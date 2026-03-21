Murió Robert Mueller, ex director del FBI

Robert Mueller, ex director del FBI (EFE/EPA/JIM LO SCALZO)

Robert S. Mueller III, el director del FBI que transformó la principal agencia de aplicación de la ley del país en una fuerza de lucha contra el terrorismo después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, y que luego se convirtió en fiscal especial encargado de investigar los vínculos entre Rusia y la campaña presidencial de Donald Trump, ha fallecido. Tenía 81 años.

“Con profunda tristeza, compartimos la noticia de que Bob falleció” la noche del viernes, informó su familia en un comunicado el sábado. “Su familia pide que se respete su privacidad”.

En el FBI, Mueller se dedicó casi de inmediato a reformar la misión de la agencia para satisfacer las necesidades de aplicación de la ley del siglo XXI, comenzando su mandato de 12 años apenas una semana antes de los atentados del 11 de septiembre y sirviendo bajo presidentes de ambos partidos políticos. Fue nominado por el presidente republicano George W. Bush.

El acontecimiento catastrófico cambió instantáneamente la máxima prioridad de la agencia: de resolver crímenes domésticos a prevenir el terrorismo, un cambio que impuso un estándar casi imposible de cumplir para Mueller y el resto del gobierno federal: evitar 99 de cada 100 complots terroristas no era suficiente.

Más tarde, fue fiscal especial en la investigación del Departamento de Justicia sobre si la campaña de Trump coordinó ilegalmente con Rusia para influir en el resultado de las elecciones presidenciales de 2016.

Trump publicó en redes sociales sobre la muerte de Mueller: “Robert Mueller acaba de morir. Bien, me alegro de que esté muerto”. El presidente republicano agregó: “¡Ya no puede hacerle daño a gente inocente!”.

El FBI no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Mueller fue el fiscal especial encargado de investigar los presuntos vínculos entre Rusia y la campaña presidencial de Donald Trump antes de su primer mandato (REUTERS/Jim Bourg)

Una segunda etapa como investigador de un presidente en funciones

El segundo director con mayor tiempo en la historia del FBI, solo por detrás de J. Edgar Hoover, Mueller ocupó el cargo hasta 2013 después de aceptar la solicitud del presidente demócrata Barack Obama de continuar incluso después de haber terminado su mandato de 10 años.

Después de varios años en la práctica privada, Mueller fue solicitado por el fiscal general adjunto Rod Rosenstein para regresar al servicio público como fiscal especial en la investigación Trump-Rusia.

El semblante severo y el carácter taciturno de Mueller coincidían con la seriedad de la misión, ya que su equipo pasó casi dos años realizando discretamente una de las investigaciones más trascendentales, aunque divisivas, en la historia del Departamento de Justicia. No realizó conferencias de prensa ni apariciones públicas durante la investigación, manteniéndose en silencio a pesar de los ataques de Trump y sus partidarios, y creando una aura de misterio alrededor de su trabajo.

En total, Mueller presentó cargos penales contra seis de los asociados del presidente, incluidos su jefe de campaña y su primer asesor de seguridad nacional.

El informe de 448 páginas, publicado en abril de 2019, identificó contactos sustanciales entre la campaña de Trump y Rusia, pero no alegó una conspiración criminal. Detalló información perjudicial sobre los intentos de Trump para tomar el control de la investigación e incluso para cerrarla, aunque se negó a decidir si Trump había infringido la ley, en parte debido a una política del departamento que prohíbe la acusación de un presidente en funciones.

Pero, quizá en el lenguaje más recordado del informe, Mueller señaló enfáticamente: “Si tuviésemos confianza, después de una investigación exhaustiva de los hechos, de que el presidente claramente no cometió obstrucción de la justicia, así lo afirmaríamos. Basándonos en los hechos y las normas legales aplicables, no estamos en condiciones de emitir ese juicio”.

La conclusión ambigua no propinó el golpe devastador a la administración que algunos opositores de Trump esperaban, ni desencadenó un impulso sostenido de los demócratas de la Cámara de Representantes para iniciar un juicio político contra el presidente, aunque posteriormente fue juzgado y absuelto por acusaciones separadas relacionadas con Ucrania.

El resultado también dejó espacio para que el fiscal general William Barr insertara sus propias opiniones. Él y su equipo determinaron por su cuenta que Trump no obstruyó la justicia, y él y Mueller tuvieron desacuerdos privados sobre una carta resumen de cuatro páginas de Barr que Mueller consideró que no reflejaba adecuadamente la conclusión perjudicial de su informe.

Mueller decepcionó a los demócratas durante una esperada audiencia en el Congreso sobre su informe, cuando ofreció respuestas lacónicas, de una sola palabra, y pareció inseguro en su testimonio. Frecuentemente, pareció vacilar en detalles de su investigación. Estuvo lejos de la actuación dominante que muchos esperaban de Mueller, quien tenía una reputación impresionante en Washington.

En los meses siguientes, Barr dejó claras sus diferencias con los fundamentos de la investigación sobre Rusia, llegando incluso a desestimar un proceso por falsas declaraciones que Mueller había presentado contra el exasesor de seguridad nacional Michael Flynn, a pesar de que esa investigación terminó en una declaración de culpabilidad.

La labor de Mueller como fiscal especial fue la culminación de una carrera en el servicio público.

Mueller cambió el foco de investigación del FBI (REUTERS/Nathan Howard)

Una transformación del FBI en una agencia de seguridad nacional

Su tiempo como director del FBI estuvo marcado por los atentados del 11 de septiembre y sus consecuencias, mientras un FBI dotado de nuevos y amplios poderes de vigilancia y seguridad nacional se apresuraba a enfrentar a una Al Qaeda en ascenso e interrumpir complots y arrestar a terroristas antes de que pudieran actuar.

Era un nuevo modelo de actuación para un FBI que durante mucho tiempo se había acostumbrado a investigar delitos que ya habían ocurrido.

Cuando asumió como director del FBI, “esperaba enfocarme en áreas que me eran familiares como fiscal: casos de drogas, delitos de cuello blanco y crímenes violentos”, dijo Mueller a un grupo de abogados en octubre de 2012.

Sin embargo, “debimos enfocarnos en cambios estratégicos a largo plazo. Tuvimos que mejorar nuestras capacidades de inteligencia y actualizar nuestra tecnología. Tuvimos que consolidar alianzas y forjar nuevas amistades, tanto en nuestro país como en el extranjero”.

Como respuesta, el FBI trasladó a 2.000 de sus 5.000 agentes de los programas criminales de la agencia a la seguridad nacional.

Con la perspectiva que da el tiempo, la transformación fue un éxito. En su momento, hubo problemas, y Mueller lo reconoció. En un discurso cerca del final de su mandato, Mueller recordó “aquellos días en que éramos atacados por los medios y golpeados por el Congreso; cuando el fiscal general no estaba para nada satisfecho conmigo”.

Entre los problemas: la inspección general del Departamento de Justicia descubrió que el FBI eludió la ley para obtener miles de registros de llamadas telefónicas para investigaciones de terrorismo.

Mueller decidió que el FBI no participaría en técnicas abusivas de interrogatorio de presuntos terroristas, pero la política no se comunicó eficazmente hasta casi dos años después. En un esfuerzo por transformar al FBI en una organización sin papel, la agencia gastó más de 600 millones de dólares en dos sistemas informáticos: uno con dos años y medio de retraso y un predecesor que sólo se completó parcialmente y debió ser descartado después de que los consultores lo consideraran obsoleto y lleno de problemas.

Para la principal agencia de aplicación de la ley del país, fue un viaje accidentado por un terreno difícil.

Pero también hubo muchos éxitos, incluyendo complots terroristas frustrados y casos penales de alto perfil como el del estafador Bernie Madoff. El republicano también cultivó una reputación apolítica en el cargo, llegando casi a renunciar en un enfrentamiento con la administración Bush por un programa de vigilancia que él y su sucesor, James Comey, consideraban ilegal.

Famosamente, se mantuvo junto a Comey, entonces fiscal general adjunto, durante un dramático enfrentamiento en 2004 en un hospital sobre las reglas federales de escuchas telefónicas. Ambos hombres se plantaron al lado de la cama del fiscal general John Ashcroft, gravemente enfermo, para bloquear a funcionarios de la administración Bush que intentaban conseguir el permiso de Ashcroft para reautorizar un programa secreto de escuchas telefónicas sin orden judicial.

En un voto de confianza extraordinario, el Congreso, a petición del gobierno de Obama, aprobó una prórroga de dos años para que Mueller permaneciera en su cargo.

Robert Mueller fue fiscal general y director del FBI (REUTERS/Jonathan Ernst)

Un marine que sirvió en Vietnam antes de convertirse en fiscal

Mueller nació en la ciudad de Nueva York y creció en un suburbio acomodado de Filadelfia.

Obtuvo un título de grado en la Universidad de Princeton y una maestría en relaciones internacionales en la Universidad de Nueva York. Luego se unió a los Marines, sirviendo durante tres años como oficial en la Guerra de Vietnam. Dirigió un pelotón de fusileros y fue condecorado con una Estrella de Bronce, un Corazón Púrpura y dos Medallas de Encomio de la Armada. Tras su servicio militar, Mueller obtuvo el título de abogado en la Universidad de Virginia.

Mueller se convirtió en fiscal federal y disfrutaba el trabajo de manejar casos penales. Ascendió rápidamente en las oficinas de los fiscales estadounidenses en San Francisco y Boston desde 1976 hasta 1988. Más tarde, como jefe de la división de lo penal del Departamento de Justicia en Washington, supervisó una variedad de procesamientos de alto perfil que lograron victorias contra objetivos tan diversos como el dictador panameño Manuel Noriega y el jefe mafioso neoyorquino John Gotti.

En un cambio de carrera a mitad de camino que sorprendió a sus colegas, Mueller dejó un empleo en un prestigioso bufete de abogados de Boston para unirse a la división de homicidios de la oficina del fiscal en la capital del país. Allí, se sumergió como litigante senior en un voluminoso cúmulo de casos de asesinatos sin resolver relacionados con drogas, en una ciudad marcada por la violencia.

Mueller se guiaba por una pasión mantenida a lo largo de su carrera por el arduo trabajo de construir casos penales exitosos. Incluso como director del FBI, se involucraba en los detalles de las investigaciones, algunas de ellas casos importantes, pero otras de menor relevancia, sorprendiendo a veces a los agentes que de repente se encontraban al teléfono con el director.

“Los libros de administración dirán que, como jefe de una organización, uno debe enfocarse en la visión”, dijo Mueller en una ocasión. Pero “para mí, existían y siguen existiendo aquellas áreas en las que es necesario involucrarse personalmente”, especialmente respecto a “la amenaza terrorista y la necesidad de conocer y comprender esa amenaza en su raíz”.

Dos atentados terroristas ocurrieron hacia el final de la gestión de Mueller: el atentado en el maratón de Boston y los tiroteos de Fort Hood en Texas. Ambos le pesaron mucho, reconoció en una entrevista dos semanas antes de su salida.

“Uno se sienta con las familias de las víctimas, ve el dolor por el que atraviesan y siempre se pregunta si no había algo más” que pudo haberse hecho, dijo.

(Con información de AP)