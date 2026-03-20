Una niña de 9 años de Texas murió al intentar el reto viral del “apagón” en redes sociales

La muerte de JackLynn Blackwell, una niña de 9 años de Texas, expone los peligros de los retos virales en redes sociales

La muerte de JackLynn Blackwell, una niña de nueve años de Texas, ha puesto en evidencia los graves riesgos que esconden algunos retos virales en redes sociales. La menor perdió la vida tras participar en el denominado “reto del desmayo” o “apagón”, una tendencia que circula en plataformas digitales y que desafía a los participantes a contener la respiración o restringir el oxígeno hasta perder el conocimiento. La tragedia ha conmocionado a su familia y ha encendido una alarma urgente sobre la influencia de internet en los más jóvenes.

De acuerdo con el relato de sus padres, Curtis y Wendi Blackwell, la muerte de JackLynn no fue producto de un accidente fortuito, sino de la imitación de un reto que había visto previamente en internet. La niña mostró a su abuela un video donde se practicaba el reto, recibiendo como advertencia inmediata un contundente “nunca hagas eso”. Sin embargo, la curiosidad y la presión de las tendencias digitales terminaron en un desenlace fatal. El reto, lejos de ser una simple broma, expone a los menores a consecuencias letales al poner en riesgo la vida mediante la asfixia autoinducida.

Atónitos por la pérdida, los padres de JackLynn han decidido levantar la voz para advertir a otras familias sobre los peligros que acechan en el entorno digital, especialmente aquellos que se disfrazan de juegos virales. “No es una broma, no es un juego, es cuestión de vida o muerte”, fue el mensaje que Curtis Blackwell repitió tras el fallecimiento de su hija. Insiste en que este tipo de retos no solo ponen en peligro la integridad física de los niños, sino que también pueden tener consecuencias emocionales devastadoras para las familias. En declaraciones a diversos medios, subrayó que “incluso si salva una vida, esa vida significa mucho”, haciendo un llamado a la vigilancia constante de lo que consumen los menores en la red.

Después de la tragedia, los padres han multiplicado sus advertencias. Curtis relató que muchos niños y niñas, especialmente entre los nueve y catorce años, son especialmente susceptibles a la influencia de las redes sociales porque sus cerebros aún no están completamente desarrollados y son muy influenciables. Las plataformas digitales, señala, pueden pasar de mostrar contenidos inocentes a otros sumamente peligrosos en cuestión de minutos debido a los algoritmos, lo que torna prácticamente imposible para los adultos anticipar los riesgos a los que se exponen sus hijos. “Podrías estar pendiente de tu hijo, ver vídeos aptos para niños, y tres minutos después podría ser algo totalmente oscuro debido a los algoritmos que empiezan a crear”, explicó.

Los padres de JackLynn advierten que la presión de las tendencias en internet puede llevar a consecuencias fatales en niños

El día de la tragedia comenzó como cualquier otro en la casa de los Blackwell. Wendi Blackwell describió la mañana como “normal”, sin señales de alarma. JackLynn salió a jugar al patio antes de ir a la escuela, una rutina habitual. No obstante, su padre notó que el ambiente estaba “más silencioso de lo normal”, una percepción que lo llevó hasta el garaje, sitio donde la niña solía pasar tiempo jugando. Al principio, Curtis pensó que su hija estaba “inclinada jugando”, pero al acercarse, la encontró inconsciente y con un cordón enrollado alrededor del cuello, apoyada en el mismo. De inmediato, la desenganchó e intentó reanimarla con maniobras de reanimación cardiopulmonar, mientras llegaban los servicios de emergencia. Curtis describió la escena como “lo más aterrador e impactante” que ha visto en su vida, reconociendo que ese momento se repetirá en su cabeza durante el resto de sus días.

El desconcierto y el dolor de la familia Blackwell se han convertido en un llamado a la acción. Curtis compartió que, tras lo ocurrido, una de las mejores amigas de su hija le confesó que jamás había imaginado que un niño pequeño pudiera morir por algo así. Esta revelación le hizo comprender la falta de conciencia que existe entre los menores sobre los riesgos reales de estos retos. “Estos videos no advierten sobre lo que podría pasar, así que los chicos piensan que no pasa nada”, lamentó. Por ello, insistió en que los padres no deben pensar que a ellos no les puede ocurrir una tragedia similar. “Jamás imaginamos que esto nos pudiera ocurrir, y miren dónde estamos ahora”, afirmó. A su juicio, las plataformas digitales que permiten la proliferación de estos contenidos deberían rendir cuentas y asumir su responsabilidad en la protección de los menores.

En medio del duelo, la familia conserva el recuerdo de JackLynn como un “hermoso ángel”. Curtis Blackwell rememoró lo unida que era su familia, formada por él, su esposa y su hija, quienes hacían todo juntos. El obituario de la niña describe a una pequeña alegre, amante de la música, el baile, los disfraces y las manualidades. JackLynn disfrutaba también de dibujar, pintar, resolver rompecabezas, montar en bicicleta y compartir momentos con sus abuelos, sobrinos y sobrinas. La ausencia de JackLynn deja un vacío imposible de llenar, pero sus padres esperan que su historia sirva para prevenir nuevas tragedias y para que los adultos sean más conscientes de los peligros que acechan a los niños en el entorno digital.