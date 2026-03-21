Hombre de Carolina del Norte condenado por desviar USD 10 millones con fraude musical de IA

Entre 2017 y 2024, Smith utilizó IA y automatización para crear miles de pistas y simular hasta 661.440 reproducciones diarias en plataformas digitales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un ciudadano de Carolina del Norte se convirtió en el primer condenado federal por un esquema de fraude musical basado en inteligencia artificial en Estados Unidos, tras ser hallado culpable de desviar más de USD 10 millones en regalías mediante la generación masiva de canciones falsas y la manipulación del conteo de reproducciones en servicios de streaming digital.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, citada por la revista especializada en la industria musical Billboard, consideró este caso como un antes y después en la regulación de contenidos producidos por IA y en la defensa de los ingresos legítimos de los artistas.

El acusado, Michael Smith, de 52 años, residente de Cornelius, operó un sistema entre 2017 y 2024 que utilizaba inteligencia artificial para crear miles de pistas musicales y bots automatizados para simular hasta 661.440 reproducciones diarias.

Según documentos oficiales, este mecanismo le permitió obtener USD 1.027.128 anuales en regalías, una suma que correspondía a músicos y compositores reales, generando un perjuicio económico sin precedentes en litigios sobre contenido digital automatizado, según las autoridades federales.

Smith admitió que las canciones y oyentes eran ficticios, pero las ganancias obtenidas fueron reales y cuantiosas.

La estructura de reparto de regalías en plataformas como Spotify, Apple Music, Amazon Music y YouTube Music se basa en el número de reproducciones registradas, lo que permite que sistemas automatizados alteren significativamente los ingresos asignados a los titulares de derechos.

El fiscal estadounidense Jay Clayton detalló a Billboard que Smith, mediante una red de automatización, desvió recursos destinados a creadores legítimos y vulneró el principio de equidad que sostiene la economía de la música digital.

En la declaración de culpabilidad presentada el viernes, Smith reconoció la inexistencia de los supuestos autores y oyentes involucrados. “Millones de dólares en regalías fueron sustraídos de artistas y titulares de derechos legítimos y merecedores.

El plan de Smith ha terminado, ya que ha sido declarado culpable de un delito federal por su fraude asistido por IA”, puntualizó Clayton ante los medios.

De acuerdo con la Fiscalía, la magnitud del fraude cometido por Smith, que reconoció los hechos ante la justicia, expone la urgencia de reforzar los sistemas de control y atribución en un entorno donde la automatización y la inteligencia artificial han reconfigurado los riesgos inherentes a la economía musical.

El fiscal federal Damian Williams remarcó en septiembre que Smith sustrajo sumas millonarias que correspondían a “músicos, compositores y otros titulares de derechos cuyas canciones fueron transmitidas por audiencias reales”, alertando sobre el auge de estafas tecnológicas en el sector, según reportó Billboard.

En términos concretos, Michael Smith enfrenta una posible condena de hasta 5 años de prisión y la confiscación de USD 8.091.843,64. La sentencia definitiva será determinada en julio, marcando un precedente jurídico en el abordaje de delitos asociados a la inteligencia artificial aplicada a la música.

Impacto de la inteligencia artificial en la economía musical

Spotify, Apple Music, Amazon Music y YouTube Music fueron utilizadas para obtener regalías ilegítimas gracias a la manipulación del conteo de reproducciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso Smith expuso el potencial profundo de la inteligencia artificial y la automatización en la industria musical, un sector que en las últimas dos décadas ya había enfrentado profundas transformaciones causadas por la piratería digital y la transición a plataformas de streaming.

La proliferación de canciones generadas íntegramente por IA y el uso de bots para inflar reproducciones han provocado una desviación de recursos esenciales para miles de músicos y productores, según análisis de la revista Billboard y expertos de la Universidad de Nueva York y el Berklee College of Music.

En la red social X, el comentarista Tuki sintetizó la preocupación generalizada respecto al alcance del fraude al señalar: Smith obtuvo “USD 1.027.128 anuales por música que ningún ser humano jamás escuchó”, lo que exhibe la desventaja y el riesgo que enfrentan músicos y sellos discográficos ante la multiplicación de obras y oyentes ficticios.

Expansión de contenidos generados por IA y retos regulatorios

La proliferación de música artificial amenaza las regalías de músicos y compositores, profundizando la desigualdad y complicando la protección de sus derechos en la era digital (Imagen Ilustrativa Infobae)

La producción de música mediante inteligencia artificial ha experimentado un crecimiento radical. Suno, una empresa estadounidense con más de 2 millones de suscriptores, permite que usuarios sin conocimientos técnicos compongan canciones en minutos.

De acuerdo con el servicio de streaming francés Deezer, cada día se agregan 60.000 pistas generadas exclusivamente por IA a su catálogo, lo que incrementa la complejidad para las plataformas a la hora de identificar y filtrar contenidos no originales.

Un estudio reciente divulgado por Deezer y citado por Billboard señala que el 97% de los oyentes no logra distinguir entre música creada por humanos y por sistemas automatizados.

Esta dificultad facilita la inclusión de canciones generadas por algoritmos en los catálogos de las principales plataformas, complicando la protección de los derechos de autor y la distribución justa de los ingresos.

La revista Billboard detalló que Suno puede generar hasta siete millones de canciones diarias, una cifra equivalente al catálogo completo de una plataforma de streaming estándar en apenas dos semanas.

Aunque gran parte de estas obras se presentan como originales, ejecutivos y especialistas reconocen que su carácter industrial plantea desafíos éticos y artísticos inéditos.

Paul Sinclair, director ejecutivo de Suno, admitió en marzo que la evolución de la IA en la música genera incertidumbre incluso entre los desarrolladores del sector: “La verdad es que me siento indeciso todos los días. Esto es complicado, quiero asegurarme de que haya generaciones futuras que disfruten de la belleza del arte y la música, y que tengan la oportunidad de desarrollar una carrera profesional en torno a ellos”.

Consecuencias económicas y culturales para los creadores

La expansión de la música generada y difundida artificialmente representa un reto no solo para la regulación de los derechos de autor, sino también para el modelo económico que sostiene a los profesionales de la música.

Las regalías, que constituyen la fuente principal de ingresos para la mayoría de los músicos según el sistema actual de reparto, se ven amenazadas por la aparición diaria de decenas de miles de nuevas pistas que compiten por un fondo de pago limitado, profundizando la desigualdad entre grandes figuras y creadores independientes.

El proceso judicial contra Michael Smith inaugura un terreno legal poco explorado, donde la persecución penal de fraudes cometidos mediante tecnologías emergentes es el nuevo escenario para salvaguardar los derechos legítimos de los artistas y garantizar la integridad del repertorio musical.

La presencia destacada de plataformas como Spotify y la irrupción de empresas como Suno ilustran la magnitud del desafío y anticipan una transformación estructural en los mecanismos de control, distribución y remuneración de la música en la era de la inteligencia artificial.