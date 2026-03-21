Las estafas utilizando mensajes de texto falsos para robar datos de conductores se intensifican en Estados Unidos

El aumento de estafas de mensajes de texto dirigidas a conductores en Estados Unidos preocupa a las autoridades por el robo de datos personales y pagos indebidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La proliferación de mensajes de texto fraudulentos dirigidos a conductores ha encendido las alarmas en varios estados de Estados Unidos. Estafadores se hacen pasar por organismos oficiales para advertir sobre supuestas multas de estacionamiento o peajes impagados, amenazando con la suspensión de la matrícula del vehículo. Esta táctica, que busca robar pagos y datos personales, se ha intensificado desde 2024 y continúa expandiéndose.

El fraude consiste en el envío masivo de mensajes que aparentan provenir del Departamento de Transporte o del Tribunal Superior de un estado. En el texto, se notifica al destinatario sobre una supuesta infracción de tráfico no saldada y se lo insta a tomar acción inmediata para evitar sanciones, como la suspensión del registro del automóvil o cargos adicionales. Estos mensajes suelen incluir enlaces o códigos QR que redirigen a sitios web falsos, diseñados para captar pagos y obtener información confidencial. La amenaza directa y el tono severo forman parte de la estrategia para generar preocupación y lograr que la posible víctima actúe con premura.

Desde marzo de 2026, las autoridades han detectado un aumento de estos fraudes en Indiana, Maryland y Michigan, aunque el problema se remonta como mínimo a 2024. En ese año, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) recibió más de 2.000 denuncias vinculadas a estafas por cobro de peajes en estos tres estados. El fenómeno no es exclusivo de una sola región, ya que los estafadores adaptan su discurso y la identidad de la entidad suplantada según el estado del destinatario. Por ejemplo, residentes de California han recibido mensajes en nombre de FastTrak, mientras que en Nueva York, los mensajes hacen referencia a EZ Pass.

Los mensajes fraudulentos suelen incluir enlaces o códigos QR a sitios web falsos que buscan capturar información confidencial de los conductores (Imagen Ilustrativa Infobae)

El incremento de casos llevó a la Comisión Federal de Comercio (FTC) a emitir una advertencia en enero de 2025 sobre la reaparición de esta modalidad de estafas. Según las alertas oficiales, los delincuentes explotan bases de datos comercializadas con información sobre infracciones de tráfico reales para hacer más creíbles sus mensajes y aumentar la probabilidad de éxito.

Los métodos empleados por los estafadores son variados, pero comparten patrones reconocibles. Un ejemplo frecuente es el mensaje que aparenta provenir del Departamento de Transporte, en el que se solicita el pago inmediato de una multa para evitar la suspensión de la matrícula. En Maryland, un residente recibió un mensaje con la instrucción: “Revise los detalles de su caso y realice el pago a través del sitio web oficial del MDOT”. El texto invitaba a responder “Sí” y a hacer clic en el enlace para completar el pago, simulando un procedimiento legítimo.

En otros casos, los mensajes van acompañados de un número de caso ficticio, el nombre de un supuesto juez y la fecha de una audiencia, con la opción de apelar o abonar la multa en línea. Los estafadores incluso incluyen códigos QR que, al ser escaneados, dirigen a plataformas fraudulentas. Esta sofisticación en los métodos busca dar mayor verosimilitud y engañar a quienes han tenido infracciones de tráfico recientemente, un grupo más vulnerable a este tipo de engaños.

Ante el avance de la estafa, autoridades judiciales y fiscales de los estados afectados han emitido alertas públicas. El poder judicial de Maryland advirtió el 19 de marzo que los tribunales no contactan a los ciudadanos por mensaje de texto para solicitar pagos ni datos personales y que los destinatarios deben abstenerse de hacer clic en enlaces o proporcionar información. Además, se ofreció la línea directa de la División de Protección al Consumidor de la Oficina del Fiscal General como canal de consulta para quienes reciban estos mensajes.

Por su parte, la Fiscalía General de Indiana alertó sobre la participación de estafadores extranjeros en la difusión de estos mensajes y describió su formato: textos que aparentan autenticidad, utilizan el sello estatal y emplean un lenguaje oficial para generar confianza. No obstante, la procedencia de los mensajes es fraudulenta y persiguen el robo de dinero o datos privados mediante técnicas de phishing.

Identificar un mensaje fraudulento requiere prestar atención a varios detalles. Según la Fiscalía General de Indiana, estos mensajes suelen utilizar un tono urgente o amenazante, sitios web o correos electrónicos que no coinciden con el dominio oficial, y solicitudes de información personal como contraseñas, números de seguridad social o datos bancarios, algo que ninguna agencia legítima solicita por mensaje de texto. Además, los mensajes pueden presentar saludos genéricos, errores de gramática, y sellos o símbolos oficiales mal reproducidos.

Las autoridades recomiendan ignorar y eliminar mensajes de texto que soliciten pagos o datos personales para evitar caer en fraudes de phishing y robo de identidad

El phishing, según la definición incluida en las advertencias, es un ciberataque en el que los delincuentes se hacen pasar por entidades oficiales para que las víctimas hagan clic en enlaces, descarguen archivos infectados o compartan información confidencial. Las autoridades insisten en que la única reacción segura es ignorar y eliminar estos mensajes.

Las declaraciones de los funcionarios subrayan la gravedad del problema y la sofisticación de estas redes delictivas. El fiscal general de Indiana, Todd Rokita, afirmó: “El texto parece auténtico. Utiliza un lenguaje que suena oficial y una imagen del sello del estado de Indiana. El problema es que los mensajes provienen de impostores que perpetran una estafa de phishing”. Rokita también instó a la población a no caer en la trampa y a borrar los mensajes sin interactuar con ellos.

La investigación y el combate a estas estafas continúan. El viernes 20 de marzo, medios nacionales contactaron a funcionarios del FBI, la FTC, el Servicio de Impuestos Internos, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Administración de Servicios Generales para conocer las acciones en curso, aunque todavía no se han dado respuestas oficiales. Mientras tanto, las agencias gubernamentales insisten en la prevención y la educación ciudadana como las mejores herramientas para evitar ser víctimas de este tipo de fraude, dado que las medidas para frenar la emisión de mensajes fraudulentos aún resultan insuficientes frente a la creatividad y persistencia de las bandas criminales.