Estados Unidos

La Comisión de Bellas Artes de EEUU aprobó el diseño de la moneda de oro conmemorativa con la imagen de Donald Trump

La pieza, que no tendrá valor monetario, conmemorará el 250 aniversario de la fundación de Estados Unidos. El presidente republicano aparecerá de medio cuerpo con su rostro serio, acompañado por la palabra “libertad” y la frase “en Dios confiamos”

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Diseño de la moneda de
Diseño de la moneda de oro conmemorativa del 250º aniversario, con la imagen del presidente estadounidense Donald Trump (REUTERS)

Una comisión asesora designada por el presidente Donald Trump aprobó el diseño de una moneda de oro conmemorativa que lleva su imagen, según informaron funcionarios estadounidenses este jueves.

El diseño presenta en una de sus caras a Trump con expresión desafiante, de pie con los puños cerrados sobre un escritorio, y en el reverso un águila con las alas extendidas posada sobre una campana.

La moneda, que no tendrá valor monetario, aún no tiene precio de venta divulgado, aunque piezas similares de la Casa de la Moneda de Estados Unidos se comercializaron por más de 1.000 dólares.

La medida, que conmemora el 250 aniversario de la fundación de Estados Unidos, generó fuertes críticas por parte de la oposición demócrata.

El tesorero de Estados Unidos, Brandon Beach, justificó la iniciativa: “Estamos encantados de preparar monedas que representen el espíritu perdurable de nuestro país y nuestra democracia, y no hay perfil más emblemático para el anverso de dichas monedas que el de nuestro presidente en ejercicio”.

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, será la figura en una de las caras de la moneda de oro conmemorativa (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Beach, funcionario del Departamento del Tesoro estadounidense, aclaró que este diseño será distinto al de otras dos monedas en preparación: una de 1 dólar destinada a la circulación y otra de oro de una onza.

En octubre pasado, Trump reemplazó a los seis miembros de la Comisión de Bellas Artes de Estados Unidos por personas de su confianza, como parte de una renovación de proyectos federales, incluidos la construcción de un salón de baile en la Casa Blanca y la remodelación del Centro Kennedy para las Artes, que ahora lleva su nombre.

El Comité Asesor Ciudadano sobre Acuñación de Monedas rechazó en febrero incluir la moneda de Trump en su agenda. “Desde la firma de la Declaración de Independencia en 1776, ninguna nación en la Tierra ha emitido monedas con la imagen de un líder elegido democráticamente durante el tiempo que estuvo en el cargo”, señaló Donald Scarinci, miembro del comité.

“Solo las naciones gobernadas por reyes o dictadores muestran la imagen de su gobernante en funciones en las monedas del reino”, añadió.

Cabe recordar que la Casa de la Moneda de Filadelfia produjo el miércoles 12 de noviembre de 2025 la última tanda del histórico centavo estadounidense, marcando así el fin de una era tras más de dos siglos en circulación. Con ello, la producción del penny —la moneda que lleva el rostro de Abraham Lincoln— quedó oficialmente detenida.

Se muestra una moneda de
Se muestra una moneda de un centavo estadounidense, conocida como penique, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informara que había ordenado al secretario del Tesoro de Estados Unidos que dejara de producir nuevos peniques (REUTERS/Carlos Barria/Archivo)

El Departamento del Tesoro comunicó que la decisión respondió a criterios económicos: fabricar cada centavo cuesta actualmente casi cuatro centavos, más del doble que una década atrás. Según datos oficiales citados por BBC News, la eliminación del penny permitirá ahorrar alrededor de 56 millones de dólares anuales.

En 2024, el costo de producción de cada penny alcanzó los 3,69 centavos, lo que generó una pérdida estimada para el fisco de 85 millones de dólares, según cifras de la propia Casa de la Moneda.

La Casa Blanca respaldó la medida. El presidente Donald Trump justificó la eliminación a dos meses del inicio de su segundo mandato en la Casa Blanca, al señalar que representó una forma de reducir el “despilfarro de nuestro gran presupuesto nacional, aunque sea centavo a centavo”.

El penny circulaba en la economía estadounidense desde 1793. La moneda experimentó varios rediseños, destacándose el de 1909, cuando se incorporó el perfil de Lincoln para conmemorar el centenario de su nacimiento.

(Con información de AFP)

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