaturas inéditas para marzo.

Las autoridades meteorológicas anticipan que la ola de calor se mantendrá al menos hasta el próximo fin de semana, con un leve descenso a partir del domingo.

Advertencias, cierres y cambios en la vida diaria

Las autoridades municipales y estatales emitieron advertencias y recomendaciones para prevenir golpes de calor y deshidratación. Phoenix cerró los senderos de la Camelback Mountain; la decisión busca limitar el acceso de los excursionistas y reducir la demanda de rescates.

En otras ciudades, parques y rutas de senderismo también restringieron el acceso durante las horas más calurosas.

La vida cotidiana se adaptó a la nueva realidad. Habitantes de Phoenix y Yuma evitaron salir al mediodía, buscaron sombra y bebieron más agua de lo habitual. Trabajadores de la construcción y otros oficios expuestos al sol modificaron sus horarios.

Phoenix alcanzó los 40,6 ℃ el 19 de marzo, una temperatura que normalmente solo se registra al final de la primavera, según el Servicio Meteorológico Nacional. (AP Foto/Jae C. Hong)

“Ya tomé tres bebidas con electrolitos. Es el desierto, hace mucho calor, pero no me preocupa”, comentó un obrero en Thermal a Bastille Post.

El calor afectó especialmente a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Las autoridades recomendaron prestar atención a los síntomas de insolación, usar ropa ligera y permanecer en ambientes frescos siempre que fuera posible.

Además, recordaron que el riesgo de incendios forestales aumenta bajo estas condiciones.

Cambio climático y proyecciones

Expertos en meteorología y clima vinculan este episodio a patrones de cambio climático. Señalan que las olas de calor fuera de temporada serán cada vez más frecuentes y severas en el suroeste estadounidense. “Esta ola de calor subraya la necesidad urgente de preparar a las comunidades para un futuro más cálido”, advierte National Today.

La ola de calor adelantó el verano en Phoenix, Los Ángeles, San Diego y Las Vegas, rompiendo récords diarios y mensuales en estas ciudades del suroeste. (REUTERS/ Mike Blake)

Los modelos climáticos pronostican que la región tendrá más días con temperaturas extremas en los próximos años. Las autoridades ya trabajan en adaptar las infraestructuras, reforzar los sistemas de alerta y sensibilizar a la población sobre los riesgos asociados al calor.